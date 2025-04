Mónica Ferreras: "Tropicaribastral es un Caribe personal que nace de mis vivencias"

Tropicaribastral es la primera exposición institucional e individual de la artista visual Mónica Ferreras de la Maza en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo desde mañana 30 de abril al 2 de junio de 2025.

Radicada en Basilea, Suiza, la artista multidisciplinaria dominicana se expresa a través de la instalación y el video arte.

Aborda temas como la inmigración y el Caribe y reflexiona sobre todo este universo. Por eso afirma, como si fuera una declaración de fuerza: "Yo soy cuerpo, yo soy alma, yo soy espíritu, yo soy amor, yo soy Caribe, yo vengo del trópico y soy inmigrante".

Esta muestra marca un paso importante en su carrera y pone de relieve el panorama del arte contemporáneo en la región.

A lo largo de este recorrido expositivo, la artista presentará más de 30 obras que abarcan una amplia variedad de disciplinas, incluyendo dibujo-acuarela, pintura, escultura, video, instalación y el uso innovador de técnicas como el vidrio soplado.

Mónica tampoco deja de lado el diálogo constante entre lo terrenal frente a lo espiritual, lo caribeño frente al trópico, y el dilema entre lo de aquí y lo de allá.

Su obra no sólo reflexiona sobre la identidad y la cultura caribeña, sino que también plantea un cuestionamiento hacia las visiones del mundo impuestas desde el norte global.

Diario Libre conversó con la artista a propósito de esta exposición.

—Cómo describe la muestra Tropicaribastral?

Esta es mi exposición individual número 21 y al mismo tiempo celebro mis 30 años de carrera artística.

Es, por lo tanto, la muestra individual más grande e importante de mi trayectoria, que abarca también una gran variedad de medios artísticos como la pintura, el dibujo en acuarela, instalación, esculturas y video arte, y donde se refleja bien claro mi cualidad de artista multidisciplinaria.

—¿Cuánto tiempo le tomó crearla?

Estuve alrededor de dos años haciendo todas las obras y, en algunos procesos exploratorios exhaustivos constantes de cómo hacer algunas piezas, casi 10 años. Estamos hablando de 44 obras realizadas en diferentes medios artísticos.

Te puede interesar "Donde brilla la luz" en Un Artiste une Journée

—¿Cuál es el lenguaje del Caribe?

El lenguaje del Caribe, según Tropicaribastral, es uno íntimo. Un Caribe personal que nace de mis vivencias como dominicana. Es también el lenguaje de repensar un Caribe más abierto que se construya a partir de esos millones de experiencias vividas por cada caribeño.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/imagen-el-tropico-es-verde-itca350-obra-1-78900e9b.jpg "El Trópico es verde", parte de la colección de la artista.

—¿Cómo aborda la inmigración en la muestra desde su posición como artista y ciudadana?

Lo hago desde una perspectiva vivencial y muy personal porque yo soy una inmigrante. Vivo en Basilea, Suiza, desde el año 2016.

Me gusta pensar que está presente en cada obra la nostalgia de los amigos, del color, de ciertos paisajes y de olores que se aglutinan.

—¿Los tonos azules hablan en las obras...?

Amo el azul. Es el mar, es nuestro cielo claro y límpido. El azul es presencia constante en mi pensar a modo de anclaje a mis playas amadas; es bálsamo para una mente que necesita ese azul como una especie de oxigeno creativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/imagen-yo-sueno-que-estoy-aqui-iitropicaribastral350-1-8bab7888.jpg "Yo sueño que estoy aquí II", una de las piezas de la muestra.

—¿Cuándo aflora su amor por el arte?

No sé de donde nació mi amor por las artes, pero sí te puedo asegurar que desde niña dibujaba y vivía de ensoñación en ensoñación y eso me causó muchas dificultades en el colegio porque no me gustaba estudiar, solo dibujar y entretenerme.

Mi madre siempre me incentivó la creatividad y, ya en la adolescencia, me inscribió en clases de dibujo; luego asistí a la escuela de Bellas Artes. Ambas cosas todavía antes de terminar la secundaría. Ya en ese tiempo tenía claro que quería ser artista.

Me gradué de Ilustración y Bellas Artes en la Escuela de Diseño de Chavón y luego fui a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes Holandesa en La Haya.

—¿Algún lugar soñado donde le gustaría presentar su obra?

Como soñar no cuesta nada, amaría exponer en la Fundación Beyeler en Basilea, Suiza.

—¿Qué pretende dejar en el espectador que acuda a Tropicaribastral?

Primero me gustaría que disfruten de la exposición de manera libre. Que se tomen su tiempo para descubrir lo que cada obra pudiera revelarle. Pero también que se hagan preguntas o reflexionen a partir de esos descubrimientos personales que les pueda provocar una obra en específico o varias de ellas.