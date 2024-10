María Félix sobre el Miss Grand Internacional: "Gracias a todos los que me han apoyado en el camino"

La modelo dominicana María Félix Paredes afirmó estar orgullosa de representar a la República Dominicana en el certamen Miss Grand Internacional en Tailandia, en el cual compite con más de 70 candidatas de todo el mundo este viernes 25 de octubre a las 8:00 de la mañana (hora dominicana).

En varios post subidos en sus redes sociales de los ensayos y la participación en las preliminares, Félix expresó su expectativa para el Miss Grand International.

"Que Dios me permita que República Dominicana se escuche muchísimas veces en el escenario y que le llevemos la primera corona dorada", expresó la noche de este jueves en un video en vivo.

"¡Estoy llena de un torbellino de emociones! Es difícil creer lo lejos que he llegado en este viaje. Cada momento, cada práctica y cada conexión han hecho que esta experiencia sea inolvidable. Estoy emocionada y un poco nostálgica, pero lista para subir al escenario y brillar! Gracias a todos los que me han apoyado en el camino. ¡Hagamos que estos recuerdos cuenten", escribió la reina de belleza.

También agradeció al presidente del Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil, y a Teresa Yuphayao Chaivisut, directora de operaciones, y a todo el equipo de MGI "por hacer posible esta experiencia".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/24/today-marks-my-last-day-of-rehearsals-for-missgrandinternational--and-im-filled-with-a-whirlwind-of-emotions-its-hard-to-believe-how-far-ive-come-on-this-journey.-every-moment-every-practice-and-every-con.jpg

Pide disculpas tras controversia

María Félix, quien se encuentra desde hace varias semanas en Bangkok, Tailandia, país sede del concurso este año 2024, se vio envuelta en una controversia en la etapa final del certamen tras desfilar con un traje típico en la preliminar del Miss Grand.

El artista visual dominicano, José Morillo, denunció que la representante de la República Dominicana usó sin autorización su obra artística "La Gallera" en el diseño del traje típico, por lo que tomará acciones legales por violación de derecho de autor.

Tras denunciarlo en sus redes sociales, Morillo expresó a Diario Libre que no fue contactado para el uso de su obra ni por la representante dominicana, ni los organizadores del concurso Miss Grand International.

"No fuimos contactados en ningún momento. Me enteré porque una persona me envió el video desfilando con el traje tradicional cuando están en un concurso. Cuando lo vi me sorprendí porque nadie me había dicho que habían tomado mi obra ´La Gallera´, la cual hice en 2016 y que evoca tradiciones dominicanas", sostuvo Morillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/24/morillo_1.jpg Imagen del desfile y de la pintura.

Aunque dijo que está abierto al diálogo, aseguró que no desistirá hasta que sus derechos sean respetados como establece la legislación dominicana que protege el derecho de autor y se llegue a un acuerdo económico.

Tras este revuelo, María Félix afirmó en un video compartido por el medio De último Minuto que se comunicó con el artista y se disculpó por el desconocimiento.

La reina de belleza alegó que la imagen que ilustraba una gallera fue tomada de Google y que "no tenía créditos".

"Yo se que hay veces que no nos informamos del tema, pero ya me estoy empapando de las cosas que tengo que hacer y yo y mi organización estamos trabajando para eso. Le pido una excusa publica a ese pintor, no fue mi intención, nunca quise quitarle o robarme el trabajo de nadie" María Félix Representante dominicana en el Miss Grand Internacional “

Alejandro Martínez, representante del Miss Grand Internacional en RD, confirmó el uso de la obra de Morillo, sin embargo, aclaró que se trató de algo accidental debido a que la imagen la encontraron en el navegador de Google y no estaba identificada.

José Morillo reconoció que fue contactado por la Miss, pero entiende que debe producirse una conversación abierta.

"Ellos piden disculpas, pero no se trata de eso, sino de que lleguemos a un acuerdo, porque es una violación grave", afirmó.

En sus redes sociales, María Félix ha preferido enfocarse en el concurso y este jueves volvió a subir una publicación en la que agradece a la República Dominicana. "Gracias a todos por su apoyo incondicional. Te amo RD".

"Este certamen es tan importante como Miss Universo y es la primera vez que República Dominicana está posicionada. María está en el Top 5 de las favoritas, lo que la ubica entre las posibles ganadoras", agregó Martínez subrayando que el Miss Grand Internacional es un evento trascendental.

María Félix, además de sus habilidades en el mundo del modelaje y la danza, es estudiante de teatro y se dedica también a los negocios y finanzas en la Universidad de New York.

Asimismo, cuenta con cuatro años de experiencia como agente de bienes raíces y es profesora de baile y pasarela.

Es la duodécima dominicana en lograr el título de Miss Grand International Dominican Republic.

Sobre el certamen

El Miss Grand International es una de las competencias de belleza más importantes del mundo.

Desarrollado en Asia, evidencia que busca más que una cara bonita en sus candidatas y trabaja en encontrar a una representante que cumpla con las 4B es decir Body, Beauty, Brain and Business, (que en español es Cuerpo, Belleza, Cerebro y Negocios).

Este año candidatas de 73 países y territorios autónomos competirán por el título. Al final del evento, Luciana Fuster, Miss Grand Internacional 2023, de Perú, coronará a su sucesora.