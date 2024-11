El divertido video del príncipe Harry haciéndose un tatuaje en Nueva York

El príncipe Harry vuelve a acaparar los titulares, pero esta vez por un divertido episodio que ocurrió durante su visita a Nueva York en septiembre pasado.

En el marco de su participación en eventos paralelos a la Asamblea General de Naciones Unidas, el duque de Sussex aprovechó para visitar un estudio de tatuajes. Lo que parecía ser una simple visita de curiosidad se transformó rápidamente en una divertida historia que involucra al cantante Jelly Roll.

A diferencia de otras ocasiones, cuando las apariciones del príncipe suelen estar rodeadas de formalidad y protocolos, en esta oportunidad Harry mostró su lado más relajado y accesible.

El hijo menor del rey Carlos III llegó a un estudio de tatuajes de la ciudad, donde, al parecer, su intención no era hacerse un tatuaje, sino más bien hacer una invitación muy especial.

En un video promocional de los próximos Juegos Invictus de Vancouver, Harry se ve sentado en una silla del estudio, donde conversa con un hombre mientras espera la llegada de Jelly Roll.

Al entrar el cantante, Harry le pregunta de manera casual si este es el lugar donde se hacen los tatuajes. Jelly Roll, visiblemente emocionado por conocer al príncipe, le responde: "¿Sabes que no me lo podía creer cuando me llamaron y me dijeron que el príncipe Harry quería hacerse un tatuaje hoy, y que quería que yo le hiciera su primer tatuaje?".

"No, no puedo hacerme un tatuaje", indica el príncipe. El integrante del grupo "Wild Ones" explica que creía que le estaba haciendo un tatuaje al miembro de la realeza por los Juegos Invictus, pero Harry le corrigió rápidamente: "He venido a pedirte que participes en los Juegos Invictus".

Al final llegaron a un acuerdo por el cual el duque de Sussex se haría un tatuaje si Jelly Roll actuaba en los Juegos Invictus. Mientras Jelly Roll sugiere el cuello como el lugar ideal para que el tatuaje sea visible, Harry prefiere una ubicación más discreta.

"¿En el cuello? Pensé que en la parte de abajo de la espalda o en el trasero", protesta provocando la risa del otro. "Nadie quiere ver tu trasero, príncipe Harry", bromea el rapero."Esto es para el mundo", le convence.

Finalmente, el acuerdo se cierra y Harry termina con el logo de los Juegos Invictus tatuado en su cuello, aunque de manera temporal.

Más

El príncipe Harry es el fundador y patrocinador de los Juegos Invictus, un acontecimiento deportivo internacional para militares y veteranos heridos psicológica o físicamente durante su servicio militar.

Te puede interesar Harry, el príncipe exiliado convertido en "celebrity"