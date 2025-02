Vanelys Ventura: "Los actores negros tenemos tanto talento como cualquier otro"

La historia de Vanelys Ventura es un testimonio de esfuerzo, pasión y perseverancia. Esta joven dominicana, que llegó a España con tan solo nueve años, ha logrado abrirse camino en uno de los teatros más importantes de Madrid, el Teatro Calderón, donde actualmente forma parte de la versión española del aclamado musical The Book of Mormon.

Pero detrás de este gran logro, hay una historia de preparación constante, sacrificios y mucha dedicación.

Vanelys nació en República Dominicana, donde, desde pequeña, mostró una gran pasión por la música. Sin embargo, fue en España donde realmente comenzó a forjar su futuro artístico. En 2009, con 14 años, se inscribió en la escuela ABC Estudios de Ángela Carrasco, donde comenzó a formarse en las tres disciplinas fundamentales del teatro musical: interpretación, canto y danza. Durante dos años, recibió formación intensiva, y fue ahí donde todo comenzó a encajar.

En su segundo año, recibió una llamada para participar en su primer casting para Annie, el musical, donde consiguió su primer papel. A partir de ese momento, Vanelys nunca ha dejado de trabajar.

El camino hacia el éxito no ha sido fácil. La carrera en el teatro musical es muy exigente y requiere sacrificios personales y sociales. Los castings, los ensayos interminables y las funciones diarias demandan un alto nivel de compromiso.

Vanelys recuerda cómo, durante su adolescencia, sacrificó muchos momentos de su vida social para dedicarse completamente a su formación y su trabajo. "Trabajaba los fines de semana, estudiaba de lunes a viernes y, después de los ensayos, tenía que levantarme temprano para ir al colegio. Fue duro, pero lo hacía porque me apasionaba", comenta.

A lo largo de su carrera, Vanelys ha trabajado en varios musicales importantes, como El Guardaespaldas (donde desempeñó el papel de bailarina y cover de Nicki Marron), Annie el musical (como parte del elenco y bailarina), y Jekyll & Hyde, entre otros.

También ha protagonizado musicales infantiles como Las canciones de Teo, Hoy es mi cumple y Naviland. Pero más allá del teatro, Vanelys ha tenido la oportunidad de adentrarse en el mundo de los videos musicales, como en el videoclip del artista Abraham Mateo, donde participó como actriz en un proyecto dirigido por PaulMusic.

En The Book of Mormon, el musical de Broadway que ha arrasado en la capital española, Vanelys Ventura, tiene el rol de una "swimmer", es decir, una actriz que está disponible para sustituir a cualquier miembro del elenco femenino si se enferma o se lesiona.

Además, tiene la responsabilidad de sustituir a la protagonista, Ana Bulundi, cuando ella no puede actuar por alguna razón. "Es un rol con mucha responsabilidad, pero lo disfruto mucho. Es como ser el suplente en un equipo de fútbol.

Si alguna de mis compañeras no puede actuar, yo entro en escena", explica Vanelys, quien está muy orgullosa de su papel en la obra.

¿Cómo llegaste al mundo del teatro musical?

Yo vine aquí con nueve años. Mi madre me trajo y siempre me gustó la música. Estuve en varias escuelas desde pequeña, pero un día mi madre vio en el periódico que Ángela Carrasco iba a abrir una escuela de teatro musical.

Nos apuntamos cuando tenía 14 o 15 años, y empecé a formarme en canto, baile, actuación y piano.

Después de dos años, me llamaron para mi primer casting, que fue para Annie, la huerfanita, y me cogieron. A partir de ahí, no me ha faltado trabajo.

¿Qué tan complicado es dedicarse al teatro musical? ¿Qué implica ser actriz en este ámbito?

Es muy exigente. Implica mucho sacrificio en lo personal y en lo social. Por ejemplo, para ir al teatro, aunque estés trabajando, tienes que seguir preparándote constantemente, porque siempre vienen nuevos castings. También debes cuidar mucho tu físico, por lo que ir al gimnasio es esencial.

En cuanto al canto, no puedes salir mucho de fiesta, porque si no te complica la voz al día siguiente. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ya que dedicas el 90% de tu tiempo a ello.

¿Fue difícil para ti ser adolescente y ver a tus amigos disfrutar de su tiempo libre mientras tú trabajabas en el teatro?

Sí, fue complicado. Yo trabajaba los fines de semana porque era menor de edad y estudiaba de lunes a viernes. Los domingos, después de los ensayos, me tenía que levantar temprano para ir al colegio. Fue duro, pero lo hacía porque me apasionaba lo que hacía.

Además de tu carrera en teatro, has tenido experiencias en videos musicales, como el videoclip de Abraham Mateo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue una experiencia increíble. Me enteré de que buscaban actrices para un videoclip de Abraham Mateo y me presenté. Me cogieron, y grabamos durante tres días en Almería en pleno diciembre, ¡con muchísimo frío! Pero lo disfruté mucho.

Aunque ahora no tengo tiempo para hacer más videos, la experiencia fue muy buena y sin duda la repetiría.

