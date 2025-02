"Justice League vs.Godzilla vs. King Kong", una épica e inaudita confrontación

"Justice League vs.Godzilla vs. King Kong", una batalla que nadie esperaba y que todos dsifrutarán. ( FUENTE EXTERNA )

En el mundo de los cómics, los crossovers entre franquicias han dejado de ser una rareza para convertirse en eventos esperados por los fanáticos. Desde encuentros entre Batman y las Teenage Mutant Ninja Turtles hasta enfrentamientos entre Wolverine y Predator, las grandes editoriales han explorado múltiples combinaciones de personajes icónicos.

Ahora, DC Comics y Legendary Entertainment han llevado la épica al siguiente nivel con "Justice League vs. Godzilla vs. King Kong", una novela gráfica que enfrenta a los héroes más poderosos del Universo DC contra los titanes del MonsterVerse.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/jl-gz-kk-3-d31fb970.jpg

Una historia fuera de la continuidad oficial

Este cómic transcurre en una Tierra paralela, lo que significa que no sigue la línea argumental principal del Universo DC. En esta realidad, Superman y Lois Lane están en una relación, pero no están casados, por lo que el hijo de ambos, Jonathan Kent, no existe en esta versión.

Sin embargo, el resto del mundo mantiene una estructura similar a la continuidad actual de DC, lo que permite a los lectores sentirse familiarizados con la historia.

La trama se desata cuando la Legión del Mal, liderada por Lex Luthor, encuentra una forma de abrir un portal dimensional que conecta su universo con la Isla Calavera, el hogar de King Kong y otras criaturas colosales.

En su afán por destruir a la Liga de la Justicia de una vez por todas, Luthor desata el caos al traer a estas bestias a la Tierra.

La aparición de Godzilla en Metrópolis, justo en el momento en que Superman intenta hacerle una pregunta muy importante a Lois, marca el inicio de una batalla sin precedentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/titanes-dc-00e3f698.jpg

Enfrentamientos memorables

En este cómic aparecen algunos de duelos que, además de ser impactantes, solo son el tipo de ocurrencia que pueden provenir de una mente que ha consumido demasiada azúcar y que ha vivido un maratón de películas del MonsterVerse después de leer decenas de cómics de DC.

Superman debe enfrentarse a Godzilla en una lucha titánica que pone a prueba la resistencia del Hombre de Acero. Mientras tanto, Supergirl se enfrenta a King Kong, Wonder Woman pelea contra Behemoth, Linterna Verde se mide ante Scylla y Batman debe encontrar la manera de sobrevivir contra Camazotz (y no, no tiene un batirepelente contra titanes).

A lo largo de la novela gráfica la historia mantiene un ritmo trepidante, combinando acción, suspenso y algunos momentos emotivos que enriquecen la narrativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/godzilla-dc-118f9718.jpg

Un guion con ritmo y grandes ilustraciones

El guion de "Justice League vs. Godzilla vs. King Kong" está a cargo de Brian Buccellato, conocido por su trabajo en las series de "The Flash" e "Injustice".

Buccellato logra mantener la esencia de cada personaje, dándoles un papel relevante dentro de la historia sin que ninguno se sienta opacado por los demás. A pesar de la espectacularidad de los enfrentamientos, la trama también ofrece algunas sorpresas inesperadas, aunque algunas de ellas no reciben el desarrollo que merecen.

El aspecto artístico del cómic es manejado por Christian Duce, un talentoso ilustrador uruguayo que ha trabajado en títulos como "Detective Comics" y "Batman & Robin". Su estilo dinámico y detallado logra capturar la magnitud de los combates y la imponencia de los titanes, brindando una experiencia visual impresionante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/godzilla-superman-678ebae9.jpg

Godzilla y su pasado con Marvel Comics

Godzilla no es ajeno al mundo de los cómics, ya que en la década de 1970 Marvel Comics publicó una serie propia del Rey de los Monstruos titulada "Godzilla: King of the Monsters" (1977-1979).

En esta historia, Godzilla interactuó con varios personajes del Universo Marvel, incluyendo a los Avengers, S.H.I.E.L.D. e incluso Spider-Man. Es más, no era nada extraño en esa época toparse con alguna referencia a los ataques de Godzilla en los títulos de Marvel.

Aunque Marvel perdió los derechos del personaje, este cómic marcó un precedente al demostrar que Godzilla podía encajar en el mundo de los superhéroes de manera convincente.

Los crossovers del MonsterVerse con otras franquicias

Godzilla y King Kong han aparecido en múltiples crossovers a lo largo de los años, enfrentándose a todo tipo de oponentes fuera de sus respectivos universos. En los cómics, Godzilla ha combatido contra Hellboy, Power Rangers y Transformers, mientras que King Kong ha tenido encuentros con Tarzán y los habitantes del Planeta de los Simios.

Estas historias han servido para expandir la mitología de ambos monstruos, permitiendo a los fans disfrutar de combates espectaculares que desafían cualquier lógica convencional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/jl-gz-kk-2-8dbab661.jpg

Futuros proyectos con Marvel Comics

En los últimos meses, Marvel Comics ha anunciado que publicará una nueva serie centrada en Godzilla y King Kong, lo que marcará el regreso del Rey de los Monstruos a la editorial después de décadas de ausencia.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la historia, los rumores sugieren que estos titanes podrían interactuar nuevamente con algunos de los héroes más emblemáticos de Marvel.

Esto abre la posibilidad de futuros crossovers con personajes como Thor, Hulk o incluso los X-Men, lo que sin duda emociona a los fanáticos de ambos universos.

De todas formas, "Justice League vs. Godzilla vs. King Kong" es una historia que demuestra cómo un concepto aparentemente inverosímil puede ejecutarse de manera efectiva cuando se cuenta con un equipo creativo talentoso y se le da la libertad e contar la historia como debe ser.

Este cómic mantiene la esencia de cada personaje, ofrece batallas espectaculares y logra combinar la mitología del MonsterVerse con el Universo DC de forma coherente. Aunque algunas revelaciones importantes no son desarrolladas a fondo, la acción y la emoción general de la historia la convierten en un título imprescindible para los fanáticos de ambos universos.

Leer más La nueva película de Godzilla: un monstruo que desafía la realidad