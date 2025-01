Revive popularidad del Art Déco un siglo después de su apogeo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/08/art-deco-en-moda-y-diseno.jpg

Art Déco: el Museo de la Ciudad de Nueva York, una postal que muestra el edificio Empire State, de izquierda a derecha, el edificio RCA y el edificio Chrysler. (MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK VÍA AP)