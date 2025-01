Barron Trump, el apuesto hijo de Donald Trump que es considerado un "Ladies man"

Barron Trump, el último retoño del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el primero con su esposa Melania Trump, ya es un joven de 18 años.

Barron creció en los reflectores. Su padre, previo a ser presidente, ha sido un empresario exitoso y personalidad televisiva y Melania, una supermodelo que engalanó importantes pasarelas.

La llegada al poder de su padre, por primera vez en 2017, lo puso en los ojos del mundo, siendo objeto de análisis por su timidez o la sobreexposición a las polémicas que atravesó su progenitor.

En enero 2025, en la toma de posesión del segundo mandato de Trump, Barron lució firme, seguro, sonriente, y sobre todo, muy apuesto.

Portales especializados en política y entretenimiento tienen la mirada puesta en el benjamín de la dinastía Trump. ¿Se dedicará a la política? ¿Será empresario? Las expectativas crecen en torno a la figura del joven.

El presidente número 47 de los Estados Unidos también es padre de Donald Jr., de 47 años; Ivanka, de 43; Eric de 41 y Tiffany, de 31 años, concebidos en anteriores relaciones.

Así es Barron Trump

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/8b625bbc-02ae-4bac-b2d1-394ac2fc77d9.jpg Barron junto a sus padres, Melania y Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

Barron William Trump nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York. Es el quinto hijo de Donald y el único de Melania Trump. Sus padres se casaron en 2005 en una lujosa ceremonia en Nueva York.

Barron decidió hacer sus estudios universitarios en Nueva York y es elogiado por su físico y porte galante. Mide 2.1 metros de estatura. Con 10 años presenció la toma de posesión de su padre.

La revista Hola! destaca que ahora luce el pelo repeinado hacia un lado siguiendo el ejemplo de sus hermanos.

Fotografías comparativas de Trump cuando tenía su edad lo hacen ver como una copia, pues compartían intereses similares. Además del físico, Trump era bastante alto y delgado y era apodado en la universidad un "ladies man", es decir, muy galán con las féminas.

Ahora, más de 50 años después, a su hijo ya le están poniendo el calificativo.

Sobre su personalidad, Nathan Pearce, presidente ejecutivo de Pearce Bespoke, un bar de moda en esa ciudad, declaró:

"Es un chico muy inteligente. Tiene mucho sentido del humor. Está muy por encima de su edad en términos de experiencia, conocimiento e historia. Es fascinante hablar con él".

El joven universitario

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/0b039e56-3485-4404-813e-93298fe1b6be.jpg

Estudia en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país y reside en la Trump Tower, de Midtown.

"Barron seguirá asistiendo a sus clases en Manhattan, pero dispondrá de una habitación en la Casa Blanca para poder "venir a visitarnos" cuando quiera, según declaró recientemente su madre Melania a Fox News.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/barron-pequeno.jpg Barron cuando estaba pequeño.

Desde pequeño, aprendió esloveno gracias a su progenitora y también habla mandarín.

En un episodio del desaparecido programa ´The Oprah Winfrey Show´, Donald Trump reveló por qué lo bautizó con ese nombre.

"Es un nombre que siempre me ha encantado pero que nunca tuve el valor de utilizar. Le di la idea a Melania y luego se la iba a quitar al final y ella dijo: '¡No puedes quitártela! ¡Lo he estado llamando Barron mientras estaba en mi vientre y no puedes quitármelo!´".

Barron asistió a los colegios privados más exclusivos del Upper West Side y se ha destacado por su buen índice académico y madurez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/cebe19e6-7b4d-46f6-8788-23a9362c8303.jpg Barron en la toma de posesión del segundo mandato de su padre.

Seguirá los pasos

Se informó que desde ya le sigue los pasos a Donald Trump. Con 18 años, ya ha constituido su primera empresa.

Y esto recuerda que en 1971, Donald Trump, con apenas 20 años, asumió el control del negocio inmobiliario de su padre, Fred Trump, lo que dio lugar al imperio que incluye hoteles, casinos y campos de golf en Estados Unidos y en todo el mundo.

Recoge el medio ABC que el chico fundó la empresa Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. en julio de 2024, con dos compañeros.

Pero la firma fue disuelta en noviembre tras la victoria electoral de Donald Trump, para evitar distraer la atención de los medios. No obstante, uno de sus socios confirmó que planean relanzarla en la primavera de este año.

Cameron Roxburgh, uno de los socios de Barron y su compañero en la prestigiosa Oxbridge Academy, dijo que la firma, especializada en desarrollo inmobiliario de alta gama, tiene planes de establecer propiedades y campos de golf en estados como Utah, Arizona e Idaho.

En la política, en unos años pudiera hablarse de Barron Trump. El joven participó en las estrategias de la campaña presidencial de su padre, acercándolo a un público más joven a través de los podcast.

Sus padres lo revelaron en distintas entrevistas. Melania, a través de Fox News, comentó en diciembre pasado que el pequeño le dio consejos al presidente republicano de 78 años sobre como llegar a las nuevas generaciones con las redes sociales y motivar a los jóvenes votantes.

"Es un joven adulto, estoy muy orgullosa de él por su conocimiento, incluso sobre política y por dar consejos a su padre. Trajo a tantos jóvenes, conoce su generación".

Y agregó: "Sabía exactamente a quién necesitaba contactar y con quién debía hablar su padre".