En tu trabajo actual, tienes un papel importante en la obra Book of Mormon. ¿Cómo es tu rol dentro de la obra?

Soy una "swimmer", lo que significa que estoy disponible para sustituir a cualquier chica del elenco femenino si se enferma o se lesiona. En ese sentido, soy como el "suplente" en un equipo de fútbol. Si alguna de mis compañeras no puede actuar, yo entro en escena.

También sustituyo a la protagonista, Ana Bulundi, cuando ella descansa o no puede actuar por alguna razón. Es un rol con mucha responsabilidad, pero lo disfruto mucho.

¿Qué recuerdas de tu infancia en República Dominicana?

Lo que más recuerdo es mi familia, mis abuelos y los domingos en la playa. Allí, la rutina era ir a la playa a disfrutar del día. Aquí en España, al no tener playas cerca, lo extraño mucho. También recuerdo cómo comencé a descubrir mi pasión por la música, porque mi primo tenía una escuela de baile, y aunque no podía apuntarme por ser tan pequeña, siempre me involucraba porque mi hermana iba. Ese fue el momento que despertó mi amor por el arte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/whatsapp-image-2025-02-07-at-1.46.41-pm--6.jpeg

¿Cómo has vivido el proceso de apertura en la industria española respecto a la diversidad? ¿Ha sido complicado entrar en un mundo tan cerrado?

Es un proceso que sigue avanzando, pero todavía queda mucho por hacer. No podemos negar que la mentalidad en España sigue siendo algo limitada en cuanto a diversidad, especialmente comparado con lugares como Londres o Estados Unidos.

A veces me presento a castings y espero que no se enfoque demasiado en mi color de piel, pero también he tenido la suerte de que en algunos castings se busca diversidad.

Cuando me llaman para papeles que se ajustan a mí, es como una pequeña victoria. Aunque somos pocos en la industria, las cosas están cambiando lentamente. Por ejemplo, cuando estuve en Tina Turner y ahora en Book of Mormon, trabajamos en equipos muy diversos, y eso dice algo positivo.

¿Qué opinas sobre la representación de personas de diferentes razas en papeles icónicos, como en el caso de La Sirenita?

Creo que es importante que las personas de diferentes razas puedan interpretar papeles icónicos. Todavía hay cierta resistencia a la idea de que una sirenita pueda ser negra, pero lo que estamos demostrando es que el talento no depende del color de piel.

Poco a poco, estamos ganando terreno y más personas están viendo que los actores y actrices negros tienen tanto talento como cualquier otro.

Ojalá se llegue al punto en que no se vea el color, sino el talento. En Tina Turner, el elenco era completamente negro, pero la pregunta siempre es la misma: ¿estamos aquí por nuestra raza o por nuestro talento? Eso es algo que seguimos luchando cada día.

¿Qué se necesita para que la industria española acepte más la diversidad y valore el talento por encima de todo?

Es un proceso que lleva tiempo, pero es fundamental que las nuevas generaciones, como mi sobrina que se está formando en teatro musical, vean que es posible. Es posible ser la sirenita, o interpretar a cualquier personaje, sin que el color de piel sea un obstáculo.

La clave está en la educación y en cambiar la mentalidad de los directores y productores, para que se enfoquen más en el talento y no en el color.

Lo que nos gustaría es que, al final, los castings sean más inclusivos, sin importar el color de piel, porque lo más importante es el talento que puedes aportar al personaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/whatsapp-image-2025-02-07-at-1.46.41-pm--5.jpeg

"He pensado mucho en ir a Dominicana, pero la verdad es que no he tenido la oportunidad de viajar allí aún " Vanelys Ventura Actriz “

¿Qué opinas de casos como el de El Rey León, que lleva años con el mismo elenco?

Sí, es cierto que hay gente que lleva años en el mismo musical, y eso puede ser un poco triste, sobre todo cuando uno quiere explorar nuevas oportunidades. Si no encuentras trabajo en otro lugar, por la razón que sea, te quedas ahí.

Pero también es positivo que, poco a poco, estamos demostrando que el talento no tiene color. Por ejemplo, el hecho de que dos musicales con el elenco principal negro hayan ganado premios, como el PTM, es un buen indicativo de que las mentalidades están cambiando.

¿Es algo que también has vivido fuera de los escenarios, en tu vida cotidiana? ¿El entorno laboral también refleja esa situación?

Claro, es triste pero cierto, estamos hablando de un país que aún tiene mucho racismo. Y no solo en el teatro, también se da en otros entornos laborales. Aunque, por ejemplo, en muchos restaurantes, los dueños se dan cuenta de que quienes realmente trabajamos somos nosotros.

No le tenemos miedo al trabajo duro. Pero, lamentablemente, este tipo de discriminación sigue siendo una realidad en muchos sitios, y es muy triste.

Cuando eras más joven en Santo Domingo, ¿te imaginabas que llegarías a donde estás ahora en España, viviendo de lo que te gusta?

A veces, no te voy a mentir, con la rutina y el cansancio se me olvida un poco. Cuando era adolescente, sí soñaba con poder vivir de lo que me gusta, y ahora que lo estoy logrando, a veces siento que no me doy cuenta de todo lo que he alcanzado.

