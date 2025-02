El reconocido comunicador Alberto Vargas se encuentra en cuidados intensivos, debido a un episodio de un comienzo de accidente cerebrovascular (ACV), producto de una subida de presión arterial.

Vargas es una figura principal del espacio radial "El ritmo de la mañana" que se transmite por Ritmo 96.5 FM, emisora del Grupo Medrano.

El locutor se ausentó del programa y su compañera y amiga, la panelista Adriana Gómez, dio detalles de su salud asegurando que se encuentra estable.

"Ayer, mi querido y buen amigo Alberto, andando conmigo, tuvo un episodio. Está ahora mismo enfermito, está bien, está estable, no vayan a pensar que es algo grave. Para los que se preguntan Alberto está recuperándose de este evento.", declaró Gómez en el programa de este miércoles.

"Le toca reposo, recuperación, está estable como dijo Adriana", abundó el humorista y productor Eduardo Santos, quien estará al frente del programa junto a Peter Vásquez, Adriana Gómez y Naishme Santos.

Alberto Vargas labora en el espacio radia desde hace 20 años y es conocido por sus análisis y posturas muchas veces polémicas e irreverentes, además de los temas abordados en el programa.

En diversas entrevistas, Vargas ha asegurado que su labor es ejercer la crítica con honestidad y sin concesiones. "Es mi opinión y es parte de una valoración; si desde mi punto de vista creo que algo es así, no puedo cambiarlo solo porque a otra persona le moleste».

Sus declaraciones se han ganado adeptos y detractores a lo largo de los años, en especial por sus opiniones políticas, sociales, de la comunidad LGBTIQ y en contra de la censura, entre otras.

Los conductores de "El ritmo de la mañana" informaron que mantendrán actualizados a los oyentes sobre el estado de salud de Alberto Vargas.

Controversias

En 2018 y 2021, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía lo suspendió por un período de 30 días del programa "El Ritmo de la Mañana" por utilizar expresiones que violentan el Reglamento 824 que rige dicha entidad.

En la resolución 001-2021 se explicó que el locutor usó "expresiones de forma humillante, grotesca y atropellante".

"Yo siempre he defendido mis posiciones aún estén equivocadas", señaló en ese momento en un video de YouTube, donde dejó claro que no va a disculparse y aseguró que no cambiará su estilo de comunicar por presión mediática.