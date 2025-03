"An evening with the Schumanns" y otros eventos del fin de semana

La Fundación por la Música invita a disfrutar del recital de violín y piano "An Evening with the Schumanns". ( FUENTE EXTERNA )

Los eventos de música, arte y cultura, se siguen sumando en el mes de marzo. En Tiempo Libre te presentamos los detalles de "El amor al otro lado de la pared", la Muestra Koribe, el aniversario del Teatro Guloya y el recital "An Evening with the Schumanns".

"An evening with the Schumanns"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/07/imagen-shumanns-b2291ed5.jpg

La Fundación por la Música invita a disfrutar de una velada única en su recital de violín y piano "An Evening with the Schumanns".

La experiencia musical contará con la participación de los artistas internacionales Shannon Thomas, violinista, y Stun de Cock, pianista, quienes interpretarán algunas de las piezas más emblemáticas de Robert y Clara Schumann.

Fecha: domingo 9 de marzo, calle Orzobispo Portes 154, 5:00 P.M.

"El amor al otro lado de la pared"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/07/el-amor-al-otro-lado-de-la-paredjpg-824cd0af-fd84-45e2-89db-24c58006bf25-1024x682-cee1e89e.jpeg

Esta conmovedora puesta en escena celebra el poder del amor sin barreras a pesar de las adversidades que se crucen en el camino.

La obra explora, a través de la comedia, el proceso de enamoramiento entre personas con Síndrome de Down y Autismo, ofreciendo una mirada sensible y auténtica sobre el amor en sus múltiples formas".

Fecha: viernes 7 y domingo 9 de marzo, Gran Teatro del Cibao, Santiago.

Muestra karibe

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/07/imagen-colosal-19118490-d49d3712.jpg

La Muestra Karibe, el evento de cine de no ficción dedicado a las narrativas del Caribe insular y sus diásporas, inicia este fin de semana con documentales provenientes de diferentes países de la región: Haití, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad & Tobago y República Dominicana. Las proyecciones serán en la Cinemateca de Santo Domingo, comunidad Los Mercedes y Sabana Perdida.

Fecha: de viernes a sábado, información en su IG @muestrakaribe.

Celebrar el milagro: 33 años del teatro guloya

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/07/60e3b3f9-1898-47a4-889c-00bc7803b036-c28ba879.jpg

Curada por el talentoso Miguel Ramírez, la muestra, que forma parte de la Cuarta Temporada de Teatro Banreservas, no es solo una exposición, sino un verdadero homenaje a la historia, la magia y la evolución de una de las compañías teatrales más icónicas del país. Cada rincón invita al espectador a sumergirse en la travesía del Teatro Guloya.

Fecha: sábado 8 de marzo, Centro Cultural Banreservas, 4:00 P.M.