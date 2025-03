La actriz y Gran Soberana Zoé Saldaña emocionó a los presentes que se dieron cita la tarde de este miércoles al Palacio Nacional con su discurso de aceptación luego de ser condecorada por el presidente Luis Abinader con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Comendador.

La intérprete, que se llevó este martes la distinción más alta otorgada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en Premios Soberano 2025 y hace un mes se alzó con el Premio Oscar a la Mejor actriz de reparto por la cinta "Emilia Pérez", obtuvo la medalla condecorativa de manos del mandatario, la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, a través del Decreto 165-25, el cual fue leído en el acto por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En sus palabras del corazón, pues no llevó papel, la actriz explicó lo que es sentirse dominicana y cómo le inculca a sus hijos su identidad y raíces.

Zoé, nacida en los Estados Unidos de padres dominicanos, dijo que algunas veces no sabe explicarle a una persona extranjera lo que es "ser dominicano", porque no se puede hacer entender con palabras, más bien es algo que hace día a día y trata de inculcarle a sus tres hijos, los gemelos Cy Aridio y Bowie Ezio y el menor Zen Anton Hilario.

"Los estoy criando de una manera muy dominicana"

"Yo sé que mis hijos los estoy amando, los estoy sanando, los estoy criando de una manera muy dominicana y es el orgullo más grande que tengo, porque ser dominicana no es lo que se dice, es lo que se hace día a día y cuando se dice 'el dominicano es bravo, es por lo que hace el dominicano', así que para mí es un gran honor poder representar a mi tierra hermosa y que ustedes se sientan muy orgullosos de mí", fueron parte de las enternecedoras palabras de la artista.

Continuó expresando que siempre tuvo el deseo de que, si ganaba el Oscar o si la premiaban de algún reconocimiento, ella sabía dentro de sí de que lo logró porque, por la manera en que trabaja, es 'bien dominicana'.

La multipremiada intérprete es una de las actrices mejor pagadas de la industria de Hollywood.

El presidente Abinader dijo que esta condecoración otorgada a Zoé Saldaña responde al propósito para el cual fue creada: reconocer los méritos sobresalientes en las artes, las ciencias y el servicio a la humanidad.

"Le quiero dar las gracias señor presidente, vicepresidenta y primera dama, este reconocimiento es un sueño realizado", expresó la actriz feliz y agradecida de una distinción que, confiesa, no se esperaba.

República Dominicana la ayudó a sanar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/589af843-4369-4382-92b0-f586333b18b8-145ed294.jpg La actriz mostró agradecimiento a su tierra. (KEVIN RIVAS)

Al fallecer su padre, Aridio Saldaña, su madre, Asalia Nazario, viajó con Zoé y sus hermanas Cisley y Mariel Saldaña Nazario al hogar materno en República Dominicana.

Fue aquí donde, revela, encontró la sanación de esta pérdida, tras estar con su familia "a la tierna edad de 8, 9 y 10 años (junto a sus hermanas) desde Nueva York".

A continuación, sus palabras:

"Venir acá, estando de luto, con mucha tristeza... poco a poco, este país no solo nos dio el derecho y el privilegio de estar cerca de mis abuelos, tíos y tías, pero qué significaba este tipo de sanación, que cuando estaban cocinando y cantaban en la cocina; cuando se sentaban en la mecedora a hacernos los cuentos de su niñez, ahí estábamos sanando. Nos estaban sanando. Cuando me paraba loa domingos en las mañanas y caminaba con mi bisabuelo a recoger el periódico y me sentaba con él a comerme el concón de mi bisabuela, ahí estaba yo sanando".

Prosiguió: "Cuando no tuve la oportunidad de hacer gimnasia olímpica, que era lo que yo quería hacer, que me dijeron los profesores del Centro Olímpico que yo iba a ser muy alta, y mi mamá me buscó una beca de ballet, y buscamos esas oportunidades en el país, ahí estábamos sanando.

Cuando me atreví a reírme, a sanar otra vez, a aceptar la luz del día, a bailar, lo hice aquí en esta tierra, y esta fue la tierra que me dio a mi el permiso de soñar, porque la sanación fue bien dominicana, sin saberlo".

Los aplausos inundaron el salón y los rostros de emoción de la familia de Zoé, su esposo, Marco Perego, su madre Asalia y su padrastro, el periodista Dagoberto Galán, se reflejaron en la transmisión en vivo que se hizo desde la cuenta oficial de la Presidencia.

El ministro de Cultura, Roberto Salcedo, resaltó la trayectoria de Zoé, así como sus sacrificios, valores y su manera coherente de proceder en la vida.

"Desde temprana edad mostró empatía con las artes, pero más allá de esa empatía con un talento que tenía, lo cultivó a través de la práctica, a través del ensayo, a través de sacrificio. Y hoy ella se ha convertido en un referente nacional e internacional que llena de orgullo a toda la República Dominicana", expresó.

En la gala de Premios Soberano, celebrados ayer en el Teatro Nacional, Zoé también se llevó el premio a la Actriz destacada en el extranjero.