Las emotivas palabras de los hijos de Corporán de los Santos, al cumplirse trece años de su muerte

Hoy, 5 de marzo, se conmemoran trece años de la desaparición física de un hombre que marcó la historia de la televisión y la radiodifusión en la República Dominicana: Rafael Corporán de los Santos.

A lo largo de su vida, Corporán no solo fue un influyente comunicador, sino también un verdadero pilar de apoyo para los más necesitados, utilizando su plataforma para transformar la vida de miles de dominicanos. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, tanto en los medios como en el corazón del pueblo dominicano.

En esta fecha tan significativa, su hijo, el periodista y abogado Alexis Barrera Corporán, rememora el legado de su padre y el dolor que aún siente la sociedad por su ausencia.

"Hoy cumples trece años de desaparición física dejando a miles de dominicanos huérfanos de cariño y bondad", expresó Barrera Corporán en un emotivo mensaje. "Te fuiste en silencio para no hacer bulla porque miles de tus hijos espirituales solo esperaban tu partida para expresarla con lo único que poseían: la voz de su garganta", agregó.

Desde su humilde nacimiento en Villa Francisca en 1937, Rafael Corporán de los Santos vivió una vida de esfuerzo y superación.

Comenzó como limpiabotas, canillita y vendedor ambulante, pero su vocación de servicio y su incansable deseo de mejorar lo llevaron a convertirse en uno de los comunicadores más queridos y respetados del país.

A través de la icónica Radio Popular y su legendario programa "Sábado de Corporán", logró ofrecer una plataforma única para que los más necesitados pudieran encontrar ayuda en vivo. Su programa se convirtió en un referente de la solidaridad y la asistencia social, un espacio donde los dominicanos podían expresar sus necesidades y recibir apoyo directo.

Rafael Corporán de los Santos.

El impacto de Rafael Corporán de los Santos va más allá de su carrera en los medios de comunicación. A pesar de su éxito como radiodifusor y productor de programas de radio y televisión, también fue un hombre comprometido con su comunidad.

Fue elegido Alcalde del Distrito Nacional y trabajó con ahínco para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad.

En el marco de esta conmemoración, su hijo, Rafael Corporán, ha compartido un emotivo mensaje recordando la grandeza de su padre.

"Tú, que saliste de Villa Francisca con los pies descalzos pero lleno de sueños calzados, me enseñaste que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que sembramos. Hoy, cuando camino por los barrios que amaste, escucho tus pasos resonar en las calles polvorientas", expresó. Con nostalgia, agregó: "Padre, ¿sabes qué duele? Que Santo Domingo, la ciudad que amaste y gobernaste con manos limpias, aún no tenga una calle con tu nombre."

Una petición que busca reconocer su legado

, destacadas personalidades del entretenimiento, la cultura y la política han solicitado al Ayuntamiento del Nacional que renombre la a Paseo del Río como a de los Santos. Esta avenida atraviesa sectores como La Zurza, Capotillo, Gualey, Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules y Domingo Savio, comunidades en las que Corporán dejó una huella imborrable con su incansable labor en beneficio de los más vulnerables.

Entre los solicitantes se encuentran figuras prominentes del arte y la cultura, como Sergio Vargas, Adalgisa Pantaleón, Anahay, María Cordero, Zoila Puello, Fausto Polanco, Feliz Vinicio Lora, Carmen Luz Beato, Ramón Chávez, Severo Rivera, Maridalia Hernández, entre otros.

Además, personalidades de la salud y la política como Roberto Del Castillo, Dr. Cruz Jiminián, Darío Medrano, Aridio Castillo, Meraldo Ovalles, Dr. Julio Castro, y muchos más, han mostrado su apoyo a esta noble causa.