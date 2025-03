Anuncian boletas para asistir a Premios Soberano a más de RD$17 mil pesos

La edición número 40 de Premios Soberano se celebrará este próximo martes 25 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

Este miércoles la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y el productor general César Suárez Jr. anunciaron la venta de 100 boletas exclusivas en el área del balcón, disponibles en el portal de Uepa Tickets a un costo de RD$17,325.00.

La noticia ha sorprendido por el costo de la entrada en la que invitan a un reducido público general (100 personas) a vivir la experencia del 40 aniversario del Soberano.

"La oportunidad que siempre soñaste de ir a los Soberano ha llegado. Celebremos con orgullo la noche del talento dominicano", destacó @acroarte en la publicación.

"¿E' pa los Oscar que vamos? ¿En serio?", "No me vendan la mía que ya solicité un préstamo", "Qué difícil me la pusieron", "Yo quiero ir", "Pero la clase media es que quisiera ir, y ese es el sueldo de un mes", han sido parte de los comentarios en la publicación del medio que agrupa a los cronistas de arte.

En el portal de Uepa Tickets, la información recalca que las puertas del Teatro Nacional cierran puntualmente y que el importe no se devuelve. El derecho de admisión se pierde si se trata de ingresar después de la hora señalada en la boleta.

La gala se transmitirá a las 7:00 de la noche por Color Visión, canal 9, y para el territorio de los Estados Unidos por Univision y Vix.

Artistas anunciados

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/alejandro-fernandez-1jpgwhatsappimage2019-12-30at141328-bb76e09e.jpeg El artista Alejandro Fernández. (FUENTE EXTERNA)

Desde ya las expectativas están altas por la lista de nominados y los musicales anunciados que serán protagonizados por artistas nacionales e internacionales.

Este miércoles también confirmaron la participación por primera vez del icónico astro mexicano Alejandro Fernández.

Su actuación promete ser uno de los momentos más esperados de la noche. Fernández, conocido como "el Potrillo" es una de las figuras más reconocidas y queridas de la música latina, cuyo legado ha trascendido fronteras.

Es un honor para nosotros anunciar la participación de Alejandro Fernández en esta edición tan especial de los premios. Su música ha sido un referente para generaciones de dominicanos, con una envidiable trayectoria marcada por el éxito y que goza de un gran respecto y admiración por parte de los dominicanos", expresó Wanda Sánchez, presidenta de Acroarte, organizadora de los Premios Soberano junto al productor César Suárez Jr.

Novedades

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/9f765fc6-24f5-4162-814d-c04260f2077d-08bc19fb.jpg La actriz Zoé Saldaña al recibir el Oscar 2025.

Entre las novedades, la recién oscarizada actriz de origen dominicano Zoé Saldaña por la cinta "Emilia Pérez", confirmó su participación a la gala y será una de las estrellas más esperadas de la noche.

por la cinta "Emilia Pérez", confirmó su participación a la y será una de las estrellas más esperadas de la noche. Se le entregará el Soberano al Mérito a Belkis Concepción, la pionera del merengue que le abrió el camino a otras artistas en la década de los 80 y fundadora de la agrupación merenguera "las Chicas del Can".

El maestro José Alberto El Canario, la cantante y presentadora Amara La Negra y la artista Charytín Goico serán presentadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/12/12032024-premio-soberano-2024---felix-leon-41-8fe687d6.jpg El cantante Eddy Herrera será presentador de Premios Soberano junto a Hony Estrella. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

Mientras que Gilberto Santa Rosa, Rubby Pérez, Miriam Cruz y El Blachy confirmaron presentaciones artísticas.

La cuadragésima edición de los premios organizados por Acroarte, cuentan con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana y el BanReservas.

La velada arrancará con la alfombra roja, que será conducida en una labor compartida por Karen Yapoort, Raeldo López, Nahiony Reyes y Reading Pantaleón, quienes se sumarán al espectáculo oficial de la sala Carlos Piantini, bajo la conducción de la comunicadora Hony Estrella y el artista Eddy Herrera.