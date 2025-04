Lugares para salir en familia en Semana Santa si te quedas en la ciudad

El asueto de Semana Santa es la ocasión propicia para reflexionar y descansar. Muchos salen de la ciudad y realizan las actividades religiosas en sus pueblos natales y otros se quedan en la capital y encuentran aquí opciones de esparcimiento para todos.

Si eres de los que te quedas en la ciudad, aparte de la comida, del calor hogareño y las películas, puedes encontrar suficientes lugares de distracción para aprovecharlos junto a tus seres queridos y amigos, además de otros para divertirte.

1. Ir al cine

Diferentes estrenos se están presentando en las salas de cine dominicanas. Además, en las salas de Caribbean Cinemas habrá un matiné para que las familias vayan a las salas desde las 2:30 de la tarde.

Entre los estrenos está "Pecadores" de Michael B. Jordan; además de "Los diez mandamientos", "Minecraft", "Alariun" y "Peter Pan: pesadilla".

2. Montar bicicleta

Pedalear trae consigo importantes beneficios para la salud, pero además es un recurso infalible para la diversión y para conocer más la ciudad. Varias alternativas son rentar una bici y recorrer todo la Ciudad Colonial y parte de la zona de Gascue. Te recomendamos las diferentes opciones de alquiler de bicicletas, pasolas, patines... Entre estos se encuentran: Sunny Bikes RD (@sunnybikesrd) y Zona Bici (Zonabicird). Calle Duarte no. 154; y Zona Bici Bike Rental (@zonabici). Calle Arzobispo Meriño no. 217. Precio: 300 pesos la hora p/p.

Parque Mirador del Este

Ubicado en la zona Oriental de Santo Domingo al lado del Faro a Colón, el Parque Mirador del Este es una de las principales áreas verdes de la capital dominicana. Es un espacio ideal para compartir con familia y amigos, disfrutar de su hermoso paisaje y rica vegetación tropical, y realizar actividades recreativas al aire libre.

3. Jardín Botánico

Para un picnic amigable al medio ambiente y disfrutar de la vegetación, es ideal en el Jardín Botánico Nacional. Estará abierto el Sábado Santo y el Domingo Santo.

Está ubicado en la avenida República de Colombia esquina Los Próceres, frente a la urbanización Los Ríos, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 pm. El costo de entrada es: adultos RD$70, niños RD$50.

4. Parque Nacional "Los tres ojos" y Faro a Colón, en SDE

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/los-tres-ojos-d70baff2.jpg Parque Nacional Los Tres Ojos.

Los habitantes de Santo Domingo Este (Zona Oriental) tienen en su municipio dos lugares a visitar muy distintivos. El primero, es una representación de todas las variedades que tiene nuestro ecosistema, como las aguas subterráneas y las aguas azufradas. El nombre de "Los tres ojos" se debe a que está conformado por tres lagos subterráneos dentro de cavernas. ¡Sin duda, algo deslumbrante! Funciona todos los días en los horarios de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Está ubicado en la Avenida las Américas próximo al Parque del Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/faro-a-colon-dania-acevedojpg-visita-estos-espacios-del-faro-a-colon-tras-remodelacion4-focus-0-0-896-504-fbfb419b.jpg El Monumento Faro a Colón. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón tiene entre sus recuerdos históricos la tercera visita del Papa Juan Pablo II a RD en 1992, durante el gobierno de Joaquín Balaguer.

Ahí se exhibe el "Papa Móvil", donde se transportaba el Pontífice. Se encuentra en la avenida Boulevard del Faro, Villa Duarte, Santo Domingo Este.

5. Un café en el Parque Iberoamérica

Mientras los niños juegan, correr o montan bicicletas, los adultos pueden disfrutar de "El cafecito del Parque", un rincón cercano y especial en el parque con aroma a café y poesía.

Aquí se disfruta de una variedad de cafés y acompañamientos dulces y salados.

El Parque Iberoamérica es uno de los espacios naturales favoritos del polígono central. Mezcla la actividad física, las caminatas, los deportes o simplemente sentarse a respirar aire puro.

6. Otro cafecito en el Mirador Sur

El Parque Mirador Sur es considerado el pulmón de la ciudad. Estos días de Semana Santa son ideales para respirar aire puro, correr, caminar o hacer un picnic en familia.

