"La Monstrua, lamentaciones de lamentaciones de la mujer barbuda": un grito de justicia y diversidad

El elenco de la obra "La Monstrua, lamentaciones de la mujer barbuda", protagonizada por la actriz y presentadora de televisión Sabrina Gómez, compartió los detalles del montaje en un encuentro con la prensa.

La obra, que se estrenará el 20 de febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, promete ser una experiencia teatral transformadora. Se presentará a las 8:30 pm.

Carlos Espinal, director y dramaturgo de la obra, junto a la actriz Sabrina Gómez y el maestro Dante Cucurullo, revelaron los detalles de esta apuesta artística, que combina teatro clásico, investigación antropológica y una crítica social profunda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/carlos-espinal2.jpg Carlos Espinal, director de La Monstrua.

Carlos Espinal: un trabajo colectivo con un mensaje poderoso

Carlos Espinal, quien también es el dramaturgo de la obra, destacó la importancia del trabajo en equipo en el teatro:

"Este es un trabajo y el trabajo del teatro, como ya sabemos, es un trabajo colectivo. Aunque haya un líder, siempre es una labor en conjunto. De mucho conocimiento, muchas cosas, muchas trayectorias, muchas sensibilidades".

Espinal explicó que la obra está inspirada en la vida de Julia Pastrana, una mujer barbuda exhibida en circos del siglo XIX, y que busca cuestionar quiénes son los verdaderos monstruos:

"Esta historia me inspiró a Marco Maletín para involucrarse en las historias bárbaras de los circos a través de la historia, un trabajo que él hizo de estudio. De ahí surge esta historia, de lo que Marcos me implantó y la investigación que pudimos hacer sobre la vida de Julia Pastrana".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/sabrina-gomez1.jpg Sabrina Gómez habló de reto que encara.

Sabrina Gómez: un desafío emocional y espiritual

Sabrina Gómez, quien encarna a Julia Pastrana, compartió su experiencia personal al interpretar este papel:

"Esta obra es mi estreno con mi primer monólogo. Me estoy muriendo, pero he tenido que trabajar. Ahorita hablaba sobre eso, de que me ha ayudado a sanar cosas mías personales, hacer una catarsis o hacer varias, a entender por qué no. ¿Por qué no puedo ser? ¿Quién dicta los estereotipos de la vida?".

Gómez también habló sobre el proceso emocional que ha vivido al interpretar a Julia Pastrana.

"Para mí ha sido un proceso emocional, energético y espiritual muy duro, terrible, porque si hay algo que yo respeto es eso. Cuando estoy en las tablas, lo respeto como nada. Siempre he dicho que cuando estoy ahí, mi discurso tiene que ser tan honesto, porque no me perdono engañar al que va a verme".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/dante-cucurullo..jpg El maestro Dante Cucurullo elogió la calidad profesional y humana de Sabrina Gómez. Destacó el valor de producción del montaje.

Dante Cucurullo: arte por el arte mismo

Dante Cucurullo, responsable de la música de la obra, reflexionó sobre la importancia de hacer arte sin pensar en recompensas materiales:

"Hace muchos años, nosotros siempre nos preguntábamos, sobre todo en la parte musical, pero nosotros hacíamos muchas cosas hace muchísimos años. Y cuando alguien nos decía, ´yo quiero hacer tal cosa en el teatro´, no preguntábamos cuánto es, sino a dónde es y esto yo no sé qué".

"Sabrina es un baúl de sorpresas. Es un talento inimaginable lo que hay aquí, pero es como las tierras raras. Sí, todo es valioso, tenemos que sacarlo por partes. Eso hay que ver".

Una obra que cuestiona y transforma

Inspirada en la vida de Julia Pastrana , " La Monstrua , lamentaciones de la mujer barbuda" combina elementos del teatro clásico, como el monólogo de Segismundo en "La vida es sueño" de Calderón de la Barca y Lady Macbeth en "Macbeth" de William Shakespeare, con una investigación antropológica sobre los fenómenos circenses y las mujeres barbudas.

, " , lamentaciones de la mujer barbuda" combina elementos del clásico, como el de Segismundo en "La vida es sueño" de Calderón de la Barca y Lady Macbeth en "Macbeth" de William Shakespeare, con una antropológica sobre los fenómenos circenses y las mujeres barbudas. Carlos Espinal describe la obra como una crítica social que trasciende lo teatral para cuestionar quiénes son los verdaderos monstruos: ¿aquellos que son exhibidos o los que observan sin cuestionar?

describe la obra como una que trasciende lo para cuestionar quiénes son los verdaderos monstruos: ¿aquellos que son exhibidos o los que observan sin cuestionar? El monólogo se desarrolla después de la muerte de la protagonista , quien, atrapada entre recuerdos de amor y abusos, busca justicia en un mundo que la condenó por su diferencia.

se desarrolla después de la muerte de la , quien, atrapada entre recuerdos de y abusos, busca justicia en un mundo que la condenó por su diferencia. Su tormento interno se convierte en una metáfora del conflicto entre la esencia y la apariencia, explorando cómo los estándares de belleza excluyen y marginan a quienes no se ajustan a ellos.

Sabrina Gómez: encarnando a la mujer barbuda

Sabrina Gómez, en el papel central, encarna a una mujer barbuda que simboliza a todos aquellos relegados al "circo de la indiferencia". Con una presencia escénica poderosa, Gómez lleva al público a enfrentarse con una realidad incómoda: la crueldad de una sociedad que celebra lo grotesco mientras ignora su propia monstruosidad.

Carlos Espinal: una trilogía de reflexión social

La obra forma parte de una trilogía de monólogos producidos por Primera Memoria Producciones, que utiliza un humor negro y una poesía ácida para revelar las capas de crueldad inherentes a las estructuras sociales.

Espinal destaca que la intención de la puesta en escena es reflexionar sobre cómo estas estructuras perpetúan el sufrimiento de quienes no cumplen con los ideales establecidos, especialmente en el caso de las mujeres en una sociedad machista y misógina.

"La Monstrua, lamentaciones de la mujer barbuda" no solo es una obra teatral, sino un espejo que nos obliga a cuestionar nuestras propias convenciones y a reconocer la belleza en la diversidad.

Ficha técnica Protagonista: Sabrina Gómez

Producción General: Marcos Malespín

Dramaturgia y Dirección: Carlos Espinal

Producción: Primera Memoria Producciones

Música: Dante Cucurullo

Participación especial de Miguel Lendor (Papachín)