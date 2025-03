La actriz Zoé Saldaña fue condecorada este miércoles por el presidente Luis Abinader con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Comendador, en un acto celebrado en el Palacio Nacional.

Durante su discurso, expresó su sorpresa y gratitud por recibir tal distinción, confesando que inicialmente pensó que sería una ceremonia sencilla. "Voy a tener que confesar que yo pensaba que esto era en la sala de ustedes, me daban una medallita y después me iba para mi casa, así que les pido disculpas si hablo de corazón y no hay preparación, por favor sepan que todo viene de amor", dijo Zoé.

Agradeció al mandatario, a la primera dama Raquel Arbaje y a la vicepresidenta Raquel Peña, y recordó cómo fue su llegada a la República Dominicana a los ocho años, tras la pérdida de su padre, lo que describió como un proceso de "sanación" para su familia.

Al continuar con su discurso, expresó: "Este honor es un sueño realizado, esto es algo que no me imaginaba ni lo esperaba porque siempre me siento agradecida de despertarme todos los días".

Dijo que se sintió halagada por las palabras sobre su vida y trayectoria, tanto así que en un momento llegó a pensar que se referían a otra persona.

"Vivir en RD fue una sanación"

Saldaña explicó que el hecho de que su familia se mudara de Nueva York a la República Dominicana fue una sanación "siendo víctimas de pérdidas, estando de luto con mucha tristeza".

"Poco a poco, este país no solo nos dio el derecho y el privilegio de estar cerca de nuestros abuelos y otros familiares, sino también esa sanación que sentíamos, que estaba en los cuentos que escuchábamos de mis abuelos, cuando comía el concón con mi abuela, ahí estábamos sanando... cuando me atreví a reírme, a soñar, a aceptar la luz del día, lo hice aquí, en esta tierra... la sanación fue bien dominicana sin saberlo", expresó visiblemente emocionada.

Afirmó que muchas veces no sabe cómo explicar a un extranjero lo que es ser dominicano, "porque es algo que no puedo describir con palabras, es algo que hago día a día y ahora que soy madre, sé que a mis hijos los estoy amando, los estoy sanando y los estoy criando de una manera muy dominicana, y ese es el orgullo más grande que tengo, porque el ser dominicano no es lo que se dice, es lo que se hace día a día, y cuando dicen que el dominicano es bravo, es por lo que hace".

Reiteró el honor que representa para ella ser reconocida en su tierra y que los dominicanos puedan sentirse orgullosos de su trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/12124506-f559-4c96-b00e-12a21551703c-49883c5d.jpg De izquierda a derecha, Celinés Toribio, Andrés Bautista, José Ignacio Paliza, Marco Perego, Zoé Saldaña, el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña y Roberto Ángel Salcedo. DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Reveló que algo que mantuvo "calladito" es que siempre tuvo el deseo de que, si ganaba el Óscar algún día o si la premiaban con cualquier reconocimiento, "yo sabía dentro de mi corazón que lo había obtenido por la manera en que me manejo y trabajo, pero es bien dominicano".

Saldaña recibió ayer el Gran Soberano 2025, la máxima distinción otorgada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

También recibió la estatuilla como Actriz destacada en el extranjero por su papel en la película "Emilia Pérez", que también le valió el premio Oscar, el más importante en la industria del cine.