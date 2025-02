La exposición “Creadores de historia” impulsa el cine y la literatura emergente

“Creadores de historia” no es solo una exposición de arte, es un escenario para resaltar el talento local y financiar, a su vez, proyectos cinematográficos y literarios de los mismos artistas, pero, ¿cómo funciona?

Algunas salas de Casa de Italia, en la Zona Colonial, son ocupadas por pinturas, esculturas, ilustraciones y otras obras que se venden al público con la finalidad de retribuir al creador por su trabajo y destinar una parte de los fondos al financiamientos de producciones fílmicas en desarrollo.

El objetivo: financiar proyectos fílmicos

La exposición, que comenzó el 1 de febrero y se extenderá hasta el 28 de este mes, fue una iniciativa de la joven ilustradora Roberta Seravalle, quien reunió a un grupo de artistas emergentes dominicanos para que presentaran sus obras y, a través de ellas, contribuyeran al financiamiento de proyectos cinematográficos propios.

En el caso de Seravalle, las ganancias obtenidas de sus pinturas están destinadas a apoyar la posproducción de sus cortometrajes "Waiting for a Rainbow" y "Dios se baña cuando llueve", una animación 2D.

Otros artistas también participan en este esfuerzo, creando obras inspiradas en los proyectos de Seravalle. El 50% de lo recaudado por la venta de estas piezas se destina a financiar los proyectos fílmicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/whatsapp-image-2025-02-03-at-10.17.33-am-1.jpeg Ilustraciones presentadas en la exposición. (CAYENA GONZÁLEZ / DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/whatsapp-image-2025-02-03-at-10.17.32-am.jpeg Ilustraciones presentadas en la exposición. (CAYENA GONZÁLEZ / DIARIO LIBRE )

Estos filmes hacen un llamado a empatizar con las personas que enfrentan trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, de acuerdo con lo indicado por la autora.

“A la gente no le gusta hablar de ello, ni admitir si tiene depresión, ansiedad o cualquier trastorno mental. En los últimos años, he tomado como misión abrir esta conversación en todos los ambientes: familiares, amistades y laborales, porque realmente es un tema importante. No sabemos lo que atraviesa cada quien”, expresó.

Las demás producciones que se financiarán pertenecen a otros artistas emergentes, entre ellas: “Pez fuera del agua”, de Andrea Vasallos; “Gulls: Mac and the Fisherman” de Jonathan Schmidt; “Odette” de Anna Salamone; “Mecalómano” de Marcelo Cabiya Scheker, entre otras.

“Se unen dos industrias que se benefician mutuamente, incentivando también a las personas a que, al adquirir una pieza de arte, no solo decoran su hogar u oficina, sino que también ayudan a generar salarios, impulsar una industria y promover el arte en la República Dominicana”, dijo Seravalle.

La exposición no tiene costo de entrada y está abierta al público general de lunes a sábados, de 9:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en Casa de Italia.

Expositores

Entre los expositores pueden encontrar a Pedro Medina, quien presentó una obra en lino grabado titulada “Meditando frente al mar”, inspirada en la historia 'Waiting for a Rainbow' de Seravalle.

Medina expresó que con esta obra quería transmitir las emociones y sensaciones que perciben las personas que lidian con trastornos de salud mental como depresión y la ansiedad.

Otra artista que expuso su obra fue Camila Decena quien presentó algunas ilustraciones de su libro 'Las aventuras de Maya y Miguel', la historia de unos niños criados en Miches, Provincia El Seibo, cuyos espíritus inquietos los lleva a descubrir situaciones emocionantes. La venta de su trabajo subvencionará la terminación del material literario.

También estuvo presente Vanesa Castellanos, una joven artista que mostró unas pinturas inspiradas en el bosque donde se desarrolla el cortometraje “Dios se baña cuando llueve”, también de Seravalle.