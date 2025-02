Mariasela Álvarez: "Yo jamás he cobrado un salario de la USAID"

La reconocida comunicadora Mariasela Álvarez desmintió enérgicamente que esté recibiendo financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de su programa, Esta Noche Mariasela, Álvarez aseguró que nunca ha recibido dinero de la USAID, ni tiene relación alguna con dicha entidad o con autoridades estadounidenses.

"Jamás he cobrado un salario de la USAID, no conozco el trabajo de esa agencia en República Dominicana, y no tengo relaciones con autoridades norteamericanas, ni aquí ni en los Estados Unidos", expresó.

Además, Mariasela Álvarez aprovechó para criticar tanto a los responsables de propagar estos rumores infundados como a aquellos que los difunden sin verificar su veracidad.

La periodista expresó que, a pesar de las acusaciones sin fundamento, es consciente de que su reputación y el apoyo de su público y familia son más importantes que cualquier intento de difamación.

"Lo que me llegó hoy, por varias vías, son rumores maliciosos, totalmente absurdos, ridículos, con el único objetivo de dañar reputaciones. Pero, más allá de eso, lo peor es que hay quienes, sin pensar, se prestan para difundirlo de un WhatsApp a otro", señaló Álvarez.

La comunicadora enfatizó que los rumores no tienen base alguna y que estos solo buscan afectar su imagen, pero reiteró que su trayectoria es transparente y sus allegados saben quién es realmente.

En cuanto a las personas que propagan estos rumores, Álvarez no dudó en calificar a algunos de ellos como "innombrables", aunque también dejó claro que su foco no está en ellos, sino en desmentir la falacia.

Estas palabras llegan en medio de una ola de especulaciones sobre la supuesta influencia de la USAID en algunos medios y figuras del país, en un contexto en el que varios comunicadores dominicanos han sido vinculados, sin pruebas claras, con la recepción de fondos de esta agencia.