Ahí puedes aprovechar y visitar Colaíto del Mirador. Para los más cafeteros: una de sus especialidades es el sweet colaito: espresso, leche condensada y un palito de canela para remover.

Es completamente pet friendly. Tiene una estación con comida y más adelante actividades para las mascotas, además de una decoración instagrameable.

7. Playa Guayacanes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/playa-guayacanes-en-san-pedro-de-macoris-1024x481-marvin-del-cid-57d316f8.jpg Playa Guayacanes está ubicada a 1 hora y 20 minutos de Santo Domingo. (FOTO: MARVIN DEL CID)

Localizada a poca distancia de Playa Caribe, Playa Guayacanes es una modesta playa de aguas tranquilas y arenas finas que suele tener poco movimiento.

Además está a 1 hora y 20 minutos de la ciudad. Asimismo, el pueblo de Juan Dolio y su conocida playa se encuentran a solo un par de kilómetros de allí, donde podrás realizar algunas compras en sus tiendas de regalos.

Otra opción que no se queda y es la más cerca de las tres es, por supuesto, Boca Chica. Cualquier elección brindará un buen chapuzón y sabrosos pescados y mariscos o sino, llevar todo desde la casa.

8. Zona Colonial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/vicioso-image01-tif1625507820210426125242-focus-0-0-896-504-7584ea33.jpg Santo Domingo, Palacio Virreinal de Diego Colón. Fachada oeste (2020). (GIOVANNI CAVALLARO)

En la primera ciudad de América hay de todo. Desde museos, restaurantes, parques (Colón y Duarte), iglesias; la Fortaleza Ozama, Monumentos, etc etc etc.

No olvides visitar (dentro de tantas opciones) el Museo de Cera Juan Pablo Duarte, el Panteón Nacional, el Alcázar de Colón, la Puerta del Conde, el parque Independencia, la Fortaleza Ozama, entre otros.

9. Las Ruinas de Engombe

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/18/las-ruinas-de-engombejpg-imagecontent811925420170412153651-7621d558.jpg Las Ruinas de Engombe.

De seguro has visto cientos de fotografías y sesiones de fotos en un ambiente gótico y de arquitectura del siglo XVI y pensaste que fueron realizadas en la Zona Colonial. ¡Pues no precisamente! Las ruinas de Engombe o Palacio de Engombe son encantos que todavía quedan de nuestra época colonial.

Está ubicado en Santo Domingo Oeste, a 500 metros del peaje de la autopista 6 de noviembre que une la ciudad de Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal, declaradas área protegida por el decreto 183-93, emitido por el entonces presidente Joaquín Balaguer, al igual que Monumento Nacional y posteriormente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

10. Gastronomía, vinos y café

#vino #rd #bar #SantoDomingo ? Simple Fun - SoundForYou @rinconesrd Lo nuevo en Santo Domingo: @verema23 ?? Un concepto innovador donde el café es protagonista durante el día y el vino toma el escenario en la noche Es un lugar lleno de arte y estilo, con obras de talentosos artistas dominicanos que fusiona la buena gastronomía con la cultura del vino Su carta está cuidadosamente curada, con una selección entre 140 y 200 etiquetas de vino ¡Una joya! Además, cuentan con salones privados (2) perfectos para reuniones o celebraciones íntimas, con capacidad de 6 a 24 personas Y como si fuera poco, también tienen una boutique con piezas decorativas únicas y un bar con una amplia variedad de vinos por copa, ideal para explorar nuevos sabores. ¡Tienen que pasar a conocerlo! Av Roberto Pastoriza 101, esq. Luis Alberti #dominicanrepublic

Un nuevo concepto abrió sus puertas y qué mejor que este fin de semana tranquilo para conocerlo.

Se trata de Verema 23, un nuevo de bar de vinos y restaurante en Santo Domingo que combina buena comida, arte y una extensa selección de vinos.

El eslogan es: "café todo el día, vinos toda la noche".

Ofrece una carta cuidadosamente seleccionada, con opciones que van desde 140 a 200 etiquetas de vino, así como platos de alta calidad. Se caracteriza por su ambiente elegante y artístico, con obras de artistas dominicanos.

Verema es descrito por sus creadores como "como un lugar para explorar vinos nuevos, viejos y poco conocidos, lo que lo convierte en un destino atractivo para los amantes del vino".