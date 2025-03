El presidente Luis Abinader condecoró la tarde de este miércoles a la multipremiada actriz dominicana Zoé Saldaña con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Comendador.

El reconocimiento fue realizado en el Palacio Nacional a través del Decreto 165-25, emitido por el mandatario, el cual fue leído en el acto por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

El presidente Abinader dijo que esta condecoración otorgada a Zoé Saldaña responde al propósito para el cual fue creada: reconocer los méritos sobresalientes en las artes, las ciencias y el servicio a la humanidad.

"Querida Zoé, has alcanzado un hito inimaginable en el cine mundial. Nos llena de orgullo verte triunfar, porque con cada logro enalteces tu origen y llevas en alto el nombre de nuestra gente", manifestó.

Orgullo de la RD

En tanto que el ministro de Cultura, Roberto Salcedo, resaltó la trayectoria de Zoé, así como sus sacrificios, valores y su manera coherente de proceder en la vida.

"Desde temprana edad mostró empatía con las artes, pero más allá de esa empatía con un talento que tenía, lo cultivó a través de la práctica, a través del ensayo, a través de sacrificio. Y hoy ella se ha convertido en un referente nacional e internacional que llena de orgullo a toda la República Dominicana", expresó.

"Un sueño realizado"

Al agradecer la distinción, Zoé dijo que era un "sueño realizado".

"Esto es algo que no me imaginaba ni lo esperaba porque siempre me siento agradecida de despertarme todos los días", manifestó.

Nuevamente resaltó su orgullo dominicano, como hizo al recibir el premio Oscar y durante los Premios Soberano 2025, anoche, donde recibió el máximo reconocimiento como Soberana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/87ff74f1-83d2-4932-9572-6c6c237d424b-d4c83132.jpg Momento en que el presidente Luis Abinader coloca la medalla que condecora a Zoé Saldaña con la Orden Heráldica Cristóbal Colón en el grado Comendador. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Asistentes

En el acto también estuvo presente la primera dama Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Antoliano Peralta consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Celines Toribio, viceministra de Relaciones Exteriores.

También dijeron presente las hijas del presidente Abinader.

La actriz que viene de coronar un año de ensueño en el cine, al recibir los principales premios, entre ellos el Oscar, por su papel en "Emilia Pérez". Ayer martes recibió el Gran Soberano que otorga la Asociación de Cronistas de Artes (Acroarte), el cual dedicó a su padre fallecido y a su abuela.

Zoé también recibió el premio a Actriz destacada en el extranjero.

Saldaña, con su carisma, talento y humildad, se ha convertido en un ícono no solo para el cine, sino también para las mujeres latinas que sueñan con conquistar Hollywood.