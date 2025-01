La tercera temporada de "El juego del calamar" se estrena en junio

La tercera temporada del "Juego del calamar", el fenómeno global coreano transmitido en Netflix, se estrenará el 27 de junio.

Así lo anunció el gigante del streaming este jueves. La macabra ficción creada por Hwang Dong-hyuk, rompió records de visionados en la primera temporada en 2021 y en la segunda, en diciembre del 2024.

Para aumentar la expectativas, la segunda parte del juego mortal quedó a medias, por lo que, el desenlace llegará desde el 27 de junio de este 2025.

¡Nada puede prepararte para la última temporada de 'El Juego del Calamar! La temporada 3 se estrena el 27 de junio. #NuevoEnNetflix pic.twitter.com/hfzUJvC1OY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 30, 2025

La producción de Corea del Sur debutó con 68 millones de visionados en sus primeros cuatro días, batiendo así el récord que "Wednesday" estableció con 50,1 millones de visionados en 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/30/6194bc05-6dc6-4892-a3d5-a7306d5668b7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/30/6194bc05-6dc6-4892-a3d5-a7306d5668b7.jpg Otra escena de El juego del calamar.

Por supuesto, Lee Jung-jae lidera nuevamente al grupo de intérpretes. A él lo acompañan diversas estrellas de Corea del Sur, con mucha experiencia en proyectos audiovisuales de su país de origen.

El actor Lee Byung-hun como Hwang In-ho, es el The Front Man, el líder supervisor del juego; mientras que Park Sung-Hoon interpreta a Hyun-ju, una exsoldado de las fuerzas especiales y mujer trans que no tiene dinero para su cirugía de afirmación de género.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/30/b4c29614-59f2-4a9c-ae95-fac31813eeff.jpg Lee Jung-jae lidera nuevamente al grupo de intérpretes

Por igual se destaca Yang Dong-geun como Park Yong-sik (Jugador 007). Este galardonado rapero y actor se destacó por el papel de Thanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/30/ellie-new-featured-images-42.png Yang Dong-geun como Thanos (Jugador 007).

Sinopsis

La trama principal aborda a c ientos de personas con dificultades económicas que aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia. Les espera un premio millonario, pero el juego resulta ser mortal.

Esta historia captó la atención de espectadores de todo el mundo con el enganche de jugar juegos infantiles coreanos en los que, si fallan, el participante queda eliminado.

Adoptó temáticas universales como la desesperación económica y la lucha por la supervivencia, resonando entre audiencias de diversas culturas.

Como influencia en la cultura pop, tal cual pasó con la producciónm española "La casa de papel", los fans imitaron el mono rojo con la careta negra para fiestas y disfraces de Halloween.

"¡Nada puede prepararte para la última temporada de 'El Juego del Calamar'! La temporada 3 se estrena el 27 de junio. #NuevoEnNetflix", escribió la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica en X.

"La historia no ha terminado"

En una entrevista con la BBC, el director Hwang Dong-hyuk habló de la decisión de hacer más temporadas.

"Aunque la primera temporada fue un gran éxito mundial, sinceramente no gané mucho con ella. Así que hacer la segunda temporada me ayudará a compensar el éxito de la primera", contó, añadiendo que el relato "no ha terminado del todo".

Hwang ya había comentado en diversas entrevistas que le pagaron por adelantado por rodar El juego de el calamar, por lo que no le ofrecieron una "prima" por el éxito de la serie. El creador también había relatado previamente cómo el estrés del rodaje de los primeros capítulos le afectó a su salud, pues se le llegaron a caer hasta "ocho o nueve" dientes.