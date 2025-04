La razón por la que Ellen Pompeo no piensa renunciar a la serie "Grey´s Anatomy"

Ellen Pompeo, la icónica Meredith Grey de Grey´s Anatomy, ha aclarado que no tiene planes de abandonar definitivamente la serie médica que la catapultó a la fama. En una reciente entrevista con el diario El País, la actriz de 55 años explicó que retirarse por completo no tendría sentido, ni emocional ni económicamente.

Destacó que en 2024 la serie fue reproducida más de mil millones de veces, lo que demuestra su continuo éxito y la relevancia de su personaje.

Aunque Pompeo dejó de ser parte del elenco principal en 2023, su influencia dentro del programa y la franquicia sigue siendo central. Recientemente, participó en la serie limitada de Hulu Good American Family, una experiencia que consideró un contraste con su papel habitual.

La actriz también reflexionó sobre el impacto que tuvo la advertencia de su entonces representante en 2018, justo antes de que se hiciera público su contrato por 20 millones de dólares anuales.

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, la artista relató la conversación: "Me dijo algo que literalmente me golpeó como un ladrillo. Me preguntó: ´¿Estás lista para ser impopular?´".

Pompeo también abordó la disparidad salarial entre hombres y mujeres en la industria, señalando que los hombres suelen recibir contratos millonarios sin generar controversia, mientras que las mujeres enfrentan críticas por lograr acuerdos similares. La actriz enfatizó que, ante las críticas, decidió centrarse en cómo usar su éxito para beneficiar a otros.

"Cuando ganas mucho dinero como mujer, tienes poder. ¿Cómo puedo tomar ese poder y hacer algo bueno con él?", cuestionó. Además, destacó que su éxito no solo se mide en términos financieros, sino también en el impacto emocional que su personaje ha tenido en los espectadores a lo largo de los años.

Más

Con 21 temporadas y más de 440 episodios, Grey´s Anatomy continúa siendo una de las series más exitosas de la televisión, y el legado de Ellen Pompeo como Meredith Grey sigue siendo fundamental para su historia.