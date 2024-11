Acroarte celebra conversatorio "Grandes Soberanos del Merengue"

Con la asistencia de una importante representación de la clase artística del género, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebró con éxito el conversatorio "Grandes Soberanos del Merengue", protagonizado por Ramón Orlando (Gran Soberano 1992), Pochy Familia (1993) y Fernando Villalona (2003).

La actividad fue celebrada en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Merengue, en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional; escenario que propició el encuentro de distintas generaciones del género, entre narrativas y experiencias al recibir el máximo galardón que otorga Acroarte, y una mirada al escenario actual y el futuro del merengue.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, la presidente de Acroarte, Wanda Sánchez, resaltó el valor que tiene el ritmo nacional para los dominicanos y para el gremio, haciendo un recuentro sobre cómo los protagonistas de esta música han tenido un rol fundamental en la historia de Premios Soberano, que celebrará el 25 de marzo 2025 sus 40 años, cuenta con un total de 13 grandes soberanos del merengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/27/merengueros-whatsapp-image-2024-11-27-at-11.32.10-am.jpeg Parte de los merengueros que asistieron al encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/27/acroarte-2-whatsapp-image-2024-11-27-at-9.22.48-am--2.jpeg Wanda Sánchez, Fernando Villalona, Pochy Familia y Kinito Méndez. (FUENTE EXTERNA)

"Desde Acroarte continuamos comprometidos con exaltar nuestros valores culturales. Por eso, nos complace propiciar un escenario donde estos tres protagonistas vigentes del merengue -Fernando, Pochy y Ramón- puedan contarnos sus historias de éxito como referentes para nuevos talentos, pero también poder reflexionar sobre el escenario actual de nuestro ritmo y su futuro", dijo Sánchez.

Gran Soberano

Los artistas compartieron su emoción al recordar el momento en que recibieron ese máximo galardón y el impacto que tuvo en su carrera musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/28/villalona-acroarte-whatsapp-image-2024-11-27-at-9.23.07-am--3.jpeg Máximo Jiménez, Fernando Villalona, Emelyn Baldera y Carlos T. Jiménez. https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/28/miembros-de-acroarte.jpg-whatsapp-image-2024-11-27-at-9.21.44-am--9.jpeg

"Cuando yo recibi el Gran Soberano, no me lo creía... subí al escenario y solo dije: -duré 29 años esperando este premio y gracias a Dios mirén qué animal que tengo en mis manos-. Dije así porque para mí no había algo que pudiera satisfacerme tanto que recibir este premio tan querido por todos artistas del mundo y especialmente por nosotros los merengueros dominicanos", recordó Fernando Villalona.

Mientas que Pochy Familia lo describió como un momento inolvidable. "Yo me gané ese premio muy joven, tenia 22 años. Fui un gran afortunado. Lo celebré en grande... pero durante la pandemia, viendo los videos de ese momento, fue que me di cuenta de la dimensión que tenia ese premio".

El maestro Ramón Orlando, de su lado, recordó esa noche de marzo de 1992, donde también arrasó con la mayoría de las categorías de la ceremonia. "Lo que pasó conmigo ese día no ha pasado con muchos artistas en Acroarte. En esa ocasión fui premiado en siete ocasiones, y recuerdo que en una categoría subió Víctor Víctor y dijo: - por fin Ramón Orlando me dejó ganar un premio esta noche -. Esa hazaña no ha vuelto a suceder".

Los artistas aconsejaron a los exponentes de la nueva generación del merengue, presentes en la sala, para que sigan trabajando por el ritmo, para que siga creciendo y llegando a más regiones a nivel mundial.

En este escenario, también fueron socializadas las historias detrás de la escogencia de los grandes soberanos del merengue. Es así como el expresidente Joseph Cáceres habló sobre la elección de Juan Luis Guerra, como el primer gran soberano del merengue en 1991, y Pochy Familia en 1993.

Mientras, Carlos Cepeda Suriel se refirió sobre el empate histórico entre Juan Luis y Ramón Orlando en 1992.

De su lado, Marivell Contreras prologó la llegada de Fernando Villalona como Gran Soberano en el 2003, y Máximo Jiménez sobre los merengueros galardonados en su gestión, Los Hermanos Rosario en 2012 y Héctor Acosta en el 2013.

Al cierre del evento, los invitados disfrutaron de la interpretación de clásicos del merengue, a cargo de la saxofonista Nayade Macea.

El conversatorio "Grandes Soberanos del Merengue", fue presentado por el comunicador Samir Saba, con el patrocinio de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), Supérate, Departamento Aeroportuario, Cámara de Diputados de la República Dominicana, Fundación Gerson Díaz y Producciones WSAC.