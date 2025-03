The Epicure by Paradisus cierra con éxito su sexta edición en Paradisus Palma Real"

Javier Lobaton, Juan Carlos lloret, Roberto Ruiz, Sara Ranghi, Rodolfo García Miguel Rosa Astudillo en The Epicure By Paradisus. ( FUENTE EXTERNA )

Paradisus by Meliá clausuró con una exclusiva cena y dos masterclasses, la sexta edición de la plataforma gastronómica "The Epicure by Paradisus".

El evento contó con la presencia de los renombrados chefs invitados Roberto Ruiz, originario de Ciudad de México y propietario del restaurante "Barracuda MX" en Madrid y fundador de"Punto MX", primer restaurante mexicano ganador de una estrella Michelín en Europa.

Además de Rodolfo García Sevilla, apasionado chef dominicano de raíces españolas con más de 20 años de experiencia gastronómica, quien actualmente dirige "La Casta", un restaurante que combina tradición española y modernidad, y a la vez lidera el área de alimentos y bebidas en "Spirit Co-Working Space".

"Agradecemos a nuestros chefs invitados por compartir sus conocimientos en este encuentro culinario, que se ha consolidado como un referente gastronómico, donde los sabores, las técnicas y los aromas se han plasmado de manera única, dejando una huella memorable en los asistentes", expresó Sara Ranghi, directora de Marketing y Brand Development Américas de los Hoteles Meliá en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/18/secundaria-0103--chef-rodolfo-garcia-y-chef-roberto-ruiz-con-sus-reconocimientos-al-finalizar-la-cena-a-8-tiempos-1d4d5b05.jpg El chef Rodolfo García y el chef Roberto Ruíz con sus reconocimientos al finalizar la cena a 8 tiempos.

"The Epicure by Paradisus", luego de tres años de ejecución en México y más de un año en República Dominicana, continúa siendo una plataforma importante para los amantes de la alta cocina, los cuales tienen la oportunidad de compartir experiencias con chefs de fama nacional e internacional.

La agenda inició el viernes 21 de febrero con la Masterclass de "Tostaditas de Maíz con Vuelve a la Vida de Camarones" a cargo del chef Roberto Ruíz, quien compartió técnicas de su cocina mexicana, auténtica y no tradicional, reinterpretando sabores y olores de su país natal de manera innovadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/18/masterclass-platero-y-yo--chef-rodolfo-garcia-5-f7e43be5.jpg "Platero y Yo" del chef Rodolfo García. (FUENTE EXTERNA)

El sábado 22 se celebró la actividad central, con una espectacular cena a ocho tiempos, que ofreció delicias como los entrantes "Lambí ahumado, vinagreta de lechoza verde y tostón de buen pan", del chef Rodolfo García; y "Carabinero con marinada de su coral, chile guajillo, sobre guacamole con granadas y crujiente de maíz azul", por el chef Roberto Ruiz.

De plato fuerte se sirvió "Caldereta de guandules, gambas al coco y ají gustoso caramelizado" preparado por el chef Rodolfo García y "Costilla de vaca a baja temperatura, en salsa de tomatillos verdes rostizados con mezcal y chile morita, acompañado con tortillas de maíz" por el chef Roberto Ruiz.

Para el postre se sirvieron "Pan de batata, helado granizado de jengibre y gel de lima" del chef Rodolfo García y "Cremoso de chocolate oaxaqueño con salsa de guayaba rosa y helado de mango" del chef Roberto Ruiz.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/18/lambi-ahumado-vinagreta-de-lechoza-verde-y-toston-de-buen-pan-del-chef-rodolfo-garcia-97228ca6.jpg "Lambí ahumado, vinagreta de lechoza verde y tostón de buen pan", del chef Rodolfo García.

La edición concluyó el domingo 23 con la masterclass "Platero y Yo" impartida por el chef Rodolfo García, quien conectó profundamente con el público, evocando el aroma a leña, las texturas y la conexión con la madre tierra, que son fuente de su inspiración culinaria.

A la cena asistieron Javier Lobaton Sopeña, Food & Beverage Partner; Sara Ranghi, Directora de Marketing y Brand Development Américas; Juan Carlos Lloret, Hotel Manager de Paradisus Palma Real, así como huéspedes del hotel, invitados especiales y amantes del mundo de la gastronomía, quienes disfrutaron de las propuestas culinarias presentadas por los chefs invitados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/18/carabinero-con-marinada-de-su-coral-chile-guajillo-sobre-guacamole-con-granadas-y-crujiente-de-maiz-azul-por-el-chef-roberto-ruiz-680ca3cc.jpg (FUENTE EXTERNA)

Desde su inicio en 2023, "The Epicure by Paradisus" ha celebrado con éxito cinco ediciones, elevando al más alto nivel la gastronomía de la región.

Las próximas entregas de este evento se celebrarán en Paradisus Grand Cana del 30 de mayo al 1 de junio, en Paradisus Palma Real del 29 al 31 de agosto, y nuevamente en Paradisus Grand Cana del 28 al 30 de noviembre.