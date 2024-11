Conferencia de Margarita Vicens de Morales rememora legado de María Montez

Hace casi 50 años la autora Margarita Vicens de Morales se embarcó en una ardua investigación sobre la vida y obra de María Montez, la primera actriz dominicana en llegar a Hollywood.

El resultado trajo varios libros y reportajes que la sitúan como un referente documental. Este martes, la vida de la intérprete dominicana del cine de oro fue resaltada en la interesante gala conferencia "El legado de María Montez, la reina del Technicolor" que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional a propósito de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2024.

En una serie de fotografías de valiosa calidad, a blanco y negro, desde sus primeros años en Barahona, hasta conseguir el estrellato en Hollywood, Vicens de Morales fue enumerando los mitos y realidades en torno a la célebre dominicana.

En el escenario se exhibió un elegante y atemporal vestido rojo de la época de 1940 del siglo XX como referencia a que Montez fue un ícono del glamour. Actuaron los jóvenesde la Escuela Nacional de Danza y el Coro de Santo Domingo.

La autora se sumergió en la relación familiar de María África Gracia Vidal, nombre de pila de María Montez, con sus hermanos, hermanas y sus padres, entre otros detalles desconocidos y lo siguiente cuando consigue el estrellato.

Margarita Vicens de Morales, esposa del diplomático Manuel Morales Lama, puso a la venta la reeditada biografía "María Montez: su vida" al término de la conferencia.

En el libro hay fotos que María Montez mandó autografiadas a algunas tías de la autora, además de fotografías de la hermosa dominicana cuando aún residía en el país, vestida de manera casual.

"María Montez tuvo una carrera efímera, pero exitosa. Sus logros como actriz y su breve salto a la escritura se deben a su inteligencia. Ella fue una autodidacta y al mismo tiempo soñadora. Siempre trabajó para ser artista" Margarita Vicens de Morales Autora “

Apuntes sobre María Montez

Vicens de Morales dijo que Montez no estudió en el Convento Sagrado Corazón de Jesús en las Islas Canarias como está estipulado en la biografía reproducida por Universal Pictures, la casa cinematográfica donde trabajó por muchos años.

A través de una carta enviada a ese convento, le respondieron a la investigadora que Montez no estuvo en ese lugar.

La razón de mentir, asegura Margarita, era porque la competencia en la época hacía que los agentes se inventaran historias fascinantes que mostraran intéres a la prensa y a los directores de filmes.

Contrario a la actualidad, que es más fácil desmentir a una figura.

Además de actriz, escribió dos canciones y tres libros, reflejando su vena poética.





Nació en Barahona en 1912. En su tierra natal comienza a soñar en un mundo como actriz durante la niñez y adolescencia a través de la lectura de la revista de cine Fans Magazine.

El 3 de julio de 1939 llegó a Nueva York, donde su primer trabajo fue posar para la portada de una revista por la suma de US$50.

Siempre firme en su meta, contrató a un agente y se redujo la edad en el curriculum poniendo la fecha de nacimiento "1917", etc.

Finalmente, aceptó una oferta de Universal Pictures, haciendo su debut cinematográfico en la película de serie B Boss of Bullion City dirigida por Ray Taylor y protagonizada por Johnny Mack Brown.

Películas

En la conferencia se refirió a lo escrito en su biografía que, por su trascendencia, se ha reeditado en tres ocasiones en ocasión del centenario de la diva del cine.

La escritora abunda sobre las películas que la llevaron a la cima en la década de 1940. En su carrera, María Montez filmó 26 películas ; 21 estadounidenses, dos francesas y tres italianas.

Algunas aclamadas son "Arabian Nights" (1942) del director John Rawlins; "Ali Baba and the forty thieves" (1944), de Arthur Lubin y "Cobra woman", 1944, del director Robert Siodmak.

Las dos mejores actuaciones fueron la italiana "El ladrón de Venecia" y la francesa "Pasión prohibida", aunque las estadounidenses le dieron popularidad.

"The Exile" (1947) le sumó reconocimiento en la industria. Fue dirigida por Max Ophulus, el más famoso de todos los que la dirigieron.

El 28 de noviembre de 1932 se casó con el banquero irlandés William McFeeters, representante del First National City Bank of New York en la provincia de Barahona. Permaneció casada con él casi siete años, hasta su partida a Nueva York.

Mientras trabajaba en Hollywood, conoció al actor francés Jean-Pierre Aumont, con quien se casó el 13 de julio de 1943 y procrearon una hija, María Cristina (llamada luego Tina Aumont).

María Montez murió en medio de la popularidad a los 39 años, el 7 de septiembre de 1951. Los registros señalan que fue a consecuencia de un ataque al corazón y fue encontrada ahogada en el baño de su hogar en Suresnes.

Dejó un legado de marcar un hito en la historia del cine, siendo la primera dominicana en la meca de Hollywood, Estados Unidos, y entre las pocas latinas.

Al entrar la revolución tecnológica de las películas de color, Montez brilló con luz propia y le fue otorgado el título de "La reina del Technicolor".