Mis compañeros me dicen que he tenido suerte, pero también creo que es por el esfuerzo que he puesto. A veces me olvido de lo afortunada que soy.

Después de un día en el escenario, cuando se apagan las luces, ¿qué es lo que te conecta con tu interior, con tu gente, con tu vida fuera del teatro?

Me conecta la realidad. Después del teatro, tengo una vida fuera, con mi hijo, y aunque me espera un descanso, tengo que volver a la rutina. A veces, entre las funciones, lloramos por el cansancio, pero luego salimos al escenario y parece que no pasa nada.

Pero cuando todo termina, la realidad se impone y te recuerda que, aunque amas lo que haces, tienes otros roles que cumplir, como ser madre.

En cuanto a las emociones del personaje, ¿te ha pasado que un papel te conecte tanto que te cueste soltarlo al final del día?

Claro, por ejemplo, cuando interpreté a Tina Turner, con todo ese nivel de energía y baile, me costaba mucho desconectar. Después de una función, llegaba a casa a las 2 de la mañana y no podía dormir hasta las 4, porque mi cuerpo seguía en ese ritmo.

A veces repasaba las canciones incluso en el semáforo. Es difícil desconectar, porque te entregas tanto en el escenario que se queda contigo mucho más tiempo del que imaginamos.

¿Cómo reacciona el público después de cada función?

Lo que me conecta es ver cómo la gente sale del teatro. Hay veces que me dicen que entraron tristes y salieron felices, y eso es lo que me impulsa a seguir. Ver cómo mi trabajo impacta a los demás, hacer reír a alguien o hacer que se olvide de sus problemas, es lo que realmente vale la pena.

Cuando ves que logras algo así, aunque tu día haya sido difícil, todo cobra sentido.

Al principio, la gente no sabía qué esperar porque Book of Mormon no es tan conocido como Los Miserables o El Rey León, que son nombres consolidados. Pero a los tres meses, fuimos el único musical que estaba llenando el teatro de manera constante. Además, ganamos el PTM a mejor director y mejor reparto, y nos llevamos varios premios.

Eso nos dio aún más visibilidad y atrajo a gente de otras ciudades, como Málaga y Valencia. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido y disfrutamos mucho de esta experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/whatsapp-image-2025-02-07-at-1.56.30-pm.jpeg Ángela ha sido fundamental en mi carrera.

Hablando de tu carrera, mencionaste a Ángela Carrasco como una de las personas que te apoyó desde el principio. ¿Qué ha significado ella para ti y para tu formación como artista?

Ángela ha sido fundamental en mi carrera. La conocí cuando era joven y mi madre no podía seguir pagando mi formación en su escuela. Ella me ofreció continuar sin que mi madre se preocupase por los pagos. Siempre apostó por mí, y yo le estoy eternamente agradecida.

Cada vez que me cogen en un musical, le mando la foto, y ella siempre me apoya. Es una persona muy importante en mi vida y me sigue dando consejos. No hay palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí.

¿Hay algún proyecto en el que te veremos próximamente? ¿Quizás en República Dominicana?

Por ahora, estoy en Book of Mormon, que es el segundo año que estamos con la obra. Tenemos contrato hasta junio. Después de eso, como siempre, me estaré presentando a castings para nuevos proyectos. He pensado mucho en ir a Dominicana, pero la verdad es que no he tenido la oportunidad de viajar allí aún. Hay tantos proyectos interesantes que ojalá pronto pueda participar en algo local.

¿Qué viene para ti en los próximos días o meses en términos de proyectos?

Por el momento, estoy trabajando en Book of Mormon, y hay algunas producciones en preparación, como Los Miserables y The Weeknd. A ver qué pasa después de junio, pero siempre estoy abierta a nuevos retos y proyectos.

También El Rey León siempre está buscando gente, ya que el elenco cambia constantemente, así que puede que haya alguna oportunidad allí. En cuanto a Book of Mormon, nos está yendo increíble.

Estamos llenos desde que comenzamos, es una locura. Por ejemplo, el lunes, nos hicieron trabajar porque el martes no trabajábamos, ya que era el 24. Yo pensaba, "¿quién va a venir al teatro el 23?", y estábamos reventados.

Así que estamos felices, agradecidos y disfrutando al máximo. La gente quiere reír y Book of Mormon les ayuda a olvidarse de todo.

De su trayectoria

Dominicana de nacimiento, inicia sus estudios en Madrid en 2009, en la escuela ABC Estudio de Ángela Carrasco , formándose en Teatro Musical en las especialidades de interpretación, canto y danza.

, formándose en Teatro Musical en las de interpretación, canto y danza. Entre sus trabajos profesionales en teatro musical destacan: Tina, el musical (Ikette & ensamble), El Guardaespaldas (bailarina y cover de Nicki Marron) Annie el musical (elenco y bailarina) y Jekell and Hyde el musical (elenco y bailarina) Formó parte del dúo musical SCARLET, producido por PaulMusic y protagonizó el videoclip Are you ready? de Abraham Mateo.