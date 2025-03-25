Conoce la lista de los ganadores de Premios Soberano 2025
Este martes se llevó a cabo la cuadragésima gala de Premios Soberano
Este martes las figuras del arte dominicano disfrutaron una noche especial de Premios Soberano en su cuadragésima edición. El evento que premia el arte, la cultura y la comunicación dominicana tuvo lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La actriz Zoé Saldaña fue la más distinguida de la noche con el Gran Soberano.
A continuación la lista completa de los ganadores:
RENGLÓN CLÁSICO
BAILARÍN (A) CLÁSICO (A) Y/O MODERNO (A)
LÍA GÓMEZ ALMA
COREÓGRAFO(A)
ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
CANTANTE LÍRICO
PAOLA GONZÁLEZ
ACTOR TEATRAL
FRANCIS CRUZ (EL GALLO)
ACTRIZ TEATRAL
ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
DIRECTOR(A) TEATRAL
MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
OBRA TEATRAL
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT
MUSICAL
MAMMA MIA, JOSÉ LLANO
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO
ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO
AISHA SYED
RENGLÓN CINE
COMEDIA
LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
DRAMA
LA GRANDE, ANTONIO RUBIO
DIRECTOR
HUMBERTO TAVÁREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ
ACTOR DE CINE
HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS
ACTRIZ DE CINE
LUMY LIZARDO, LA GRANDE
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO
ZOÉ SALDAÑA, EMILIA PÉREZ
VIDEO CLIP DEL AÑO
ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA
RENGLÓN COMUNICACIÓN
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
EL SHOW DEL MEDIODÍA
PROGRAMA DE HUMOR
EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
NOCHE DE LUZ
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
BUENA NOCHE
PROGRAMA DE TEMPORADA
DIVERTIDO CON JOCHY
PROGRAMA INFANTIL
TOPI TOK
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
EL INFORME, Alicia Ortega
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
ESTO NO ES RADIO
PROGRAMA DIGITAL
MÁS ALLÁ DE LAS REDES, LORD JÁQUEZ
PODCAST DEL AÑO
ABRIENDO EL PODCAST
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
PROTAGONISTAS
PRESENTADOR DE TV
JOCHY SANTOS
PRESENTADORA DE TV
PAMELA SUED
ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN
JHOEL LÓPEZ
COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO
LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende
LOCUTOR(A) DEL AÑO
ANGELY BÁEZ
YOUTUBER DEL AÑO
SANTIAGO MATÍAS
COMEDIANTE
RAFAEL BOBADILLA
STAND UP COMEDY
NOVEL POPPYS
RENGLÓN POPULAR
MERENGUERO DEL AÑO
EDDY HERRERA
BACHATERO DEL AÑO
LUIS MIGUEL DEL AMARGUE
CONJUNTO TÍPICO
EL BLACHY
SALSERO DEL AÑO
YIYO SARANTE
MERENGUERO URBANO
OMEGA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA
CHIMBALA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO
JUAN LUIS GUERRA
CANTANTE SOLISTA
PAVEL NÚÑEZ
REVELACIÓN DEL AÑO
LOMIEL
MERENGUE DEL AÑO
PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
BACHATA DEL AÑO
QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES
ÁLBUM DE AÑO
SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
MERENGLASS
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO
MAGIC JUAN
COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
MELYMEL
ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA
ANTONIO GONZÁLEZ
COLABORACIÓN DEL AÑO
EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO
CONCIERTO DEL AÑO
AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ
ESPECTÁCULO DEL AÑO
LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA
ESPECTÁCULO DE HUMOR
AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.
MÚSICA ALTERNATIVA
LETÓN PE
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
KAIRO WORSHIP
SOBERANO DEL PÚBLICO
SANTIAGO MATÍAS
SOBERANO AL MÉRITO
BELKIS CONCEPCIÓN
SOBERANO ESPECIAL
ARAMIS CAMILO
SOBERANO A LAS ARTES ESCÉNICAS
GERMANIA QUINTANA
SOBERANO INTERNACIONAL
MYRIAM HERNÁNDEZ
SOBERANO INTERNACIONAL A LA EXCELENCIA
ALEJANDRO FERNÁNDEZ