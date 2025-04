Mar de Palabras, el sueño cumplido de Minerva del Risco

Volviendo de Cartagena de Indias, de su primera asistencia a un Hay Festival, Minerva del Risco soñó con un encuentro similar para República Dominicana. Diez años después, Mar de Palabras –el hermoso nombre con que lo ha bautizado–, tiene fecha.

En junio 35 escritores participarán en 16 conversatorios junto a editores, críticos, periodistas, académicos... y lectores. Se hablará de literatura pero también de ideas, que los tiempos que corren no están para menos.

—El festival es una realidad. ¿Cómo nace ese proyecto?

Creo que nace de vivir por dentro un festival de literatura, no solo por lo que vi, sino por lo que yo sentí. De vuelta en el avión, le dije a Yulissa Álvarez "vamos a hacer las gestiones para ver si el Hay Festival se entusiasma para hacer una edición Caribe en República Dominicana".

Pero eso nunca se dio. Después llegó Centroamérica Cuenta, con don Sergio Ramírez y con Claudia Neira y vimos lo que produce un festival en todos los que asistieron aquí en el año 2023.

—¿Qué percibía?

Es el entusiasmo que se crea no solamente para los espectadores, sino también para los creadores, los escritores. Es la interacción que hay en el mundo literario entre los artistas y los lectores. Yo no te puedo decir exactamente qué es, porque no se puede describir. Es algo muy emotivo.

—¿Qué significa que es también un festival de ideas?

Tenemos tres conversatorios que tienen que ver con política. Porque tiene ese ingrediente social y político. Es un festival de intercambio de ideas, no solamente de literatura. Buscamos que provoque el pensamiento, que provoque conocimiento.

"La literatura me sanó" “

—¿La literatura no se basta sola?

Es importante porque eso también es literatura. La historia es literatura, la política es literatura. No estaría completo si no tuviéramos ese ingrediente.

Tendremos, por ejemplo, a John Feeley, que vivió aquí unos años como funcionario de la embajada de Estados Unidos. Después se fue al Departamento de Estado y fue embajador en Panamá y actualmente tiene un think tank, Gotham Lights LLC, sobre comunicaciones, periodismo...

El oficio

—¿Se puede escribir sin leer?

No. Nunca. ¡No, jamás! Es que la lectura te lleva, por lo menos a mí, a escribir.

—¿Los escritores son complicados?

Son exigentes, muy exigentes. No es que sean tan complicados, es que ellos están dando mucho de sí mismos. También están recibiendo, claro, porque las editoriales están mirándoles.

Por eso es bueno que este festival se mantenga en el tiempo porque las editoriales van a empezar a mirarnos. Van a ver a los escritores asistiendo a un festival en República Dominicana y les van a seguir.

—El hábito de leer empieza en casa... ¿y el papel de la escuela?

Vamos a tener dos actividades importantes con la docencia. Al Centro León vienen Benito Taibo e Imelda Martorell. Ellos son promotores de lectura.

—¿Existe esa profesión?

Sí, y es muy necesaria. Las actividades que lideraba Benito Taibo en la Feria del Libro de Guadalajara atraían a cientos de personas. No cabía la gente.

Vino a Centroamérica Cuenta y en el panel que él tuvo ocurrió lo mismo. Él tendrá esa actividad con docentes de ISFODOSU en el Centro León, organizada por el Instituto 512 de INICIA. Estas son las sinergias que se organizan en torno al festival.

"Nos movemos en el tópico de que ´no se lee´, pero hay una realidad subterránea que no tiene nada que ver" “

—Hay un crecimiento de lectores... ¿y los escritores?



También, también. Hay mucha gente escribiendo y que está escribiendo muy bien. Pero aquí no hay escuelas, universidades, que ayuden a formarse en la escritura.

No todo el mundo tiene la suerte que yo tuve, de estar rodeada de literatura. Y esa formación es necesaria más que nada por el miedo a escribir. En mi caso... yo le tenía mucho miedo a escribir.

—¿Miedo a escribir o miedo a que le leyeran?

Miedo a que no me salga lo que estoy escribiendo, no miedo a que me lean. Porque yo sé que al final si me sale, va a salir bien. De eso yo estoy segura.

