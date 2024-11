Eminem, Alanis Morissette y Janet Jackson nominados al Salón de la Fama de los Compositores

Eminem, Boy George, George Clinton, Sheryl Crow, Janet Jackson, los Doobie Brothers, N.W.A. y Alanis Morissette están entre los nominados para la clase de 2025 del Salón de la Fama de los Compositores, un grupo ecléctico de pioneros del rap, rock, hip-hop y pop.

Junto a ellos fue nominado Bryan Adams, con éxitos radiales como "Summer of ´69" y "Have You Ever Really Loved a Woman?", y Mike Love de los Beach Boys, que ha esperado entrar 25 años después del fundador de la banda, Brian Wilson. David Gates, uno de los líderes de Bread, también busca la entrada.

El Salón incorpora anualmente tanto a intérpretes como a no intérpretes, y la categoría de este último incluye este año a Walter Afanasieff, quien ayudó a Mariah Carey con su éxito "All I Want for Christmas Is You"; Mike Chapman, quien coescribió "Love Is a Battlefield" de Pat Benatar; y Narada Michael Walden, el arquitecto de "How Will I Know" de Whitney Houston y "Freeway of Love" de Aretha Franklin.

Los miembros del salón con votos tienen hasta el 22 de diciembre para entregar sus papeletas con sus elecciones de tres nominados de la categoría de compositores y tres de la categoría de compositores-intérpretes. The Associated Press obtuvo una copia anticipada de la lista.

Varios intérpretes tienen otra oportunidad de entrada, incluido Clinton, cuyo colectivo Parliament-Funkadelic fue enormemente influyente con éxitos como "Atomic Dog" y "Give Up the Funk", y los Doobie Brothers —Tom Johnston, Patrick Simmons y Michael McDonald— con clásicos como "Listen to the Music" y "Long Train Runnin´". Steve Winwood, cuyos éxitos incluyen "Higher Love" y "Roll With It", también ha estado en la papeleta antes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/12/ap24317542545544.jpg (AP)

El hip hop está representado este año por Eminem —cuyos éxitos incluyen " Lose Yourself" y "Stan "— y los miembros de N.W.A. Dr. Dre, Eazy E, Ice Cube, MC Ren y DJ Yella. Ya en el Salón están estrellas del hip hop como Jay-Z, Snoop Dogg y Missy Elliot. Tommy James, con éxitos incluyendo "Mony Mony", "Crimson and Clover" y "I Think We´re Alone Now", también ha recibido un reconocimiento.

Así lo haría Crow, la cantautora de "All I Wanna Do" y "Everyday Is a Winding Road", quien está teniendo un resurgimiento crítico después de ser inducida al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2023. Boy George levanta la bandera del New Wave de los 80 con los éxitos de Culture Club "Karma Chameleon" y "Do You Really Want to Hurt Me".

No intérpretes

Otros nominados para la categoría de no intérpretes incluyen a Franne Golde, quien coescribió "Dreaming of You" de Selena; Tom Douglas, quien escribió éxitos country para Tim McGraw, Lady Antebellum y Miranda Lambert; Ashley Gorley, recién salido de su éxito coescrito "I Had Some Help" de Post Malone y Morgan Wallen; y Roger Nichols, quien coescribió "We´ve Only Just Begun" de The Carpenters.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/12/ap24317545279222.jpg (AP) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/12/ap24317549445481.jpg (AP) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/12/ap24317548025281.jpg (AP)

Se unen a Rodney "Darkchild" Jerkins, quien contribuyó al éxito "The Boy Is Mine" de Brandy y Monica; Sonny Curtis, exmiembro de los Crickets quien escribió e interpretó la canción tema de "The Mary Tyler Moore Show", "Love is All Around", y el compositor británico Tony Macaulay, quien escribió "Build Me Up Buttercup".

El Salón también presentó tres equipos de compositores: Steve Barri y P.F. Sloan, quienes escribieron "Secret Agent Man"; y Dennis Lambert y Brian Potter, quienes escribieron el éxito de Four Tops "Ain´t No Woman (Like the One I´ve Got)"; y Dan Penn y Spooner Oldham, quienes escribieron la melodía de Percy Sledge "Out of Left Field".

Premio a la creatividad popular

El Salón de la Fama de los Compositores fue establecido en 1969 para honrar a aquellos que crean la música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para ser incoporado 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.Algunos ya en el salón incluyen a Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins. El año pasado fueron inducidos R.E.M., Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y Timbaland.