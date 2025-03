El actor y comediante Rafael Bobadilla ganó su primer Premio Soberano como Comediante del año en la reciente edición de la premiación organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

En la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, cuando sonó su nombre entre los nominados, el público empezó a vitorear "¡Boba, Boba, Boba!". El caracterizador, que se ha destacado por sus participaciones en el programa radial "El mañanero", recibió el premio de manos de la actriz y humorista Lumy Lizardo, también destacada imitadora.

Al concluir la celebración 40 de Premios Soberano, y con su galardón en la mano, Boba fue abordado por Diario Libre de este momento y con emoción reveló que es su primera nominación y estatuilla luego de 17 años de carrera.

"Si mencionaban otro nombre, el que fuese yo iba a decir -excúsame, dámelo ven, por vergüenza dámelo-, no pero de verdad el público me apoyó, se lo gozó, me apoya desde el principio. Gracias a ellos y este galardón, es una satisfacción única que tengo porque me dijeron eso es tuyo y es mío", declaró a este medio luego de preguntarle su sentimiento de escuchar a los presentes del teatro gritar su nombre.

Con humildad y con mucho humor, comentó que 17 años después y tras muchos programas detrás llegó esta noche estelar. "Nunca nominado, primera vez que me nominan y primera vez que me dan el premio. Gracias a Dios y ustedes".

¿Van forzados los demás luego de este premio? fue una pregunta capicúa de la que supo salir airoso: "No sé, lo que le digo es que vamos a trabajar y trabajemos, en eso es que yo creo, en trabajar", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/0e62a456-a288-4fc8-9131-9df57801847c-446491c2.jpg El humorista recibió el premio emocionado. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/254b209b-ba9e-4e21-87eb-7c4cad03c911-8a773795.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/254b209b-ba9e-4e21-87eb-7c4cad03c911-e98e4ed3.jpg

Inicios

"Gracias Señor, gracias por este privilegio, gracias a las personas que creyeron en mí, a Víctor Reyes, a Jesús Gil "Masa", El Mañanero, La Cura, gracias a mi esposa, gracias a todo el mundo porque este Soberano no es mío; cinco meses antes ustedes dijeron que es mío, gracias", fueron sus palabras al subir a recoger el premio en medio del aplauso.

Oriundo de La Ceiba de Hostos, provincia Duarte, se dio a conocer por el personaje "Guayubín voltea" en el programa "Cero estrés" de Masa, donde interpretaba a un gay. Entre sus caracterizaciones está la de David Collado, Danilo Medina, Fernando Villalona, Jary Ramírez, Antonio Marte, Amelia Alcántra, Molusco, entre otros.

"Víctor Reyes me dio la primera oportunidad en el Show del Mediodía, siempre lo he dicho y Jesús Gil creyó en mí cuando me vio haciendo los personajes y me dijo –"Mira muchachito, te quiero pa´llá", agregó en una reciente entrevista en el programa "Más Roberto".

Realizó personajes como el Pica Pica, La viejita, pero, reitera, el que lo hizo popular fue Guayubín. También fungió como camarógrafo del desaparecido programa "Chedyvertida" de Cheddy García.

"Yo no soy comediante de profesión, yo soy comediante porque nací loco, yo bebí agua del parto y me caí de cabeza, y de ahí ya yo no sé de mí", bromeó el actor que ha sido influenciado por el actor mexicano Mario Moreno (Cantinflas) y los dominicanos Miguel Céspedes y Nicolás Díaz "Margaro".

Rafael Bobadilla proviene de una familia humilde. Desde pequeño, se destacó por su capacidad para hacer reír a quienes lo rodeaban y narra que su madre siempre lo apoyó. A su fenecida progenitora le dedicó el premio y expresó que hubiese deseado que fuera testigo de este momento.

En 2002, Bobadilla decidió trasladarse a Santo Domingo, donde trabajó diversos oficios y en supermercados y ópticas hasta encontrar un espacio en los medios de comunicación.

"La comedia no es solo cuestión de talento, sino de dedicación y paciencia, pues uno siembra y espera que el fruto florezca en su debido tiempo", dijo en una pasada entrevista.

El humorista e imitador se presentó el 15 de agosto del 2024 en El Comedy Club RD con su show de humor "Mil maneras de reír". También tuvo la oportunidad de participar el año pasado en el show de humor de "La Escuelota", donde estuvo como actor invitado y en el espectáculo "Vibrante" de Cecilia García".

Como parte del plus que significa ganar el Soberano como Comediante del año, ya anunció un nuevo show del que dará detalles más adelante.