La historia de Jeffry Amado: el primer profesor dominicano del Broadway Dance Center

De participar en fiestas populares a ser docente en una de las academias de danza más prestigiosas de Nueva York.

Con su dedicación y esfuerzo, Jeffry Amado Trejo Hiraldo se ha convertido en el primer profesor de origen dominicano en impartir conocimiento en el Broadway Dance Center (BDC), una de las primeras academias con el modelo de clases particulares (drop in) de Estados Unidos.

Artistas de la talla de Bette Midler, Britney Spears, Madonna, *NSYNC, Camille Kostek, Jason Samuels Smith y Elizabeth Berkley han tomado clases o ensayado en la escuela de la que hoy forma parte Jeffry.

En una entrevista exclusiva para Diario Libre, el bailarín expresó lo importante que ha sido la cultura hip hop para su desarrollo personal y cómo este viaje le ha permitido crecer en las diferentes facetas de su vida.

—¿Cómo se siente convertirse en instructor en el Broadway Dance Center?

Es un logro muy importante para mí, ya que soy el primer dominicano nacido y criado en Santo Domingo en impartir clases en uno de los mejores estudios de danza de Nueva York.

Este logro me sigue llenando de orgullo, porque este estudio de danza es un ícono del baile a nivel mundial y ser parte de su equipo docente es un reconocimiento a años de dedicación y trabajo en la industria del baile.

Me siento afortunado y agradecido por la oportunidad de compartir mi conocimiento con estudiantes de diversas partes del mundo, mientras continúo aprendiendo y creciendo como artista.

—¿Qué te inspiró a dedicarte al hip hop?

Mi pasión por el hip hop surgió cuando empecé a ver programas de televisión de baile, como 9x9 Roberto y los famosos Premios Soberano, que en ese tiempo se llamaban Casandra. También me inspiró un programa muy popular en Estados Unidos llamado America´s Best Dance Crew.

Desde ese tiempo, siempre me decía que quería bailar. Desde joven, me atrajo la energía vibrante de esta cultura, que no solo es un estilo de baile, sino una poderosa herramienta de comunicación.

El hip hop me permitió conectar con mis emociones y mi comunidad, además de ofrecerme una plataforma para contar mi historia. A lo largo de los años, este arte me ha dado una voz que va más allá de los movimientos: es una manera de compartir mi perspectiva del mundo.

—¿Cuál fue el mayor desafío al intentar ingresar a una institución tan prestigiosa como esta?

Sin duda, adaptarme a un entorno extremadamente competitivo. Nueva York es una ciudad que exige excelencia, y el Broadway Dance Center no es la excepción. Al principio, enfrenté muchas dudas y desafíos personales, pero entendí que cada obstáculo era una oportunidad para crecer.

La competencia es feroz, pero también me motivó a mejorar constantemente, a perfeccionar mis técnicas y a encontrar mi voz en un mar de talentos excepcionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/08/1b7dfcbbd178a9a57266e964d7dcf941.jpeg

"Nueva York es una ciudad que exige excelencia, y el Broadway Dance Center no es la excepción " Jeffry Amado Bailarín y coreógrafo “

—¿Qué sentiste al ser escogido?

Fue un momento de enorme satisfacción y orgullo. Ser seleccionado para enseñar en un lugar tan reconocido internacionalmente no solo valida mi trayectoria como bailarín, sino que también me da la oportunidad de influir positivamente en las próximas generaciones de artistas.

Es un honor poder compartir mis conocimientos y experiencias en un espacio tan emblemático y, al mismo tiempo, es un recordatorio de lo lejos que he llegado gracias a la perseverancia y el trabajo duro.

—¿Cómo puede inspirar tu experiencia a otros jóvenes bailarines dominicanos?

Mi trayectoria demuestra que el talento no tiene fronteras. A pesar de venir de un país con menos recursos en comparación con grandes potencias artísticas, he logrado posicionarme en una de las plataformas más importantes del mundo.

Mi historia es un testimonio de que, con pasión, trabajo arduo y perseverancia, todo es posible. Quiero que los jóvenes bailarines dominicanos comprendan que no hay sueños demasiado grandes y que deben creer en sí mismos y en su potencial, sin importar los desafíos que enfrenten.

—¿Qué diferencias notas entre la escena del hip hop en República Dominicana y en Nueva York?

La escena del hip hop en la República Dominicana está en un momento de expansión y descubrimiento. Hay mucho talento emergente, pero aún falta infraestructura y plataformas que permitan su desarrollo a nivel internacional.

En Nueva York, la escena es mucho más madura y diversa, con una gran comunidad que ha evolucionado a lo largo de décadas, lo que facilita la colaboración entre artistas y el acceso a una variedad de recursos.

Sin embargo, lo que encuentro común entre ambas es la pasión y el compromiso con el arte. En ambos lugares, el hip hop sigue siendo una forma genuina de expresión y conexión social.

—¿Qué significa para ti representar a tu país en una plataforma internacional como esta?

Representar a la República Dominicana en un escenario global como el Broadway Dance Center es un honor inmenso. Más allá de ser un logro personal, siento que es una oportunidad de dar visibilidad a mi país y a su enorme potencial artístico.

La danza, en general, me ha permitido mostrar al mundo la riqueza cultural de nuestra nación, y cada vez que enseño o participo en eventos internacionales, me esfuerzo por reflejar el talento y la resiliencia que caracteriza a los dominicanos.

Es una forma de demostrar que la cultura dominicana tiene un impacto global y que nuestros artistas merecen ser reconocidos a nivel mundial.

Una base profesional sólida Jeffry Amado Trejo Hiraldo, originario de Puerto Plata y criado en Santo Domingo, es un destacado bailarín y coreógrafo especializado en danza urbana. Su pasión por el baile comenzó a los 16 años, cuando comenzó a participar en celebraciones locales en su barrio y descubrió su talento natural. En el grupo de baile de la Universidad APEC, conoció a Soraya Gallardo, una renombrada coreógrafa dominicana que se convirtió en su mentora y guía, ayudándole a perfeccionar su técnica y a comprender la danza desde una perspectiva profesional. Posteriormente, se formó en ballet bajo la enseñanza de Isadora Bruno, quien le aportó conocimientos clave sobre el arte del movimiento y la danza desde una perspectiva más comercial.

