¿Una Semana Santa sin gagá? varias comunidades cancelan sus presentaciones

En las calles de Guanuma, la vida transcurre igual que siempre: hay movimiento, pero no hay novedad. Es un Viernes Santo sin viacrucis y sin gagá, este último, una manifestación religiosa, sincretista y cultural típica de los bateyes cañeros que se presenta para esta época, sobre todo en la región Este del país

Desde la casa de Morena, como la llaman los vecinos, llegaron a salir grupos de personas entonando canciones asociadas a esa tradición. Pero eso era en otros tiempos, asegura ella. Los desteñidos retazos de papel vejiga que cuelgan del techo de su colmado, frente a su casa, evocan otros tiempos.

"Aquí lo hacían, pero el que lo hacía se murió, hace mucho tiempo. Lo que nosotros hacíamos prácticamente no es gagá, porque el gagá tiene una orquesta: tiene reinas, tiene reyes... lo de nosotros era un cancito y lo prohibieron, y no se puede tocar, porque no podemos romper la ley", explicó con una mirada desconfiada y un cigarro en las manos.

A pocos metros de su casa, una patrulla de la Policía se para firme sobre un bar cerrado. Un hombre de la Defensa Civil echa un ojo a las aguas enlodadas del río Guanuma, frente a un letrero que dice "balneario cerrado".

El silencio prima en los poblados donde los residentes niegan con la cabeza y señalan otros poblados cercanos en los que pueda hallarse algún avistamiento de esta celebración como en Batey Yagua, El Vigía, Los Jovillos y Don Juan.

"¿Los buscan para chivatearlos?", pregunta un hombre entre risas.

Solidaridad por la tragedia

Algunos grupos decidieron cancelar sus presentaciones en respeto al duelo nacional que ha generado el derrumbe del techo del Jet Set, que causó la muerte de 232 personas e hirió a 189.

La Asociación Dominicana de Gagá (Adoga) emitió un comunicado en el que informó a todos sus miembros, seguidores y a la comunidad en general, la suspensión de esta celebración durante la presente Semana Santa por la tragedia en el Jet Set.

"Como fieles exponentes de nuestra cultura y ciudadanos comprometidos con el bienestar de nuestra sociedad, Adoga se une al sentir de dolor y consternación que embarga a la nación. Entendemos que este es un momento de recogimiento, reflexión y respeto hacia las víctimas y sus familiares. Por lo tanto, exhortamos a todos nuestros miembros a acatar de manera plena esta decisión", puntualizó el gremio en un comunicado.

A este llamado se unieron otros gremios, como la Junta Municipal de Don Juan y la Asociación de Mujeres y Jóvenes del Batey Los Jovillos, quienes informaron de la paralización de sus actividades en solidaridad con el luto nacional.

Las presentaciones también se han cancelado en San Pedro de Macorís y La Romana, dos provincias en las que el gagá tiene una importante presencia en la cultura de sus bateyes, según músicos y artistas consultados.

La tradición

El investigador, sociólogo y folclorista Dagoberto Tejeda define el gagá como una manifestación sincretista de la cultura africana, europea, dominicana y haitiana que se ha convertido, a lo largo de los años, en un culto religioso.

Es una expresión mágico-religiosa que, además de su dimensión espiritual, refleja las relaciones sociales marcadas por la desigualdad y la convivencia entre los dominicanos, los dominicanos de ascendencia haitiana y los haitianos que viven en los bateyes azucareros.

La festividad –cuyo origen es difícil de determinar pero ya existían manifestaciones similares desde el siglo XVIII, según investigadores– se celebra a partir del mes de febrero, cobrando una mayor presencia en la Semana Santa, sobre todo desde el Jueves Santo hasta el Domingo Santo.