Inauguran "Infancia Atemporal", del artista Manuel Nina Cisneros, y la Colección Sebelén

Laexposición "Infancia Atemporal", del artista dominicano Manuel Nina Cisneros, de la Colección Sebelén, como resultado de años de planificación, amor y compromiso con los momentos más esenciales de la vida, la maternidad y la niñez.

El acto estuvo presidido por Manuel Nina Cisneros, artista surrealista; Estefanía Sebelén, coordinadora general de la exposición; Ranier Sebelén, galerista y coleccionista de arte; Amable López Meléndez, curador y crítico de arte; Dionisio Blanco, artista visual; Juan Julio Bodden y Tamara Hernández de Bodden, directivos de Galería Bodden.

Durante su discurso, Estefanía Sebelén, reveló que "Infancia Atemporal", es un abanico de temas que transportan al espectador a su niñez haciendo alusión a esos recuerdos y experiencias a través de un conjunto de elementos y símbolos que permiten un exquisito balance composicional.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/mario-martinez-louis-snelders-y-omar-molina..jpg

Destacó que la exposición surge como un proyecto de Galería Sebelén y está conformada por treinta obras exclusivas que despliega una narrativa que trasciende lo cotidiano.

Las piezas, divididas en versiones diurnas y nocturnas, abordan los ciclos del día y los momentos íntimos del hogar, creando un equilibrio visual y emocional que invita tanto a la introspección como a la contemplación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/lilian-carrasco-jottin-cury-y-daniela-tovar..jpg

Por otro lado, López Meléndez dijo que Manuel Nina Cisneros se reafirma como creador de uno de los universos visuales más sugestivos y deslumbrantes de la pintura dominicana contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/natividad-abad-juan-julio-bodden-dionisio-blanco-manuel-montilla-y-tamara-de-bodden..jpg

"Virtuoso fabulador del sueño, lo insólito y la memoria, su ontológico trance creador y su reconcentrada entrega al oficio de taller, así como los efectos más depurados y mayores en esta muestra, motivan el sostenido interés de los coleccionistas y especialistas en su fascinante, conmovedora y resistente producción pictórica", manifestó.

Sobre el autor

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/manuel-nina-cisneros-durante-el-acto-inaugural-de-su-exposicion-infancia-atemporal..jpg

"Infancia Atemporal" estará abierta al público en Galería Bodden, ubicada en la Av. Carlos Pérez Ricart No. 66, Arroyo Hondo II, Santo Domingo, Rep. Dom., hasta el 15 de enero del año 2025, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Manuel Nina Cisneros nació en San Cristóbal en el año 1978. En su adolescencia, inicia sus estudios artísticos en el taller de su primo, el reconocido artista Dionisio Blanco y luego amplía su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde asimila lecciones magistrales sobre el dibujo, la composición, el color y la materia con sus profesores Marianela Jiménez (1925-2013), Rosa Tavárez, Amable Sterling y Alonso Cuevas. En el 2004,

Nina Cisneros presenta su primera exposición individual en el Museo de las Casas Reales. Sus obras han sido exhibidas exitosamente en numerosas muestras colectivas e individuales en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa y Australia.