Pero miedo a que no me salga lo que yo quiero que me salga. Y ese miedo se te puede quitar con instrucción, con talleres.

"Los talleres de escritura son necesarios para perder el miedo a escribir" “

Buenos tiempos para la literatura

—¿Siente que hoy hay mayor interés por la lectura?

Sí, definitivamente. Hay mucha gente leyendo ahora mismo. Este es el mejor momento para los libros. Nos movemos en el tópico de que "no se lee", pero hay una realidad subterránea que no tiene nada que ver.

Hubo una decaída por muchos años, pero yo creo que nunca se ha visto un interés tan grande como el de ahora.

—¿Los grupos de lectura son solo femeninos?

Los grupos de lectura son mayormente femeninos.

—¿Por qué?



Yo quisiera saber eso, pero no creo que es porque los hombres no lean. Los hombres leen. Pero a los hombres no les gusta... agruparse. No les gusta que les digan qué tienen que leer, y mucho menos con mujeres.

Y lo puedo entender, yo no formo parte de ningún club de lectura porque necesito libertad para leer lo que quiera, no puedo ceñirme a leer un determinado libro para una fecha...

"Mar de Palabras es un festival de Literatura y de ideas" “

—¿Fue lectora desde niña? ¿Cómo se empieza?

Sí, fui una niña lectora. Y se empieza porque en tu casa haya libros. Se empieza por los padres y por la escuela. Yo tuve buenos profesores de letras, pero además, de las cosas que recuerdo de papi es que él dejaba libros en todos los lados.

Él no me leía, pero sí me decía que había que leer, que hasta leyendo los muñequitos se aprende. Ni mami me leía. Ella lo que hacía era que regalaba libros de cuentos infantiles a todos los de la familia. Eso era ya como parte de la dinámica familiar.

—¿Hay intentos locales por fomentar la lectura?



Los grupos que existen ahora son espontáneos. Nadie los ha organizado. Se debería dar apoyo a los talleres que existen, que están jalando aire. Hay muchos en los barrios, en los pueblos, pero se están diluyendo.

Por lo menos hay que ayudarles a sostenerse. Yo sé que en Santiago, Fernando Cabrera está haciendo un trabajo buenísimo. El Centro PEN que dirige Aquiles Julián aquí, también. Y lo que hace Emilia Pereyra, con la Unión de Escritores. Y entre los jóvenes, no te puedo decir la cantidad de jóvenes que hay leyendo.

—Es optimista, entonces...

Como decía Leonardo Padura recientemente en una actividad en el Centro Cultural de España: "Yo soy optimista lunes, miércoles y viernes y pesimista martes, jueves y domingos".

Minerva del Risco continúa trabajando. Dos editoriales leen una novela reciente y en otoño presentará en Italia la traducción de su libro de cuentos Te llamé tantas veces. Y antes, recién estrenado el verano, Mar de Palabras será una realidad en la Ciudad Colonial.

Un duelo por el padre Minerva del Risco tenía once años cuando falleció su padre, René del Risco Bermúdez. El poeta tenía tan solo 35 años. Sus recuerdos de él, de su niñez con el padre, son nítidos. Pero había algo no resuelto. —¿Qué le ha dado la literatura?

Uy... ¿sabes qué me dio? La literatura me sanó. Yo tenía un dolor permanente. Un dolor permanente con la muerte de papi, por ejemplo. Un duelo no hecho y lo hice a través de la literatura, a través de la escritura.

Uy... ¿sabes qué me dio? La literatura me sanó. Yo tenía un dolor permanente. Un dolor permanente con la muerte de papi, por ejemplo. Un duelo no hecho y lo hice a través de la literatura, a través de la escritura. —¿Cuántos años le tomó?

Hace siete años yo rompí con todo eso. Llegó un momento en que yo no hablaba de papi para nada, ni siquiera a mis hijas. Yo no lo leía. Me relacionaba solamente yo con él, pero no externamente. Eso fue una cosa bien terrible, pero yo misma lo superé.

