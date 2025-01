Milagros Germán se emociona hasta las lágrimas por la emotiva despedida de empleados de Cultura

La comunicadora Milagros Germán cerró su ciclo al frente del Ministerio de Cultura con una emotiva despedida. Este martes, decenas de empleados del ministerio se agruparon en los pasillos del edificio, aplaudiendo y vitoreando mientras la funcionaria descendía por las escalinatas, con lágrimas por la calidez del gesto.

Este emotivo adiós marcó el final de tres años de trabajo, durante los cuales Germán se dedicó a impulsar la cultura y las artes en el país.

Recientemente, Germán anunció su decisión de dejar el cargo para retomar su carrera en el sector privado, específicamente en el ámbito de la comunicación. Sin embargo, aseguró que continuará apoyando a los artistas y promoviendo la cultura desde su nueva posición.

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Para mí, este es el cierre magnífico y extraordinario de una gestión en la que me empleé a fondo por la cultura y por las distintas disciplinas que comprende el Ministerio. Ustedes me han conocido a través de mi programa de televisión y mi trabajo en la comunicación, al que vuelvo con el propósito de seguir abriendo puertas a tantos artistas. Para mí ha sido un honor servirles", expresó emocionada durante el cierre del programa Berklee Santo Domingo.

Durante su discurso, Germán destacó el impacto positivo de la cultura en la sociedad y en la economía nacional, mencionando la reciente encuesta de consumo cultural realizada junto al Banco Central.

Los resultados de este estudio revelaron que la cultura aporta más al Producto Interno Bruto ( PIB ) del país que la minería, un dato que la ministra compartió con orgullo, reafirmando su convicción de que la cultura debe ser vista como un pilar fundamental para el desarrollo nacional.

