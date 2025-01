Espectáculos Públicos mantiene la censura a la canción "La suegra"; Romeo Santos no podrá cantarla

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) ha reiterado su decisión de mantener la censura de la canción "La suegra" de Romeo Santos, luego de que el tema fuera interpretado en el tercer concierto de Aventura el pasado 29 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

A pesar de la controversia generada por la actuación, el productor Saymon Díaz aclaró este jueves 2 de enero que, tras comunicarse con Giovanny Cruz, presidente interino de la CNEPR, la comisión no ha autorizado la interpretación del tema en ningún evento público.

Díaz explicó que, aunque la CNEPR tiene la facultad de asegurarse de que se respeten los reglamentos, "no tiene la facultad para cancelar un evento ni para suspenderlo". El productor expresó su comprensión hacia el trabajo de la comisión en cuanto al cumplimiento de las normativas.

El tema de la censura fue abordado luego de que se difundiera en redes sociales y medios de comunicación que Romeo Santos había cantado "La suegra" durante el concierto.

"El evento Cerrando Ciclos no ha sido ni será suspendido. No. He dicho que no. He repetido que el evento no corre ningún riesgo. No vamos, siquiera, a sancionar al artista. Al menos por ahora. La Comisión no se ha reunido ni lo va a hacer esta semana. Una resolución de Comisión tarda más de 15 días de efectuarse. Lo que he dicho que el no debe volver a cantar esa canción porque está censurada." Giovanny Cruz Presidente interino de la CNEPR “

En respuesta, Giovanny Cruz señaló que el acto de interpretar la canción representaba un "desafío directo" a la autoridad estatal, recordando que "nadie, ni ustedes, están por encima de las leyes y normas".

En una entrevista con el periodista Roberto Cavada, Cruz explicó que la solicitud para revisar la censura de la canción debe hacerse de manera formal y por escrito a la ministra de Cultura, según lo establecido por la ley.

A pesar de que el tiempo para presentar dicha solicitud ya había pasado, el presidente interino de la CNEPR indicó que, tras hablar con la ministra Milagros Germán, ambos coincidieron en que la suspensión se mantiene.

Cruz defendió la medida al señalar que la letra de la canción contiene versos agresivos que "incitan la violencia", mencionando explícitamente actos como envenenar a una mujer, lo cual calificó de "inaceptable".

A pesar de que algunos puedan interpretar la canción como un chiste o una broma, la CNEPR considera que su contenido no es apropiado para ser difundido en espacios públicos debido a su naturaleza violenta.

Por lo tanto, la CNEPR ha decidido mantener la censura a la canción "La suegra", subrayando la importancia de respetar los límites establecidos por la ley para garantizar el bienestar de la sociedad.

Más

Giovanny Cruz explicó que la solicitud de revisión debe ser realizada formalmente y por escrito a la ministra de Cultura, tal como establece la ley . Aunque el plazo para presentar esta solicitud ya había expirado, Cruz señaló que, tras hablar con la ministra Milagros Germán, ambos llegaron a la conclusión de que la razón de la suspensión aún persiste.

explicó que la de revisión debe ser realizada formalmente y por escrito a la ministra de Cultura, tal como establece la . Aunque el plazo para presentar esta ya había expirado, señaló que, tras hablar con la ministra Milagros Germán, ambos llegaron a la conclusión de que la razón de la suspensión aún persiste. La canción "La Suegra" fue retirada de la circulación por la CNEPR en 2023 debido a sus letras, que, según la comisión, incitan a la violencia . Cruz citó las estrofas que mencionan envenenar a una mujer y lanzarla por un barranco como ejemplos de contenido agresivo que no se puede permitir en los medios de comunicación.

"La Suegra" fue retirada de la circulación por la en 2023 debido a sus letras, que, según la comisión, incitan a la . citó las estrofas que mencionan envenenar a una mujer y lanzarla por un barranco como ejemplos de contenido agresivo que no se puede permitir en los medios de comunicación. Con esta decisión, la CNEPR reafirma su compromiso de proteger a la audiencia de contenidos que puedan fomentar la violencia y el daño a la moral pública, manteniendo la censura sobre "La Suegra" mientras persistan sus letras controvertidas.