Rhina Espaillat es condecorada con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella

El presidente de la República, Luis Abinader, junto a la ministra de Cultura, Milagros Germán, condecoró este jueves con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero a la poeta y ensayista dominicana Rhina Espaillat.

La también narradora oriunda de La Vega fue reconocida mediante el Decreto 642-24 por su destacada trayectoria como autora y traductora, lo que la ha consolidado como una de las plumas más prominentes de República Dominicana en el ámbito internacional.

Durante el acto, celebrado en el Teatro Nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro, Germán destacó las cualidades profesionales y humanas de Espaillat que la hacen digna de tal distinción, subrayando que es una mujer que ha iluminado a todos con su conocimiento y su ejemplar humildad.

"Ella, siempre fiel a su país y a su gente, orgullosa de su alegría, y nosotros, de su poesía y de la vida ejemplar de esta gran mujer, que es agua de dos ríos", sostuvo la ministra.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/abinader-y-rhina-espaillat-3.jpg Rhina Espaillat agradeció la distinción. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE)

Tras recibir la medalla de manos del presidente, Espaillat expresó emocionada: "Tengo la sensación de estar soñando. Me faltan las palabras para agradecer a todos los que han hablado sobre mí, sobre mi vida, en este momento tan importante que lo único que me falta es que se aparezca mi padre. He tenido varios honores, pero no como este".

Su trayectoria

En sus considerandos, el decreto presidencial destaca que los escritos de Rhina Espaillat ofrecen una reflexión profunda sobre la memoria, el amor, la pérdida y la conexión entre mundos culturalmente divididos, brindando así un testimonio literario de la experiencia migratoria y la multiculturalidad.

La poeta, ensayista y traductora, quien ha logrado un dominio exquisito de sus dos lenguas, se ha consagrado como una de las figuras más respetadas de la diáspora literaria dominicana en los Estados Unidos.