Hace siete años yo rompí con todo eso. Llegó un momento en que yo no hablaba de papi para nada, ni siquiera a mis hijas. Yo no lo leía. Me relacionaba solamente yo con él, pero no externamente. Eso fue una cosa bien terrible, pero yo misma lo superé. —¿Leyendo su obra o escribiendo?

Escribiendo yo sobre él. Y sin nadie decirme, porque yo no fui a un psicólogo ni un psiquiatra, que me dijeran que lo que tenía que hacer era escribir. Pero en la Feria del Libro del 2017, dedicada a papi, Pedro Vergés –que era el ministro–, me pidió que yo hablara sobre papi. Yo dije... no, yo no puedo. Eso no es posible. Olvídense de eso.

Escribiendo yo sobre él. Y sin nadie decirme, porque yo no fui a un psicólogo ni un psiquiatra, que me dijeran que lo que tenía que hacer era escribir. Pero en la Feria del Libro del 2017, dedicada a papi, Pedro Vergés –que era el ministro–, me pidió que yo hablara sobre papi. Yo dije... no, yo no puedo. Eso no es posible. Olvídense de eso. —Pero lo hizo.

Un día, a medianoche, yo me senté en el estudio al lado de mi habitación. Y estuve ahí tres horas escribiendo. Yo creo que es uno de los textos más hermosos que yo he escrito. Y eso fue lo que leí. Y eso es ficción totalmente, pero ahí empecé yo a sanarme. Sí. Y eso fue lo que leí entre llanto... Eso me ha dado la literatura. Poder lograr sanarme.

Participantes en diálogos de RD Flavio Darío Espinal

Frank Báez

Soledad Álvarez

Sorayda Peguero

Jochy Herrera

Carmen Imbert Brugal

Junot Díaz

María José Rincón

Alicia Ortega

Margarita Cordero

Priscilla Velázquez Rivera

Martha Rivera Garrido

José Alcántara Almánzar

Freddy Ginebra

Miguel Yarull

Persio Maldonado

José Enrique Delmonte

Cleyvis Natera



Invitados internacionales Gabriela Cabezón Cámara (Argentina)

Andrea Chapela (México)

Daniela Tarazona (México)

Aroa Moreno Durán (España)

Juan Gabriel Vásquez (Colombia)

Joseph Zárate (Perú, 1986)

Denise Dresser (México)

John Feeley (USA)

Mayra Montero (Cuba)

Benito Taibo (México)

Carlos Manuel Álvarez (Cuba)

Carlos Cortés (Costa Rica)

Pablo Simonetti (Chile)

Daniel Mordzinski (Argentina, fotógrafo oficial)

Antonio Sáez Delgado (España)

Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico, 1936)

Ondjaki (Angola)

Andrea Montejo (Colombia)

Paula Canal Huarte (España, 1974)

Juan Villoro (México)

Camilo Hoyos (Colombia)

Alberto Barrera Tyszka (Venezuela)

Aura García Junco (México, 1988)

Imelda Martorrel (México)

Sofía Rivas (México)



Festival Mar de Palabras

Del 27 al 29 de Junio 2025 en el Hotel Kimpton , Calle Las Mercedes, Ciudad Colonial

, Calle Las Mercedes, Ciudad Colonial 16 conversatorios y 35 escritores: 12 nacionales y 27 internacionales

y 35 escritores: 12 nacionales y 27 internacionales Fotógrafo oficial: Daniel Morsinsky,

Daniel Morsinsky, Diseño de montaje: Liza Ortega

Liza Ortega Producción: Aidita Selman

Aidita Selman Música: Junior Basurto, música

Junior Basurto, música Redes sociales : @MarDePalabrasFestival en Instagram, @MarDePalabrasRD en X y Festival Mar de Palabras en Facebook

: @MarDePalabrasFestival en Instagram, @MarDePalabrasRD en X y Festival en Facebook Visita el sitio web del festival: mardepalabrasfestival

Apoyo al festival El Festival Mar de Palabras se realizará con el apoyo del Ministerio de Turismo, Banreservas, CEPM, Arajet, Banco Central, INDOTEL, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP), Instituto 512 (i512), y la colaboración especial de la Embajada de España.

Leer más Celebrarán el primer festival de literatura del Caribe en Santo Domingo