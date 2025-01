Bernardo Vega: "He sido una voz que clama en el desierto"

Bernardo Vega, escritor, economista, historiador, antropólogo y docente, lanzó el tercer volumen de sus memorias: "Intimidades en la era global: en la cúspide de la ola". En esta noche, decenas de personas se dieron cita para escuchar sobre este tercer tomo.

El autor escogió a los señores Frank Moya Pons y José Luis de Ramón para presentar su libro.

Ponencia de Frank Moya Pons

El destacado historiador, Frank Moya Pons, se enfocó en los dos primeros tomos, priorizando la producción bibliográfica intelectual y la gestión editorial del autor. Tras hacer un recorrido por los eventos históricos que se abarcaron y el rol de Vega en estos, intuyó que: "Bernardo no llegó a más porque comenzó tarde".

Sus libros, por ejemplo, alcanzan los 80 títulos, "un número que lo coloca muy por encima de los más prolíficos autores dominicanos", declaró Pons.

"Bernardo posee, por mucho, la inteligencia más inquieta de nuestra generación", indicando que es "intranquilo e incansable", y que amigos "admiran la intensidad que pone a todo lo que hace, su obsesiva virtud de darle seguimiento ininterrumpido a todos sus propósitos e ideas".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/14012025-puesta-en-circulacion-del-libro-intimidades-en-la-era-global---kevin-rivas-04.jpg El historiador Frank Moya Pons. (KEVIN RIVAS)

Indicó que esta publicación es una muestra vigorosa de la inteligencia que existe en la reconstrucción de elegantes periodos, al penetrar en holguras que nadie había alcanzado antes, con "acierto y agudeza".

Moya Pons concluyó que "revisar la historia de la Era de Trujillo le ha ganado un sitial definitivo entre los historiadores locales".

Palabras de José Luis de Ramón

Por su parte, el economista José Luis de Ramón Picazo se enfocó en el papel de Vega como Gobernador del Banco Central, enfatizando su impacto en la economía y la política.

De Ramón inició emotivamente, indicando que se crió leyendo a Bernardo Vega, específicamente su columna cuando era un joven recién graduado.

Lo definió con la frase de Dorothy Parker: ´La cura para el aburrimiento es la curiosidad. Para la curiosidad no hay cura.´ "Creo que se lo dedicó a Bernardo Vega", bromeó De Ramón.

Realizando su trayecto por el Banco Central, y la pregunta existencial de "si era ético para un intelectual ganar dinero", el ponente lo describió como "tan desinteresado como un artista y cercano a la tierra como un político".

El turno del autor

Con voz joven pero amplia historia, el autor de 86 años indicó que "estas circunstancias siempre requieren dar las gracias".

Luego de tocar temas sociales que han tardado décadas en abordarse, no permitió que la presentación culminara si un toque positivo: "He sido una voz que clama en el desierto... pero no quiero deprimirlos".

Describió brevemente su misión sobre los eventos que relata en la obra. Vega deja que las páginas de sus memorias hablen por sí solas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/14012025-puesta-en-circulacion-del-libro-intimidades-en-la-era-global---kevin-rivas-07.jpg El tomo III de la obra Intimidades en la era global, de Bernardo Vega. (KEVIN RIVAS)

Uno a uno

El autor, de pocas palabras pero de pluma con tinta interminable, dedicó unos minutos a reflexionar sobre su oeuvre.

¿Cómo fue la experiencia de revisitar estos momentos de su vida?

"Este es el tercer volumen de mis memorias, que incluye hasta el año 1994. Ahí narro, tanto mi experiencia como historiador, escritor, y los libros que publiqué, como mi impacto como Gobernador del Banco Central. Lo recuento para que la gente se entere de cómo fungió aquello".

Mirando atrás, ¿evolucionó su perspectiva de estos eventos?

"No, porque la mayoría de las cosas que sugerí era una voz clamando en medio del desierto. Tardan muchos años en lo que yo propongo hasta que por fin se convierte en una presión social para que se haga".

El autor fue intervenido por amigos que llegaron a felicitarlo, uno de los cuales declaró: "Te faltó el optimismo principal: ninguno de los que estamos aquí veremos eso pasar".

Por su parte, el señor Frank Rainieri le expresó: "¿Qué te digo? No te puedo decir nada más que ´One more! One more!´ (´¡Uno más! ¡Uno más!´)", refiriéndose a que publique un volumen más de sus memorias, ya que el autor indicó durante su presentación que no sabía si publicaría uno nuevo.

¿Por qué es importante inmortalizar las páginas de nuestras vidas?

"Yo creo que es importante que uno escriba sus memorias, porque sirven para que las nuevas generaciones entiendan qué fue lo que pasó en el pasado".

Estas palabras tomaron más peso al provenir de un ser humano que ha hecho un oficio de–y tiene un compromiso con–recordar.