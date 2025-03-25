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Premios Soberano
Premios Soberano

El Gran Soberano es para Zoé Saldaña

La actriz destacó sus raíces dominicanas en un discurso que arrancó lágrimas en el Teatro Nacional y fuera

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    El Gran Soberano es para Zoé Saldaña
    La actriz dominicana Zoé Saldaña también fue galardonada en premios Soberano en la categoría de "Mejor actriz destacada en el extranjero" por su actuación en "Emilia Pérez". (FÉLIX LEÓN)

    La actriz dominicana Zoé Saldaña obtuvo el Gran Soberano, la máxima distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

    "Me siento afortunada de venir de una familia tan fuerte, tan generosa y llena de amor", dijo al recibir la estatuilla. 

    La actriz que viene de coronar un año de ensueño en el cine, al recibir los principales premios, entre ellos el Oscar, por su papel en "Emilia Pérez", dedicó el premio a su padre y a su abuela. 

    "Me siento afortunada de venir de una familia tan fuerte, tan generosa y llena de amor", agregó. 

    Zoé también recibió el premio a Actriz destacada en el extranjero.

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    La celebración, que conmemoró el 40 aniversario de premios Soberano, se realizó como de costumbre en el Teatro Nacional y fue transmitida a través de Color Visión y Univision Nueva York.

    La premiación fue conducida por el merenguero Eddy Herrera y Hony Estrella. 

    A continuación la lista de ganadores:

    RENGLÓN CLÁSICO

    BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)

    LÍA GÓMEZ ALMA

    COREÓGRAFO(A)

    ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

    CANTANTE LÍRICO

    PAOLA GONZÁLEZ

    ACTOR TEATRAL

    FRANCIS CRUZ (EL GALLO)

    ACTRIZ TEATRAL

    ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

    DIRECTOR(A) TEATRAL

    MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

    OBRA TEATRAL

    EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT

    MUSICAL

    MAMMA MIA, JOSÉ LLANO

    PRODUCCIÓN ESCÉNICA

    DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO

    ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO

    AISHA SYED

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    Infografía
    Fefita La Grande celebró el premio a la película La Grande. (FÉLIX LEÓN)

    RENGLÓN CINE

    COMEDIA

    LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ

    DRAMA

    LA GRANDE, ANTONIO RUBIO

    DIRECTOR

    HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ

    ACTOR DE CINE

    HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS

    ACTRIZ DE CINE

    LUMY LIZARDO, LA GRANDE

    ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO

    ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ

    VIDEO CLIP DEL AÑO

    ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA

    RENGLÓN COMUNICACIÓN

    PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

    EL SHOW DEL MEDIODIA

    PROGRAMA DE HUMOR

    EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL

    REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

    NOCHE DE LUZ

    PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

    BUENA NOCHE

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    Infografía
    La cantante y actriz Charytín Goico tuvo excelente participación. (FÉLIX LEÓN)

    PROGRAMA DE TEMPORADA

    DIVERTIDO CON JOCHY

    PROGRAMA INFANTIL

    TOPI TOK

    PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

    EL INFORME, Alicia Ortega

    PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

    ESTO NO ES RADIO

    PROGRAMA DIGITAL

    Más allá de las redes, LORD JÁQUEZ

    PODCAST DEL AÑO

    ABRIENDO EL PODCAST

    PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

    Protagonistas

    PRESENTADOR DE TV

    JOCHY SANTOS

    PRESENTADORA DE TV

    PAMELA SUED

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    Infografía
    Alicia Ortega y Jochy Santos fueron premiados por Acroarte. (FÉLIX LEÓN)

    ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN

    JHOEL LÓPEZ

    COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO

    LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende

    LOCUTOR(A) DEL AÑO

    ANGELY BÁEZ

    YOUTUBER DEL AÑO

    SANTIAGO MATÍAS

    COMEDIANTE

    RAFAEL BOBADILLA

    STAND UP COMEDY

    NOVEL POPPYS

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    Infografía
    Miriam Cruz tuvo una excelente actuación. (FÉLIX LEÓN)

    RENGLÓN POPULAR

    MERENGUERO DEL AÑO

    EDDY HERRERA

    BACHATERO DEL AÑO

    LUIS MIGUEL DEL AMARGUE

    CONJUNTO TÍPICO

    EL BLACHY

    SALSERO DEL AÑO

    YIYO SARANTE

    MERENGUERO URBANO

    OMEGA

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

    CHIMBALA

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO

    JUAN LUIS GUERRA

    CANTANTE SOLISTA

    PAVEL NÚÑEZ

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    Infografía
    Eddy Herrera fue premiado como Merenguero del año. (FÉLIX LEÓN)

    REVELACIÓN DEL AÑO

    LOMIEL

    MERENGUE DEL AÑO

    PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

    BACHATA DEL AÑO

    QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES

    ÁLBUM DE AÑO

    SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO

    ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)

    MERENGLASS

    ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)

    MAGIC JUAN

    COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

    MELYMEL

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    Infografía
    Iván Ruiz recogió la estatuilla como Mejor programa diario de entrenimiento por El show del Mediodía. (FÉLIX LEÓN)

    ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA

    ANTONIO GONZÁLEZ

    COLABORACIÓN DEL AÑO

    EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO

    CONCIERTO DEL AÑO

    AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ

    RELACIONADAS

    ESPECTÁCULO DEL AÑO

    LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA

    ESPECTÁCULO DE HUMOR

    AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.

    MÚSICA ALTERNATIVA

    LETÓN PE

    MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

    KAIRO WORSHIP

    SOBERANO DEL PÚBLICO

    Santiago Matías

    Soberano al Mérito

    Belkis Concepción

    Soberano Especial

    Aramis Camilo

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    La cantante chilena Myriam Hernández recibió un Soberano Internacional.
    La cantante chilena Myriam Hernández recibió un Soberano Internacional. (FÉLIX LEÓN)
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    La directora de teatro y dramaturga, Germana Quitana recibió un Soberano por su trayectoria.
    La directora de teatro y dramaturga, Germana Quitana recibió un Soberano por su trayectoria. (FÉLIX GERMÁN)
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    Hony Estrella en la apertura del show.
    Hony Estrella en la apertura del show. (FÉLIX LEÓN)
    • Soberano a las Artes Escénicas
    • Germana Quintana
    • Soberano internacional
    • Myriam Hernández
    • Soberano Internacional a la Excelencia
    • Alejando Fernández"
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