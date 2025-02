Lin-Manuel Miranda vota para la élite Academia Estadounidense de Artes y Letras

A los 45 años, Lin-Manuel Miranda ya ha logrado lo suficiente como para recibir un honor por su trayectoria.

El aclamado dramaturgo de "Hamilton" es uno de los 21 nuevos miembros que se incorporan a la Academia Estadounidense de Artes y Letras, la sociedad de honor de 127 años de antigüedad cuyos miembros actuales incluyen a Robert Caro, Jasper Johns y Meredith Monk.

Todos serán formalmente recibidos durante una ceremonia en mayo en el complejo de bellas artes de la academia en la zona norte de Manhattan, no muy lejos del escenario del musical de Miranda, "In the Heights".

Willem De Kooning, Toni Morrison y algunas influencias clave en Miranda están entre los miembros anteriores.

"Estoy profundamente agradecido y honrado de unirme a esta distinguida comunidad, que incluye a Stephen Sondheim, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein y tantos otros titanes de las artes que continúan inspirándome", afirmó Miranda en un comunicado. "Estoy emocionado de visitar la Academia en mi vecindario de Washington Heights como nuevo miembro para apoyar y celebrar a grandes artistas y su trabajo".

El evento programado para mayo incluirá una conferencia magistral, la Blashfield Address, a cargo de la novelista y dramaturga Caryl Phillips.

Categoría de la academia

La academia está dividida en categorías de literatura, música, arte y arquitectura.

Tiene una membresía central de 300, con nuevos miembros elegidos para reemplazar vacantes creadas tras el fallecimiento de uno, junto con miembros honorarios extranjeros y estadounidenses como Meryl Streep y Martin Scorsese, así como los laureados con el Premio Nobel J.M. Coetzee y Bob Dylan. Los nuevos miembros honorarios de este año son el artista conceptual belga que reside en México, Francis Alÿs, la arquitecta bangladesí Marina Tabassum y la activista y autora Angela Davis.

"La voz revolucionaria de Angela Davis, su erudición y rigor intelectual impulsan la imaginación poética y política para garantizar la plena medida de igualdad", dijo el artista y miembro de la academia Mel Chin en un comunicado.

"Una vez la más buscada por el FBI, ahora es la más necesaria, una defensora para mantener la esperanza en el esfuerzo por acabar con una sociedad dividida", agregó.

