Fallece David Steven Cohen, guionista principal de "Courage the Cowardly Dog"

El mundo de la animación está de luto tras el fallecimiento de David Steven Cohen, guionista principal de la icónica serie animada "Courage the Cowardly Dog". Cohen murió a los 58 años tras una batalla contra el cáncer, según informó el historiador de animación Jerry Beck a través de sus redes sociales.

Cohen desempeñó un papel crucial en la creación de la identidad narrativa de Courage the Cowardly Dog", una serie que, con su particular mezcla de terror, comedia negra y emotividad, marcó a toda una generación de televidentes de Cartoon Network.

Aunque el creador de la serie fue John R. Dilworth, Cohen se sumó al equipo de guionistas desde la primera temporada y rápidamente se convirtió en una de las mentes clave detrás de la construcción de sus historias.

Una carrera distinguida

Su talento quedó reflejado en algunos de los episodios más memorables de la serie, como "Klub Katz", "1000 Years of Courage", "Forbidden Hat of Gold" y "The Sand Whale Strikes". Su último aporte fue el penúltimo episodio antes del final de la serie en 2002.

Su trabajo ayudó a establecer el tono inquietante y surrealista que hizo de "Courage the Cowardly Dog" un clásico atemporal de la animación infantil.

Más allá de Coraje, Cohen dejó su huella en otras producciones animadas y de televisión, escribiendo guiones para "Balto", "The Wubbulous World of Dr. Seuss" y "Phil of the Future", demostrando su versatilidad en la narrativa audiovisual.

Su legado trasciende una sola serie y se extiende a un amplio espectro de historias que han acompañado a múltiples generaciones.

Además, su trabajo en "Courage the Cowardly Dog" sigue vivo en la cultura popular, los memes, el cosplay y el arte de los fanáticos, consolidando su impacto en la industria del entretenimiento.