El escritor venezolano Edgar Borges, el hombre no mediático que leía a Peter Handke

El escritor venezolano Edgar Borges, afincado en España desde hace unos años, ha participado en el Encuentro Hispanoamericano de Literatura que se ha celebrado en el Instituto Cervantes de París.

Naturalmente ha estado con Jordi Batallé en El invitado de RFI para contárnoslo.

Edgar Borges (Caracas, 24 de abril de 1966) ha obtenido diversos premios internacionales y el reconocimiento de la crítica. Parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas.

En 2005, en la celebración del IV Centenario de Don Quijote de la Mancha, Radio Exterior de España presenta su radioserie La fuga de Don Quijote.? En 2008, con la novela ¿Quién mató a mi madre?, es finalista del III Premio Nacional de Novela Ciudad Ducal de Loeches de Madrid.

En 2009, con el relato ¿Quién mató al doble de Edgar Allan Poe?, centra su interrogación en el asesinato del padre literario. Respecto a esta obra, el escritor y crítico Vicente Luis Mora asegura que "Edgar Borges crea una nueva vía de profundización en la subjetividad".

En febrero de 2010 obtiene el I Premio Internacional de Novela "Albert Camus", con La contemplación. De la novela Enrique Vila-Matas dice que "Edgar Borges entiende la literatura como un complot contra la realidad".

En 2011 sale su libro Crónicas de bar, que integra una serie publicada en la prensa de España. Su inicio es una invitación a la observación callejera: "El bar es el confesionario más democrático de todos los que existen".

En 2012 publica El hombre no mediático que leía a Peter Handke, un libro que reúne géneros tan diversos como la novela, la entrevista y el diario para montar una investigación sobre un hombre cuyo único bien comunicacional es la biblioteca Peter Handke. En 2013 presenta el libro Vínculos.

Apuntes con Rubén Blades

Literatura y música son los motivos para que ambos creadores intercambien correos, encuentros y recorridos. El 6 de marzo de 2014 Edgar Borges y Rubén Blades ofrecen un Foro a casa llena en el Instituto Cervantes de Nueva York.

La revista estadounidense Review 89. Literature and Arts of the Americas, en su edición de noviembre, publica la conversación entre los dos creadores.

Desde el año 2014 desarrolla dos programas de creación literaria, en Madrid Crear desde las sensaciones para pacientes con alzhéimer, y en Nueva York La ficción como vía para transformar la realidad, en centros penitenciarios como el Edgecombe Correctional con Osborne Association.

En 2014 sale su novela La ciclista de las soluciones imaginarias, una fábula sobre el condicionamiento de la imaginación de los adultos. En 2016 presenta El olvido de Bruno, una historia sobre la memoria, la invención y el amor.

En 2018 entrega La niña del salto, novela que cuenta la historia de Antonia, una mujer que quiere dar un salto hacia un espacio donde ha dejado sus sueños, y su pequeña hija, una niña que en lugar de caminar salta.

En 2020 publica Enjambres, novela que plantea la huida de cinco jóvenes a un bosque en medio de un mundo sumido en una "guerra de todos contra todos".

Ser gato aparece en 2021 en combinación con la ilustradora española Fría Aguilar; obra inclasificable que asume el deseo de ser felino para recuperar la relación con la naturaleza y los espacios.

En 2023 se edita en varios países Figuras, una novela que representa un desafío a la imaginación del lector a través del salto en un lugar indeterminado.