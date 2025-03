Zoé Saldaña gana el Gran Soberano: "Mi corazón es y siempre será dominicano"

La actriz dominicana Zoé Saldaña fue galardonada anoche con el Gran Soberano, la máxima distinción otorgada por la Asociación de Cronistas de Arte, durante la gala de los Premios Soberano realizada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y transmitida por Color Visión.

Saldaña, la primera dominicana en recibir un Óscar como "Mejor actriz de reparto" por su actuación en la película "Emilia Pérez", se mostró visiblemente emocionada.

Además, fue premiada como "Mejor actriz destacada en el extranjero". En su discurso, expresó su gratitud a su familia, esposo y a su padre.

"Este es otro sueño cumplido. Ahora no sé qué más hacer. Nuevamente, son sueños realizados por los que, en el último momento, decidí escribir algo por si papá Dios me otorgaba el honor de recibirlo. Estaba tan nerviosa que no pude memorizarlo de corazón, y les pido disculpas, ya que normalmente estoy más preparada".

Zoé Saldaña en la sala de prensa luego de recibir el Soberano. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Agregó: "Pero los nervios estaban al máximo porque esto significa mucho más de lo que ustedes imaginan. Recibir este premio Soberano del año es una bendición inmensa, un momento que guardaré en el alma para siempre. Como artista de raíces dominicanas que vivo en el extranjero, no hay mayor orgullo para mí que representar esta tierra llena de alma, pasión y belleza. Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido distante de aquí. Mi corazón es y siempre será dominicano. Llevo este pueblo conmigo en cada paso, en cada logro, y en cada creación que nace de mí", dijo la galardonada actriz.

Marco Perego y Zoé Saldaña en la alfombra roja. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

También mencionó a su familia en la República Dominicana: "Aunque no podamos compartir tantos momentos como quisiéramos, los amo con todo mi ser. Jamás ha desaparecido el cariño y la admiración que les tengo. Me siento afortunada de venir de una familia tan fuerte, generosa y llena de luz. Este premio se lo dedico con todo mi amor a mi papá, Aridio Saldaña"

La gala

El cantante Eddy Herrera durante el opening. Así lució el gran escenario. (FÉLIX LEÓN) Hony Estrella brilló en el opening. (FÉLIX LEÓN)

El espectáculo que acompañó la ceremonia fue ágil, con segmentos musicales que no aburrían al televidente, apoyados por una coreografía acertada y una buena iluminación. Hony Estrella y Eddy Herrera fueron los presentadores. Lograron chispa y sinergia juntos.

La escenografía, en tonos azules, aportó al ambiente de celebración de los 40 años de los Premios Soberano.

La merenguera Miriam Cruz protagonizó el primer número musical de la noche con un popurrí de temas que han sido fundamentales en su exitosa carrera en el arte popular. Su entrada al escenario fue recibida con entusiasmo por el público, que se levantó para bailar al ritmo de su música, acompañada por un cuerpo de baile que amplificó su talento.

Miriam Cruz en escena. (FÉLIX LEÓN)

El show también incluyó las actuaciones de otros artistas como el maestro Gilberto Santa Rosa, quien homenajeó a las grandes damas de la canción dominicana, y Rubby Pérez, quien hizo vibrar la sala con sus grandes éxitos. Además, Myriam Hernández, la "baladista de América", se presentó con canciones que tocaron el corazón de muchos presentes.

La maestra de las artes escénicas, Germana Quintana, reconocida por su trayectoria. (FÉLIX LEÓN)

Un momento memorable de la noche fue la emotiva actuación de Fefita La Grande, quien recibió el reconocimiento a "Mejor Drama" por su película La Grande.

Fefita la Grande emocionada. (FÉLIX LEÓN)

En su discurso se emocionó y puso a llorar al público al recordar que cumplirá 60 años de carrera este mes.

La nota discordante:

Una crítica a la producción surgió por el fallo al interrumpir los discursos de los homenajeados con música de fondo. Este gesto fue considerado irrespetuoso, ya que los discursos de agradecimiento son una parte importante de la ceremonia.

Además, los homenajeados por su trayectoria, como Aramis Camilo, Belkis Concepción, Germana Quintana, Myriam Hernández y Alejandro Fernández, recibieron premios especiales por sus destacadas carreras.

Reacciones

Aramis Camilo, agradecido por su reconocimiento, dijo: "Muchas gracias a todos los cronistas de arte y al público por valorar estos 40 años de carrera, gracias por el apoyo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/25e1aa25-935d-40ee-866c-6dee3cb3dcaa-93608747.jpg

Myriam Hernández, quien recibió el Soberano Internacional, expresó: "Qué emoción más grande siento porque este premio es muy especial. Amo a la República Dominicana.

Otro momento comentado en sala fue cuando vitorearon ¡Boba, Boba, Boba!" a cómico Rafa Bobadilla tras ganar el Soberano como "Comediante del año". Es su primera nominación y primer premio luego de 17 años de carrera.

Los urbanos Chimbala, La Perversa y Lomieel protagonizaron un show urbano de impacto que se disfrutó en su totalidad.

Alejandro Fernández, Soberano internacional por su trayectoria. "Lo recibo con todo el corazón. Agradecido a mis padres, a mi familia, a mi compañera de vida que ha ayudado a crecer en estos últimos 14 años. Gracias a premios Soberano por este gran reconocimiento", dijo Alejandro Fernández. El show terminó minutos antes de las 11 de la noche.

El Blachy y el Rubio del Acordeón en un segmento musical.