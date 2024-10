Escritores de la comunidad dominicana en el exterior participarán en la Feria del Libro 2024

Más de una veintena de renombrados escritores de la comunidad dominicana en el extranjero participarán en el programa de actividades que se desarrollará en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024 (FILSD 2024) del 7 al 17 de noviembre, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Este año, el principal acontecimiento literario de la República Dominicana está dedicado al escritor Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, y contará con Washington Heights como invitado de honor, en reconocimiento a una de las comunidades más vibrantes y de mayor trayectoria de dominicanos en los Estados Unidos.

El lema de este año "Los libros conectan" refleja cómo la lectura nos vincula tanto con nuestra identidad como con otras culturas y con nosotros mismos, según expresó la ministra Milagros Germán al ofrecer los detalles de este evento cultural.

La comunicad dominicana en el extranjero estará representada por más de una veintena de autores que participarán en conferencias, charlas, talleres literarios, coloquios y recitales de poesía que tendrán lugar en los diferentes pabellones del recinto ferial.

Escritores en la feria

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/24/medar-de-la-cruz.jpeg El escritor Medar de la Cruz.

Entre los autores confirmados se encuentra la poeta y traductora Rhina Espaillat, quien a sus 92 años participará en la FILSD 2024.

Su obra está marcada por su bilingüismo y su capacidad para explorar la experiencia migrante a través de la poesía. "Mundo y palabra" y "Playing at Stillness" son algunos de sus textos más destacados.

Su estilo combina lo lírico con lo cotidiano, abarcando temas de identidad, cultura y familia. Esta autora es, además, reconocida por sus traducciones de poetas estadounidenses al español.

De igual forma, el ilustrador y escritor domínico-estadounidense Médar de la Cruz, cuyos trabajos incluyen colaboraciones en los medios impresos The New York Times y The New Yorker, estará participando en varios encuentros. En 2024 ganó el prestigioso Premio Pulitzer de Crítica y Reportaje Ilustrado por su obra "Diario de un bibliotecario de Rikers Island".

La escritora y profesora de escritura creativa Angie Cruz, nacida en Nueva York de padres dominicanos, es otra de las figuras que se darán cita en este evento literario.

Es conocida por sus novelas que exploran la identidad latina y la experiencia de la inmigración, especialmente desde una perspectiva femenina. Su obra más célebre es "Dominicana" (2019), nominada en varios premios literarios. Otros de sus trabajos incluyen "Let It Rain Coffee" y "Soledad".

También la escritora y poeta Marianela Medrano participará en la FILSD 2024.

Su poesía y sus ensayos están enfocados en la espiritualidad, el empoderamiento femenino y la sanación. Entre sus obras más notables se encuentran "Rooting: Selected Poems" y "Priestess of Taino Gods".

Medrano combina su conocimiento de la psicología con la literatura para crear textos que invitan a la reflexión sobre el ser, el trauma y la recuperación.

La FILSD 2024 también contará este año con la participación de otros importantes escritores de la diáspora, entre los que se encuentran Ángela Abreu, Rei Berroa, Taína Almodóvar, Juan Matos, Leonardo Nin, Néstor Rodríguez, César Sánchez Beras, Farah Hallal y Martina Soriano.

Durante los 10 días de celebración de la FILSD 2024, que el año pasado recibió la certificación marca país, los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación conformada por más de 500 actividades en la que participarán más de 60 invitados internacionales en representación de 18 países.

La propuesta incluye 11 pabellones temáticos y 4 salas especializadas, que acogerán un total de 242 representantes de sellos editoriales nacionales e internacionales.

Para más información y para ver la programación completa de la FILSD 2024, los interesados pueden visitar las redes sociales del MINC (@miculturard) y la página web www.cultura.gob.do.