"Castlevania: Nocturne", oscura historia animada de terror sobrenatural y acción frenética

El joven cazador de vampiros Richter Belmont es el protagonista de "Castlevania: Nocturne". ( NETFLIX - © 2024 NETFLIX, INC. )

No es cualquier serie animada que se puede jactar de contener impresionantes secuencias de acción, animación de alta calidad, deslumbrante uso de látigos, monstruos que solo pueden surgir de las peores pesadillas y oscuros temas que ponen a prueba la moralidad y la cordura de sus personajes.

Este es el caso de "Castlevania: Nocturne", una serie de televisión de acción y fantasía oscura animada para adultos que fue creada y escrita por Clive Bradley para la plataforma de Netflix.

Este show surge como una secuela de la aclamada "Castlevania", un show que fue un éxito tanto con la crítica como el público.

Ambas producciones están basadas en la franquicia de videojuegos de Castlevania de Konami, la cual se centra en el eterno conflicto entre los cazadores de vampiros del Clan Belmont y el vampiro inmortal Drácula.

Esta historia se desarrolla en Francia, 1792, en pleno apogeo de la Revolución Francesa.

En la comuna de Machecoul en una zona remota del oeste de Francia, la aristocracia contrarrevolucionaria ha forjado una alianza con un aterrador Mesías Vampiro que promete "devorar el sol" y desatar un ejército de vampiros y criaturas nocturnas para aplastar la revolución y esclavizar a la humanidad. Annette, una hechicera del Caribe, busca a Richter Belmont.

Richter es el más reciente descendiente del legendario clan de cazadores de vampiros de la saga Castlevania. Heredero del legado de Trevor Belmont y la maga Sypha Belnades (protagonistas de la serie anterior), Richter continúa la lucha ancestral contra Drácula y las fuerzas oscuras.

Como miembro de la familia Belmont, su destino está marcado por la misión de erradicar a las criaturas malignas, portando el icónico látigo Matavampiros en su eterna batalla contra el mal.

Adaptación del videojuego

Este título está y es una adaptación del videojuego de 1993 titulado "Castlevania: Rondo of Blood", la décima entrega de la serie de videojuegos de Castlevania.

La historia del juego está ambientada en 1792 y en ella vemos como Richter Belmont, un joven caza vampiros de 19 años que llega al castillo de Drácula después de que su amada Annette (Atsuko Honda / Jessica Straus) fue secuestrada como señuelo para una trampa por Shaft, un hechicero que es sirviente de malvado vampiro.

En otras palabras, Bradley y el resto de su equipo tomaron muchas libertades al adaptar este videojuego, pero el producto final está muy bien logrado.

"Castlevania: Nocturne" cuenta con dos temporadas y como su trama principal ocurre cientos de años después de la serie anterior, se trata de un mundo completamente nuevo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/19/cn-annette.jpg

Es por esto gran parte de la primera temporada es dedicada a presentar nuevos personajes y a dar a conocer detalles sobre sus origines, la sociedad en la que habitan y las amenazas con las que tienen que lidiar.

Al igual que "Castlevania", este show le da un giro más crítico y oscuro a ciertos temas como la religión y la manera que ciertos individuos se escoden detrás de sus creencias religiosas para cometer atroces y violentos.

De todas formas, en esta ocasión la trama ocurre en plena Revolución Francesa, conflicto social y político que influye en las creencias y objetivos de varios personajes.

En general, la serie hace un buen trabajo manejando todos estos elementos, pero en más de una ocasión el ritmo narrativo de la serie pierde velocidad y se vuelve demasiado densa y cansona.

Asimismo, en esta temporada se le dedica más tiempo al desarrollo de dos de los personajes principales: Richter Belmont y Annette, una ex esclava afrocaribeña nacida en una plantación alrededor de Saint-Domingue con la capacidad de utilizar magia para manipular polvo y partículas de metal para crear distintos objetos.

Ya en la temporada dos el desarrollo de la historia es mucho mejor. Se le dedica un poco más de tiempo a algunos personajes secundarios sin ignorar a Richter y Annette y sin distraer de la trama principal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/19/cn-richter-vs.jpg

Dos actos de acción y terror

Los aspectos en los que "Castlevania: Nocturne" más sobresale son la alta calidad de su animación, la emocionante coreografía de sus secuencias de acción y sus tétricos monstruos. Esto se nota en ambas temporadas, especialmente en los últimos episodios de cada una.

Cada secuencia de acción cuenta con una animación detallada y fluida, violentas confrontaciones que van aumentando en intensidad mientras que los que los personajes sorprenden con creativas aplicaciones de sus poderes y habilidades.

Asimismo, cada detalle de estas escenas está muy bien cuidado, desde la edición hasta la banda sonora. Eso sí, el nivel de violencia y es contenidos gráficos no son aptos para menores de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/19/cn-alucard-1.jpg

La posibilidad de una temporada 3

La segunda temporada de "Castlevania: Nocturne" se estrenó el pasado 16 de enero en Netflix y ha sido todo un éxito con la audiencia y la crítica, pero la plataforma de streaming aún no ha confirmado si van a continuar la serie con una nueva temporada.

Los creadores del show hicieron un gran trabajo dándole un cierre satisfactorio a la trama principal y a las distintas historias de los personajes que sobrevivieron todas las batallas.

Hay que destacar que el juego "Castlevania: Rondo of Blood" tiene una secuela directa titulada "Castlevania: Symphony of the Night" que continúa la historia de Richter, Annette y los demás, aunque aquí el personaje principal es Alucard, hijo de Drácula y fiel aliado de la familia Belmont.

Además, esta franquicia también cuenta con más de 30 videojuegos, así que hay material de sobre para continua la saga de los Belmonts.

De todas formas, mientras Netflix decide si le dará luz verde a una continuación de este show o a la creación de una serie dedicada a otro de los Belmont, los espectadores pueden seguir disfrutando del espectáculo visual que ya existe en "Castlevania: Nocturne".