Magia, trucos, luces y muchas emociones es lo que promete "Ilusionistas of the World", el espectáculo internacional de magia en su tercera edición los días 15 y 16 de noviembre en Santo Domingo y Santiago.

La producción, que ha logrado un sold-out en sus ediciones anteriores, se presentará el próximo viernes 15 de noviembre en Escenario 360 en Santo Domingo y el sábado 16 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, en su primera vez en este aforo. Ambas funciones son a las 6:00 de la tarde.

El destacado mago venezolano radicado en RD, Jey Rossel, dijo en una visita a Diario Libre que entregarán un espectáculo que está desarrollado para el disfrute de toda la familia. Desde apariciones, desapariciones, interacciones con el público y magia cómica.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/7b81cd16-798b-4030-b7ce-7032ee69efc6.jpg El ilusionista G. Alexander de España

Artistas de Rusia, Venezuela, España, Guatemala, Colombia, Argentina y la República Dominicana formarán parte del evento, entre ellos G. Alexander de España y el mago Daba de Argentina.

Los detalles

El mago Jey Rossel, quien además de actuar produce el evento, comentó que todas las veces que se ha hecho en el Cibao ha sido a casa llena. Esta vez decidieron agregar la plaza de Santo Domingo. Las boletas pueden conseguirse en TodoTicketsRD y Godyland.

"Ilusionistas of the World no es solo una propuesta de entretenimiento, es una invitación a vivir la magia, la creatividad y la cultura en familia. Este evento está dirigido a todas las edades y, especialmente, es el único show de esta categoría en la región Norte, reafirmando su misión de ofrecer experiencias inolvidables que conectan a grandes y chicos", expresó el ilusionista.

Víctor Gabriel Díaz, conocido como Mago Gody y director del espectáculo, mostró su emoción de presentar a un elenco de magos de talla mundial, quienes llevarán la magia a un nuevo nivel para el deleite de la audiencia".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/92769cff-1416-461c-acb2-d8c2fab7c851.jpg El mago Gody. https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/19b25de8-1699-446a-89aa-d55a5a2609f7.jpg El mago Daba de Argentina.

Mientras que el talentoso cantante Cruz Monty interpretará un repertorio de clásicos navideños, acompañado por más de 30 personajes y 40 bailarines en escena.

Con efectos especiales de nieve, pirotecnia y Mago Gody trae a ocho de los mejores magos del mundo en "un evento lleno de ilusiones, levitaciones, desapariciones y grandes sorpresas".

El público dominicano le gusta la magia

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/75427d60-57c8-414a-805b-9d4e4a524a12.jpg El mago Rossel se ha destacado en el universo de los ilusionistas. (JOEL VILLALONA/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/05/b33f4842-9598-46ee-a95e-c45306c9a0cb_1.jpg

Para Jey Rossel, quien llegó hace siete años a República Dominicana, es fascinante cómo el público local recibe la magia. "La aceptación con mis propuestas ha sido tan especial que ya llevo más de 2 mil espectáculos entre públicos y privados", dijo.

Desde niño le encantaba la magia. Siempre que veía un show de televisión de David Copperman expresaba que -de grande iba a por este camino-. "Desde hace 15 años no hago otra cosa que no sea magia", resalta.

Otros magos que lo han influenciado son David Coperfi y luego de adulto Chris Angel, de quien veía sus videos en Youtube. "Descubrí que era un mundo muy grande, que hay muchos artistas profesionales", añade.

¿Alguna vez un truco no resultó? Esta fue su respuesta: "Yo digo que nosotros los magos tenemos un beneficio y es que yo no te digo lo que va a suceder, en ningún momento te digo -va a aparecer una paloma, voy a hacer que esto vuele- simplemente empiezo la propuesta. Entonces, si no sucede pues tu no te lo estás esperando. He tenido fallas, como todos, pero la experiencia me hace más profesional", concluye.

Rossel se dio a conocer en Venezuela. En su tierra preparó a muchos magos en una escuela y actualmente vende productos de magia. Además, ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el obtenido en Uruguay en 2015.