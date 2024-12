La vida literaria de Jimmy Carter

Ningún expresidente de Estados Unidos fue más prolífico y ecléctico a la hora de publicar que Jimmy Carter.

Escribió una veintena de libros de poesía, no ficción, meditaciones religiosas y un cuento para niños. Su libro de memorias "An Hour Before Daylight" fue postulada para el premio Pulitzer en 2002. Su obra de 2006 "Palestine: Peace Not Apartheid" (Palestina, la paz sin apartheid) provocó una fuerte polémica al hacer analogías entre la política de Israel en Cisjordania y el régimen de segregación racial en Sudáfrica.

Y poco antes de su centésimo cumpleaños, la Fundación Dayton para el Premio Literario de la Paz le concedió el galardón a toda una vida por cómo ejerció "el poder de la palabra escrita para fomentar la paz, la justicia social y el entendimiento mundial".

En su obra más reciente, "A Full Life", Carter observó que "disfrutaba escribir" y que sus libros fueron "una fuente de ingresos muy necesaria". Pero algunos proyectos fueron más fáciles que otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/30/jimmy-carter_2.jpg Carter, un demócrata sureño moderado y exgobernador de Georgia, derrotó al presidente republicano Gerald Ford en 1976. (ARCHIVO)

"Everything to Gain", de 1987, en colaboración con su esposa Rosalynn, resultó ser "la amenaza más grave que experimentó nuestro matrimonio", un problema irresoluble para el mediador de los acuerdos de Camp David y el ganador del Premio Nobel de la Paz.

Según Carter, Rosalynn era una escritora meticulosa que trataba "las oraciones resultantes como si hubieran bajado del monte Sinaí grabadas en piedra". Sus recuerdos no concordaban en varios eventos, y tuvieron "discusiones constantes". Estuvieron a punto de abandonar el proyecto y devolver el dinero adelantado, pero el editor los convenció de que se dividieran los párrafos en disputa.

"En el libro, cada uno de esos párrafos está identificado con una 'J' o una 'R' y nuestro matrimonio sobrevivió", escribió Carter.

Aquí una lista parcial de libros de Carter:

"Keeping Faith: Memoirs of a President" "The Blood of Abraham: Insights into the Middle East" (Con Rosalynn Carter) "Everything to Gain: Making the Most of the Rest of Your Life" "An Outdoor Journal: Adventures and Reflections" "Turning Point: A Candidate, a State, and a Nation Come of Age" "Always a Reckoning, and Other Poems" (Con su hija Amy Carter) "The Little Baby Snoogle-Fleejer" "Living Faith" "The Virtues of Aging" "An Hour Before Daylight: Memories of a Rural Boyhood" "Christmas in Plains: Memories" "The Hornet's Nest: A Novel of the Revolutionary War" "Our Endangered Values: America's Moral Crisis" "Faith & Freedom: The Christian Challenge for the World" "Palestine: Peace Not Apartheid" "A Remarkable Mother" "Beyond the White House" "We Can Have Peace in the Holy Land: A Plan That Will Work" "White House Diary" "NIV Lessons from Life Bible: Personal Reflections with Jimmy Carter" "A Call to Action: Women, Religion, Violence, and Power" "A Full Life: Reflections at Ninety"