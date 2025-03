Lomiiel, Miriam Cruz y Chimbala prometen altas expectativas con sus presentaciones en el Soberano

La gala de Premios Soberano llegará el próximo martes 25 de marzo con un espectáculo que servirá para celebrar los 40 años del galardón en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El show será conducido por la actriz y comunicadora Hony Estrella y el artista Eddy Herrera y se transmitirá en vivo por Color Visión en la República Dominicana, y por Univisión y la plataforma streaming ViX en Estados Unidos.

Este jueves, en medio de los ensayos, los artistas urbanos Lomiiel y Chimbala y la "Diva del merengue", Miriam Cruz, ofrecieron algunas pinceladas de lo que el público vivirá en la celebración 40 del Soberano.

Para Cruz, nominada en la categoría "Merenguero/a del año", mostró su felicidad de presentarse en un segmento musical luego de 10 años. Dijo que en cada ensayo van surgiendo más elementos que enriquecerán la puesta en escena. "No paro de contar los días", abundó con su dulce voz y sonrisa.

La historia de una diva

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/a8f51228-5dec-44b8-9a7e-492550300a07-5f4510a2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/789bdb46-d012-472b-b7cc-2ac1879078c5-b9581053.jpg Miriam Cruz tenía 10 años sin presentarse en el premio. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

La merenguera, quien ganó su primer premio en 1995 como "Orquesta destacada en el extranjero", regresa 30 años después de recibir su primer galardón y una década luego de su actuación en el segmento "Merengue sinfónico".

La intérprete de "Las pequeñas cosas" dijo que habrá una sorpresa en escena y se refirió a las originales Chicas del Can que comenzaron con ella el camino en la música siendo una jovencita en la década de los 80.

Su participación es un abrebocas del documental que prepara "Historia de una diva", que recorre sus éxitos, sacrificios, subidas y bajadas. "Me siento honrada y emocionada de que mi música siga conquistando generaciones. Ver una niña de siete años que escuche mis canciones me llena de emoción", expresó en el encuentro con la prensa donde recordó que hace 40 años comenzó su carrera.

Lomiel

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/img-20250320-wa0215-177b3694.jpg El artista urbano Lomiiel. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/img-20250320-wa0214-f1d249e3.jpg

El joven exponente urbano Lomiiel se unirá al esperado cierre urbano con La Perversa y Chimbala. Conocido por su estilo versátil, se encuentra en un momento clave en su carrera gracias al hit "Ay Lupita" que llegó hasta los jugadores de fútbol mundiales.

Recientemente, se alzó con un Premio Lo Nuestro en el debut de la categoría "Mejor canción dembow" con el tema que suma más de 60 millones de reproducciones en Youtube.

"Cuando lo recibí yo ni me lo creía. Yo estaba sentado y me dicen -vamos para atrás que te están llamando para una entrevista- y luego me dicen que este premio es para mí. Solo dije gracias a Dios y a mis fanáticos. En esa categoría estaba El Alfa, Farina, Chimbala, lo menos que yo pensaba era que iba a ganar", contó sobre este momento.

En Premios Soberano 2025 Lomiiel está nominado en la categoría "Revelación del año" junto a Papera, Mestizo is Back y Yaisel la Melodía.

"En verdad me siento muy contento por el apoyo que me han dado mis paisanos y estar aquí (en el Soberano) es más que un sueño, es un premio que veo desde chiquitito en Villa Hermosa, La Romana. Agradezco a Dios, al público y Acroarte por la oportunidad", manifestó Marco Antonio Santana, nombre real del urbano de 20 años.

Chimbala

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/007c21fc-4f82-496d-8b57-27acc34c457a-2c772c17.jpg (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/83dc0c45-6b14-440a-bcdc-e7711edd9ea5-43f2cc77.jpg Chimbala actuará en la gala del Soberano. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Chimbala, uno de los exponentes más destacados del género urbano, formará parte de este segmento urbano, interpretando sus éxitos como el popular tema "Che Che".

Otro palo del 2024 fue precisamente "Palo ajeno" con Mestizo is Back que suma 22 millones de reproducciones. "El pequeñito", como él mismo se llama, indicó en la rueda de prensa que el éxito obtenido a lo largo de 15 años de carrera y de mantenerse vigente, ha sido gracias a la disciplina.

"A Dios primero, a su equipo de trabajo y su familia le atribuye Chimbala la permanencia de su música.

¿Tú crees que este año es tuyo el Soberano? le preguntamos al artista del renglón "Urbano del año" y este respondió: "Te soy sincero lo que decida el público yo lo acepto, osea, yo me merezco al público y es el que pone y quita".

Aprovechó la conversación con la prensa para anunciar el estreno de su nuevo tema "Abusadora". Expresó su orgullo por las colaboraciones internacionales que han llegado a él gracias al estilo de su música. Chimbala ha grabado con Carlos Vives, El Alfa, Natti Natasha, Justin Quiles, Zion y Lennox, entre otros.

En el 2021, Chimbala y Bulin 47 se llevaron un galardón por "El juidero", el mayor éxito de la pandemia como "Colaboración del año". Otro hit con Bulin no lo descarta, pero el exponente de "El boom" está esperando que llegue ese 'palo' indicado.

"En el 40 aniversario de nuestro galardón, no podía faltar la representación del género urbano, y estos tres artistas pondrán a vibrar el escenario más importante para los talentos dominicanos", destacó la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Wanda Sánchez.

Este 2025, el evento promete ser aún más memorable, no solo por la actuación de artistas de talla internacional como Myriam Hernández, Gilberto Santa Rosa y el mexicano Alejandro Fernández, sino también por el despliegue de talento nacional, con segmentos puntuales que protagonizarán, además de Miriam Cruz, Chimbala y Lomiiel, los merengueros Rubby Pérezy El Blachy.

Este jueves, en los alrededores del Teatro Nacional, en la Plaza de la Cultura, se observó el movimiento de trabajo en el montaje de la alfombra roja que, este año, según informó Giancarlo Beras, los invitados podrán desfilar desde las 5:30 p.m.

La 40ª edición de los Premios Soberano, con una producción general a cargo de César Suárez Jr., la dirección de Alberto Zayas y la dirección artística de Guillermo Cordero.

El galardón premia lo mejor del arte y cultura. La recién oscarizada por "Emilia Pérez", Zoé Saldaña, estará en el Soberano.