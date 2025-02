Karla Sofía Gascón: "Si hubiera sido racista, no habría trabajado con Zoé"

Karla Sofía Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, se vio obligada a cerrar su cuenta de X (anteriormente Twitter) y disculparse por unos mensajes polémicos que publicó en la red social, los cuales han causado controversia al referirse a temas sensibles como el racismo.

La actriz Zoe Saldaña reaccionó a los mensajes, expresando su tristeza sobre la situación. "Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", comentó Saldaña el 31 de enero durante un evento en Londres para promocionar Emilia Pérez, según informó The Hollywood Reporter.

La actriz de origen dominicano también añadió: "Me pone muy triste porque no la apoyo y no tolero ningún tipo de retórica negativa hacia personas de ningún grupo".

Saldaña, de 46 años, destacó que durante el rodaje de la película hubo "inclusión" y "equidad".

En una entrevista reciente, Gascón explicó el origen de los mensajes y las razones que la llevaron a escribirlos. "Ella me conoce perfectamente, si hubiera sido racista no habría trabajado con ella, primero", dijo, refiriéndose a Saldaña.

**Video de la entrevista: habló de Zoé a partir del minuto 39:00**

Aclaró que mantiene una buena relación con la actriz, al igual que con Selena Gómez, y negó las publicaciones que supuestamente la atacaban.

"No es mío. Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Yo jamás me referiría así. Hay muchas cosas de estas que están saliendo, porque ya crean todo tipo de cuestiones. Y no sabemos las que son de verdad. Yo sí, obviamente", explicó Gascón en una entrevista con Juan Carlos Arciniegas para CNN en Español.

Gascón también reveló que se comunicó con Gómez para aclarar la situación. "Le dije: ´Oye, que sepas que esto no es mío´. Y ella me respondió automáticamente, diciéndome: ´Sabes que estoy contigo al doscientos por cien´", expresó Gascón, visiblemente afectada.

La actriz, entre lágrimas, pidió disculpas y aseguró que todo forma parte de una campaña de desprestigio en su contra. También recordó que ella misma pertenece a un colectivo marginado, lo que le impide atacar a cualquier otro grupo.

A pocos días de haber sido noticia por ser la primera actriz transexual nominada a un Oscar, Gascón volvió a estar en el centro de la atención debido a las publicaciones pasadas en su cuenta de X.

La polémica generó una avalancha de críticas, lo que la llevó a cerrar su cuenta en dicha red social .

. En declaraciones a CNN el 2 de febrero, Gascón afirmó que se le ha "juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio", lamentando no haber tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente.

También se pronunció sobre su nominación al Oscar, aclarando que no tiene intención de renunciar a su reconocimiento como mejor actriz.

"Me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como una loca", afirmó, reafirmando su compromiso con su carrera.