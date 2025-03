Santo Domingo se llena de ritmo y colores en el Desfile Nacional de Carnaval

El Desfile Nacional de Carnaval, que se celebrará este domingo 23 de marzo en la avenida George Washington del Distrito Nacional, cerrará la temporada de las fiestas carnestolendas en la República Dominicana.

Los festejos, organizados por el Ministerio de Cultura (MINC), iniciarán a las 2:00 p. m., teniendo como protagonistas a más de 160 comparsas provenientes de todo el país, además de la participación de los reyes del desfile: la presentadora de televisión Jatnna Tavárez y el artista y diseñador Luis Rivas.

El carnaval está dedicado este año a la provincia de San Cristóbal, en reconocimiento a su rico patrimonio cultural y al crecimiento de su carnaval, el cual ha sido merecedor de numerosos premios en las últimas ediciones de esta popular celebración.

Las comparsas llenarán de esplendor esta gran fiesta y competirán por 5 millones de pesos en premios en más de una decena de categorías.

En un encuentro con la prensa, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reveló que, "como un aporte a la cultura y sin ningún costo", el Desfile Nacional de Carnaval 2025 será transmitido en vivo a través del programa Más Roberto, por el canal 11, y a través de Radio Televisión Dominicana, canal 4.

Delegaciones

Las regiones que participarán en el desfile son el Distrito Nacional , San Cristóbal , Haina, Independencia, Barahona, Baní, Nizao, San Juan de la Maguana y Azua.

en el desfile son el , , Haina, Independencia, Barahona, Baní, Nizao, San Juan de la Maguana y Azua. Además Santo Domingo Este , Los Alcarrizos, Puerto Plata , Cabarete, Maimón, Río San Juan, Dajabón, Montecristi , Santiago Rodríguez y Mao.

, Los Alcarrizos, , Cabarete, Maimón, Río San Juan, Dajabón, , Rodríguez y Mao. Completan la lista, Santiago, San Francisco de Macorís, Pimentel, Cotuí, Fantino, Salcedo, Santo Domingo Norte, La Vega, Constanza, Bonao, Santo Domingo Oeste, San Antoino de Guerra, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Bayaguana y Hato Mayor.

Un desfile seguro

El recorrido de las comparsas y personajes individuase efectuará por el malecón de Santo Domingo, desde la calle Presidente Vicini Burgos hasta la avenida Máximo Gómez.

El MINC en colaboración con diversos organismos de Seguridad del Estado, desplegará un amplio dispositivo con el objetivo de que los asistentes disfruten del evento en un ambiente seguro.

El dispositivo estará conformado por más de 1,200 efectivos de los cuerpos castrenses y policiales, así como miembros de diferentes organismos de socorro.

Cierre de vías

El MINC informó que a partir de este sábado 21, a las 12:00 de la noche, la circulación vehicular estará restringida en la avenida George Washington, en el tramo comprendido entre la calle Estrelleta y la avenida Máximo Gómez, con motivo de la celebración.

De igual manera, esta restricción será ampliada desde las 12:00 de la medianoche del domingo 23 hasta el lunes 24 de marzo a las 5:00 a.m, desde el puente flotante, en la avenida Francisco Alberto Caamaño, hasta la avenida Abraham Lincoln.

Estas disposiciones han sido consensuadas con la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Subdirección de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre .

El MINC recomienda a la ciudadanía el uso de rutas alternativas, como las avenidas Bolívar, Independencia, México, Benito González, Mella y Correa y Cidrón, para facilitar la movilidad durante la celebración de esta fiesta popular de la cultura dominicana.

Esta medida responde al propósito de agilizar el tránsito, tomando en cuenta el alto flujo vehicular en la avenida George Washington y en las vías internas de la Ciudad Colonial.

Regulaciones

Como parte de las medidas de seguridad, se dispondrán tres carpas para la atención de niños extraviados.

Asimismo, se informa a la ciudadanía que estará prohibido el acceso al desfile con armas de fuego, blancas u objetos cortopunzantes.

También se prohibe el uso de pirotecnia durante los festejos .

El público no podrá ingresar con envases de vidrio o latas, animales, chichiguas o drones no autorizados. De igual forma, no se permitirá la presencia de vendedores ambulantes sin la debida autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Y los reyes son: Jatnna Tavárez y Luis Rivas

Escogidos por su amplia trayectoria en el ámbito del arte y el entretenimiento, Jatnna Tavárez y Luis Rivas desfilarán este año como reyes del carnaval tras la cancelación de la edición pasada a causa de los trágicos eventos ocurridos en Santiago. La hija ilustre de varios ayuntamientos del país fue elegida por su destacada trayectoria como productora de televisión y maestra de ceremonias, su sobresaliente carrera en la televisión y su labor benéfica. Luis Rivas, por su parte, ha contribuido al desarrollo de una identidad propia para el Carnaval de San Cristóbal, logrando su reconocimiento a nivel nacional e internacional, sin olvidar que este artista y diseñador es el creador del concepto Diablos Ecológicos, en cuyos atuendos utiliza materiales reciclados.