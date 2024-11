Presidente de Miss Panamá sobre expulsión de su candidata del Miss Universo: "Cometió un error"

En medio de rumores y especulaciones sobre la razón de la expulsión de Miss Panamá, Italy Mora, de Miss Universo, el presidente de la franquicia panameña, César Anel Rodríguez, decidió aclarar la situación mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Rodríguez confirmó que la decisión de retirar a Mora, de 19 años, de la competencia se debió a un incumplimiento de parte de ella del reglamento de disciplina establecido por la organización.

"Lamentablemente, como joven que es, cometió un error que no está dentro de lo que la organización de Miss Universo puede permitir, y ellos tomaron la decisión de retirarla del concurso", aseguró.

El presidente del concurso Señorita Panamá dejó en claro que no ofrecerá detalles específicos sobre la falta que cometió su candidata, para proteger su privacidad.

"La candidata merece, a pesar de todo, el respeto que seguirá teniendo de la organización, y el aprecio de mi parte", afirmó, añadiendo que Italy Mora continuará siendo Miss Panamá 2024, ya que la organización local decidió no destituirla.

Rodríguez invitó al público a continuar apoyando a Mora a pesar de no seguir en el certamen y no juzgarla por sus acciones. "Espero que no la ataquen, necesito de ustedes un sentimiento de solidaridad porque lo que ella está pasando no es fácil", expresó.

Los rumores

Las redes sociales han avivado la controversia, con especulaciones que apuntan a que Miss Panamá habría sido expulsada por indisciplina tras salir a altas horas de la noche del hotel donde se hospedan las candidatas acompañada de su novio, lo que habría violado las disposiciones del certamen.

Desde su llegada a México hasta el momento de su expulsión, Mora compartió dormitorio con la Miss República Dominicana, Celinee Santos.

Comunicado oficial

La organización Miss Universo emitió un comunicado sobre la situación la noche del pasado viernes, lamentando la retirada de la candidata panameña.

"Esta decisión se ha tomado después de una evaluación exhaustiva por parte de nuestra comisión disciplinaria", se lee en el comunicado compartido. "Es importante destacar que tomamos esta decisión con el mayor respeto por todas las partes involucradas. Nuestra prioridad número uno sigue siendo el bienestar y la transparencia hacia todas nuestras candidatas".

Hasta el momento Italy Mora, considerada por muchos missólogos uno de los rostros más bellos de esta edición, no se ha referido al tema.