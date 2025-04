Symphony Circus abre sus puertas en Santo Domingo con un circo tradicional y familiar

El circo es un entretenimiento milenario que capta las emociones del espectador en medio de luces, saltos, acrobacias, malabares, contorsiones y magia.

Llevando una carpa andante de rayas rojas y blancas, los artistas circenses se detenían en los lugares más recónditos y ponían a los más escépticos a observar y a los más pequeños a soñar.

El espectáculo Symphony Circus abrió sus puertas oficialmente en Santo Domingo con una función premier la noche de este martes 29 de abril en una gran carpa instalada en el Malecón esquina Nuñez de Cáceres, próximo al Kartódromo, trayendo la esencia de ese circo tradicional, lejos de las proyecciones tecnologías que han llegado en las últimas décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0253-b1f4139c.jpg Luces, magia y acrobacias en el circo. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0258-9709a11e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0234-c5ee6a3b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa02641-fb732e7a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0264-dfd34e50.jpg

La producción "Imagination", propone una experiencia familiar con todo lo que ofrece el circo tradicional y con set intermedios ofrecidos por los payasos.

El show

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0242-a075c779.jpg Uno de los momentos más artísticos de la función del circo. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0238-bd2c4630.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0240-3ee3fdee.jpg

En la entrada de la carpa, las palomitas de maíz, algodón de azúcar, refresco y más dan la bienvenida al público para que vaya "ajustándose" antes de comenzar la función.

Una vez dentro, en el área 360 grados, los ejecutivos hicieron el corte de cinta y dieron paso al inicio del show.

Unos encantadores personajes del circo salieron a escena con una coreografía que incluyó saltos y bailes con sonidos electrónicos, de percusión y trompetas invitando a la animación.

El evento suma 40 hombres y mujeres del arte del circo provenientes de los Estados Unidos, Rusia, Ucrania, México, Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países, quienes protagonizaron más de 15 actos en un show de una hora y media.

La propuesta artística de Symphony Circus tuvo una tique latino al hacer un mini show de samba con toque carnavalesco con la bandera de Brasil y República Dominicana. También sonó un poco de dembow.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0250-f7ce4056.jpg Los artistas bailaron samba en honor a Brasil. (KEVIN RIVAS)

Posteriormente siguieron los actos de malabarismo y acto seguido una bailarina se deslizó con maestría desde las cuerdas haciendo un columpio en el aire.

Este momento sacó muchos "woo" y "Wao" de miedo y sorpresa ya que la artista jugó con el miedo saltando de la cuerda.

Una pareja, vestida de blanco, derrochó química y técnica. Ellos patinaron sobre una rueda y dieron vueltas en círculos, siendo una de las coreografias mejor logradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0238-813be779.jpg

Los efectos visuales y la luces también se fusionaron con las distintas disciplinas del arte circense, que incluye acrobacias, malabarismos extremos y arriesgados, actos de equilibrio que desafían la gravedad, coreografías teatrales llenas de energía y color, un diseño sonoro original, interpretado en vivo durante cada función, entre otros atractivos.

La parte más más fuerte la dejaron para el final con el acto de la motocicleta y la acróbata en el techo. Después, las motocicletas en una jaula redonda gigante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0216-893c35c5.jpg (FOTOS: KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0228-af5beeb9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0227-375326e9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0208-9c8b04ee.jpg

Y la parte más artística cerró la noche con los actos del Duo Straps al compas de la música Bring me to life de Evanesence; el Baile Globo y un final al estilo The Greatest Show, con todos los artistas en escena.

Funciones y horarios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0208-7fa75e7c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0203-4dad39e7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0207-985e649b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/img-20250429-wa0205-63fc0e2b.jpg

El equipo de producción está compuesto por Arturo Guzmán, Luis Guzmán, Abraham Attias, Marín España y Ariana Gallastegui y localmente por Néstor Caro.

Los organizadores afirmaron que "Imagination no es solo un espectáculo, es una experiencia que hará volar la imaginación del público, transportándose a un mundo donde todo es posible".

"Nuestro objetivo es que cada función sea un viaje lleno de emoción, asombro y momentos memorables. Estamos seguros de que tanto niños como adultos quedarán fascinados con lo que hemos preparado", expresaron.

Las presentaciones de "Imagination" se llevarán a cabo de martes a domingos desde este 1 de mayo ofreciendo amplias oportunidades para que las familias puedan disfrutar del espectáculo.

Indicaron que la escenografía, el vestuario y la iluminación han sido cuidadosamente diseñados para envolver al espectador en una atmósfera mágica que estimula la imaginación y despierta la emoción desde el primer instante.

La producción informó que, de martes a viernes, las funciones serán a las 8:00 de la noche, mientras que sábado y domingo se ofrecerán tres funciones por día (2:00 p.m., 5:00 de la tarde y 8:00 de la noche).

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets. Niños a partir de 2 años deben asistir acompañados de un adulto. Todos pagan entrada. Las puertas cierran puntualmente.

Las mesas VIP cuentan con servicio de camareros exclusivos para esa área.