La soprano Nathalie Peña-Comas continúa consolidando su carrera en el mundo lírico internacional.

Desde Los Ángeles y Austria se mueve a los escenarios más prestigiosos para actuar junto a relevantes figuras del canto, en especial del lírico.

En una reciente visita al país, la artista habló de lo bien que le fue el pasado año y los logros que ha obtenido este 2025, así como de su deseo de incursionar en la música típica, de las manos de Fefita la Grande o el Blachy.

Esta no sería su primera incursión en la música popular, ya que se recuerda su impactante actuación en la gala de Premios Soberano en la cual interpretó la bachata "Esta noche" junto Raulín Rodríguez.

—¿Cómo va tu carrera a nivel internacional?

Sí, comencé el año pasado en Rusia con un concierto de Año Nuevo en la ciudad de Sochi. A raíz de esa presentación, surgió una invitación para un concierto en Moscú, en el Conservatorio Tchaikovsky, que fue muy especial porque estuvo relacionado con nuestra embajada y con la celebración de los 180 años de la Independencia Nacional.

Posteriormente, hicimos una pequeña gira por Turquía, Rusia, Egipto y España, llevando nuestra música y cultura a esos grandes escenarios.

—Lo interesante de tu carrera es que no solo te limitas a un repertorio clásico, sino que también incluyes música popular y folclórica. ¿Cómo recibe el público esa mezcla?

Exacto. No solo hago música clásica, también presento música folclórica dominicana, como mangulinas y merengues, en formato clásico. La gente recibe muy bien esta mezcla y, a menudo, nuestra música es la que más disfruta el público. Es una gran alegría ver cómo se conectan con nuestras raíces.

—¿Y cómo fue tu experiencia en Rusia, especialmente en el Conservatorio Tchaikovsky?

Una experiencia extraordinaria. El público fue maravilloso y la acústica del conservatorio es espectacular. Estar en ese escenario, donde se efectúan las elecciones para el prestigioso concurso Tchaikovsky fue una gran responsabilidad, pero gracias a nuestra disciplina y esfuerzo pudimos cumplir con las expectativas.

—¿Qué siente un artista dominicano como tú al llegar a esos escenarios internacionales?

Es un sueño hecho realidad. Cada vez que me presento en lugares como el Musikverein de Viena, me tiemblan las piernas por la emoción. Esas son las salas que uno ve en videos, siempre soñando con estar allí, y de repente te encuentras frente a escenario a público lleno, es algo indescriptible.

—¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera internacional?

Lo más difícil ha sido lidiar con los cambios de horario, el idioma (aunque me manejo con el inglés) y mantener las energías para cada presentación. También es complicado adaptarse a los diferentes escenarios y trabajar con nuevas personas. La preparación constante es fundamental, y eso nunca se detiene.

—¿Cuáles son los próximos grandes escenarios que te gustaría conquistar?

Un sueño que tengo es presentarme en el Carnegie Hall de Nueva York. Es uno de los lugares más emblemáticos en el mundo de la música. Aunque ya hemos estado en importantes escenarios de Estados Unidos, el Carnegie Hall es muy especial. También me encantaría hacer un concierto en Altos de Chavón, en la República Dominicana.

—Hablando de Los Ángeles, ¿cómo ha sido tu experiencia en esa ciudad, considerada la capital del entretenimiento?

El año pasado presenté la obra Ghost Walls de Oliver Mayer en Los Ángeles. Esta obra trata sobre la vida de Juventino Rosas y Ángela Peralta, una soprano mexicana histórica.

Fue un gran honor representar a Ángela en este montaje, que tuvo 24 presentaciones a casa llena en Los Ángeles Theatre Center. La obra fue tan exitosa que recibió galardones en los prestigiosos premios de teatro, y ahora se ha hecho una versión en español que presenté recientemente en México.

—Hablando de tus proyectos, ¿cómo va tu carrera discográfica?

Estamos muy avanzados con mi primer álbum de ópera. Este álbum será muy especial porque incluye roles muy interesantes y arreglos diferentes a lo que normalmente se escucha.

—¿Y qué opinas de la música popular dominicana?

Me gusta estar al tanto de lo que está pasando en la música popular dominicana. Aunque no consumo toda la música, siempre trato de saber quiénes son los artistas más importantes. De hecho, me encantaría colaborar con el Blachy o con doña Fefita la Grande.

—Es interesante cómo logras conectar la ópera con géneros como la bachata y la música urbana.

Sí, la música es muy diversa, y hay belleza en todos los géneros.

En el Soberano, por ejemplo, junto a Raulín Rodríguez se dio una oportunidad bellísima de presentar talentos que no tenían mucha exposición. Es maravilloso ver cómo el público, que nunca había oído ópera, empieza a seguirla gracias a la fusión con la bachata.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/27032025-entrevista-a-nathalie-pena-comas---luduis-tapia1-9fd73f89.jpg (LUDUIS TAPIA/DL)

"Tengo dos invitaciones para una actuación en junio en la República Dominicana, pero aún no puedo revelar los detalles" Nathalie Peña-Comas Cantante lírica “