×
Compartir
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
versión impresa
Redes Sociales
Premios Soberano
Premios Soberano

Conoce la lista de los ganadores de Premios Soberano 2025

Este martes se llevó a cabo la cuadragésima gala de Premios Soberano

    Expandir imagen
    Conoce la lista de los ganadores de Premios Soberano 2025
    El Blachy ganó como Conjunto típico del año en Premios Soberano. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

    Este martes las figuras del arte dominicano disfrutaron una noche especial de Premios Soberano en su cuadragésima edición. El evento que premia el arte, la cultura y la comunicación dominicana tuvo lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La actriz Zoé Saldaña fue la más distinguida de la noche con el Gran Soberano. 

    A continuación la lista completa de los ganadores: 

    RENGLÓN CLÁSICO

    BAILARÍN (A) CLÁSICO (A) Y/O MODERNO (A)

    LÍA GÓMEZ ALMA

    COREÓGRAFO(A)

    ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

    CANTANTE LÍRICO

    PAOLA GONZÁLEZ

    ACTOR TEATRAL

    FRANCIS CRUZ (EL GALLO)

    ACTRIZ TEATRAL

    ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

    DIRECTOR(A) TEATRAL

    MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

    OBRA TEATRAL

    EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT

    MUSICAL

    MAMMA MIA, JOSÉ LLANO

    PRODUCCIÓN ESCÉNICA

    DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO

    ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO

    AISHA SYED

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Fefita la Grande celebró el premio a la película La Grande. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

    RENGLÓN CINE

    COMEDIA

    LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ

    DRAMA

    LA GRANDE, ANTONIO RUBIO

    DIRECTOR

    HUMBERTO TAVÁREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ

    ACTOR DE CINE

    HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS

    ACTRIZ DE CINE

    LUMY LIZARDO, LA GRANDE

    ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO

    ZOÉ SALDAÑA, EMILIA PÉREZ

    VIDEO CLIP DEL AÑO

    ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA

    RENGLÓN COMUNICACIÓN

    PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

    EL SHOW DEL MEDIODÍA

    PROGRAMA DE HUMOR

    EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL

    REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

    NOCHE DE LUZ

    PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

    BUENA NOCHE

    Expandir imagen
    Infografía
    La cantante y actriz Charytín Goico tuvo excelente participación. ((DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN))

    PROGRAMA DE TEMPORADA

    DIVERTIDO CON JOCHY

    PROGRAMA INFANTIL

    TOPI TOK

    PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

    EL INFORME, Alicia Ortega

    PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

    ESTO NO ES RADIO

    PROGRAMA DIGITAL

    MÁS ALLÁ DE LAS REDES, LORD JÁQUEZ

    PODCAST DEL AÑO

    ABRIENDO EL PODCAST

    PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

    PROTAGONISTAS

    PRESENTADOR DE TV

    JOCHY SANTOS

    PRESENTADORA DE TV

    PAMELA SUED

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Alicia Ortega y Jochy Santos fueron premiados por Acroarte. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

    ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN

    JHOEL LÓPEZ

    COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO

    LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende

    LOCUTOR(A) DEL AÑO

    ANGELY BÁEZ

    YOUTUBER DEL AÑO

    SANTIAGO MATÍAS

    COMEDIANTE

    RAFAEL BOBADILLA

    STAND UP COMEDY

    NOVEL POPPYS

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Miriam Cruz tuvo una excelente actuación. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

    RENGLÓN POPULAR

    MERENGUERO DEL AÑO

    EDDY HERRERA

    BACHATERO DEL AÑO

    LUIS MIGUEL DEL AMARGUE

    CONJUNTO TÍPICO

    EL BLACHY

    SALSERO DEL AÑO

    YIYO SARANTE

    MERENGUERO URBANO

    OMEGA

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

    CHIMBALA

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO

    JUAN LUIS GUERRA

    CANTANTE SOLISTA

    PAVEL NÚÑEZ

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Eddy Herrera fue premiado como Merenguero del año. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

    REVELACIÓN DEL AÑO

    LOMIEL

    MERENGUE DEL AÑO

    PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

    BACHATA DEL AÑO

    QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES

    ÁLBUM DE AÑO

    SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

    MERENGLASS

    ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO

    MAGIC JUAN

    COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

    MELYMEL

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Iván Ruiz recogió la estatuilla como Mejor programa diario de entrenimiento por El Show del Mediodía. (DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN)

    ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA

    ANTONIO GONZÁLEZ

    COLABORACIÓN DEL AÑO

    EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO

    CONCIERTO DEL AÑO

    AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ

    RELACIONADAS

    ESPECTÁCULO DEL AÑO

    LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA

    ESPECTÁCULO DE HUMOR

    AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.

    MÚSICA ALTERNATIVA

    LETÓN PE

    MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

    KAIRO WORSHIP

    SOBERANO DEL PÚBLICO

    SANTIAGO MATÍAS

    SOBERANO AL MÉRITO

    BELKIS CONCEPCIÓN

    SOBERANO ESPECIAL 

    ARAMIS CAMILO 

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    La presentadora Hony Estrella en la apertura del show. (DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN)

    SOBERANO A LAS ARTES ESCÉNICAS

    GERMANIA QUINTANA

    SOBERANO INTERNACIONAL

    MYRIAM HERNÁNDEZ

    SOBERANO INTERNACIONAL A LA EXCELENCIA

    ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.