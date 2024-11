El divertido video del presidente Abinader bailando al ritmo de "El Motor" de Manny Cruz

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha demostrado una vez más que es un hombre con gran sentido del humor. Esta vez, lo hizo al unirse al merenguero Manny Cruz en una breve coreografía del más reciente tema del artista, "El Motor".

En un video publicado por el propio cantante en redes sociales, se puede ver al mandatario y al intérprete de "Santo Domingo" simulando manejar una motocicleta al ritmo de la pegajosa melodía, una divertida interacción que desató las carcajadas de ambos.

"¡Hasta el presidente @luisabinader se montó en el motor Aramis, venga a verrr!!!", escribió el artista en su publicación, agradeciendo el gesto del presidente. El cantante, emocionado, también expresó: "¡Gracias, Señor presidente, por la invitación! Muchísimas bendiciones".

Los comentarios no tardaron en llegar, entre ellos el de la primera dama, Raquel Arbaje, quien compartió una divertida anécdota: "Eres especial! Un día estaba cantando una de tus canciones en la ducha y Luis me preguntó de lejos qué me pasaba que si estaba llorando. Yo solo me morí de la risa", escribió la esposa del presidente, acompañado de emojis de risa, en el post de Manny Cruz.

El encuentro

Este divertido y espontáneo momento ocurrió en el marco de un encuentro formal entre el presidente y miembros de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), que tuvo lugar el martes por la tarde en el Palacio Nacional.

Durante la reunión, que también contó con la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, se discutieron diversos temas de interés común para el desarrollo de la música y el arte en el país.

En el evento estuvieron presentes importantes figuras del ámbito musical, como el presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), Valerio de León, el vicepresidente de Sgacedom, Manuel Vásquez (Pochy Familia), y destacados artistas como José C. Ramírez Lebrón (Kinito Méndez), Ramón Orlando Valoy, y César G. Acosta Chevalier (Chucky Acosta), entre otros.

Más

El tema "El Motor", compuesto por Manny Cruz y Aramis Camilo, destaca por su ritmo contagioso y su energía vibrante, que ha logrado captar la atención tanto de los jóvenes como de los amantes tradicionales del merengue.

